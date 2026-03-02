కరకరలాడే "రవ్వ మురుకులు" - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
మురుకులను ఓసారి ఇలా ట్రైసి చూడండి - టేస్ట్ సూపర్గా ఉంటాయి!
Rava Murukulu Making in Telugu : చాలా మంది పిండి వంటల్లో మురుకులను ఎక్కువగా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. తక్కువ టైమ్లో తక్కువ పదార్థాలతో ఎవరైనా ఈజీగా చేసే విధంగా ఉండటంతో వీటిని చేయడానికి మొగ్గుచూపుతారు. ఇవి టేస్ట్లో కూడా ఏ మాత్రం తీసిపోవు. కారంకారంగా కరకరలాడే వీటిని పిల్లలు, పెద్దలూ ఇష్టంగా తింటారు. ఇవి చేయడానికి మినప్పిండి, శనగపిండిని వాడతారు. ఇలా రోజూ తిన్నా బోర్ కొడుతుంది.
అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అవే రవ్వ మురుకులు. వీటిని ఇంట్లోనే సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాక క్రిస్పీగా, గుల్లగా కరకరలాడుతూ వస్తాయి. వీటిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో వేసి పెడితే మెత్తబడకుండా 15 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి! పిల్లలకు ఇలా చేసి స్నాక్స్ టైమ్లో పెడితే వారి ఫేవరెట్ ఫుడ్ అవడం ఖాయం! మరీ టేస్టీటేస్టీ రవ్వ మురుకులు ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బొంబాయి రవ్వ - ఒక కప్పు
- ఆయిల్ - సరిపడా
- కారం - 1 టీ స్పూన్
- వాము - 1 టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బియ్యప్పిండి - 2 కప్పులు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు కప్పుల నీళ్లు, రెండు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ కారం, ఒక టీ స్పూన్ వాము, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి మరిగించాలి.
- వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు కప్పు బొంబాయి రవ్వను కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ బాగా మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- పది నిమిషాల తర్వాత ఈ మిశ్రమంలో రెండు కప్పుల బియ్యప్పిండి వేసి కలపాలి. అనంతరం కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని సాఫ్ట్గా మిక్స్ చేయాలి.
- అనంతరం మురుకుల గొట్టంలో స్టార్ షేప్ ఉన్న బిళ్లను ఉంచి ఆయిల్ వేయాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పిండిని ఇందులో పెట్టి ఓ ప్లేట్లో మురుకుల మాదిరిగా వత్తుకోవాలి.
- అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి కడాయికి సరిపడా మురుకులను వేయాలి.
- అనంతరం మురుకులను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే రవ్వ మురుకులు రెడీ అయినట్లే!
- ఆ తర్వాత వీటిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే 15 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
- మీరు ఈ మురుకులను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే బొంబాయి రవ్వతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
