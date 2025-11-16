సేమియాతో "దోసెలు' - పప్పులు నానబెట్టకుండానే సరికొత్తగా, రుచికరంగా!
దోసెలు ఎప్పుడూ ఒకేలా ఎందుకు - ఓసారి ఇలా సేమియాతో ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 16, 2025 at 1:43 PM IST
Semiya Dosa Making in Telugu : దోసెలంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండవు చెప్పండి. వీటిని కొబ్బరి లేదా టమోటా లేదా పల్లీ చట్నీతో కలిపి తింటుంటే సూపర్గా ఉంటుంది. ఇక దోసెలను వివిధ రకాలుగా చేస్తుంటారు. ఇవి చేయాలంటే పప్పులు నానబెట్టి పిండి రుబ్బి పులియబెట్టాల్సి ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు అంత టైమ్ ఉండదు. అలాంటి సమయంలో సేమియాతో ఎంచక్కా దోసెలు చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా?
ఇక రుచి విషయానికి వస్తే రోజూ చేసే వాటికి ఏ మాత్రం తీసిపోవు. చాలా సూపర్గా ఉంటాయి. అందుకే తప్పకుండా మీరు ఓసారి ట్రై చేయండి. ఈ విధంగా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. పైగా తయారు చేసుకోవడం సులువే. అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఇవి ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి. మరి ఆలస్యం చేయకుండా సేమియా దోసెలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కమ్మగా, కారంగా "బుడమకాయ పచ్చడి" - ఇలా పెట్టుకుంటే ఆరు నెలలు తినేయొచ్చు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సేమియా - 1 కప్పు
- బొంబాయి రవ్వ - ముప్పావు కప్పు
- పెరుగు - ముప్పావు కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- వంటసోడా - పావు టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో కప్పు సేమియా వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు వేయించాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో ముప్పావు కప్పు బొంబాయి రవ్వ యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వీటిని చల్లారనివ్వాలి.
- ఇవి చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అలాగే ముప్పావు కప్పు పెరుగు, అర కప్పు నీళ్లు పోసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
- ఇప్పుడు పిండిని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. అదేవిధంగా అర కప్పు నీళ్లు పోయాలి. అనంతరం బాగా మిక్స్ చేసి 10 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- 10 నిమిషాల తర్వాత పిండిలో సరిపడా ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ వంటసోడా వేసి రెండు నిమిషాల పాటు కలపాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి దోసె పాన్ పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు పిండిని గరిటెతో దోసె మాదిరిగా వేసుకోవాలి. లైట్గా చుట్టూ ఆయిల్ అప్లై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ కాల్చి ప్లేట్లో తీసుకోవాలి. ఇక అంతే టేస్టీ, క్రిస్పీ సేమియా దోసెలు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
- సెమియా దోసెల్లోకి మీకు నచ్చిన చట్నీ లేదా పొడితో తింటే ఆహా అనాల్సిందే!
- ఈ విధంగా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
పసందైన "బటన్ బాదుషాలు" - కమ్మగా, నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి!
పసందైన "బెల్లం కొమ్ములు" - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!