తక్కువ నూనెతో కరకరలాడే "వడలు" - సగ్గుబియ్యంతో ఇలా చేస్తే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2025 at 12:36 PM IST
Sabudana Vadalu In Telugu : వడలను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఇవి పైకి క్రిస్పీగా లోపల సాఫ్ట్గా ఉంటాయి. వీటిని వివిధ రకాలుగా చేస్తుంటారు. ప్రతిసారి ఓకే విధంగా కాకుండా ఇలా సగ్గుబియ్యం, బంగాళదుంపలు ఉపయోగించి వడలు చేశారంటే అద్దిరిపోతాయి. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇంకోటి కావాలంటారు. మరి సగ్గుబియ్యం వడలు ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సగ్గుబియ్యం - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
- బంగాళదుంపలు - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
- పల్లీలు - అర కప్పు
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 4
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం గిన్నెలో పావు కిలో సగ్గుబియ్యాన్ని వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత ఒకటిన్నర కప్పు నీళ్లు పోసి ఐదు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
- అదేవిధంగా పావు కిలో బంగాళదుంపలను కడిగి పొట్టు తీసి పెద్దసైజు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిని కుక్కర్లో వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసి స్టవ్పై పెట్టి రెండు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉంచాలి.
- రెండు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి బంగాళదుంప ముక్కలను గ్రేటర్తో తురిమి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే నాలుగు పచ్చిమిర్చి తీసుకొని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో అర కప్పు పల్లీలు వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు వేయించాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వీటిని ప్లేట్లో తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి. పల్లీలు చల్లారిన తర్వాత పొట్టును తీసేయాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో చల్లారిన పల్లీలు వేసి మెత్తగా కాకుండా పలుకులుగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు నానబెట్టిన సగ్గుబియ్యంలో కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పల్లీలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేయాలి. అదేవిధంగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, బంగాళదుంప తురుము వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల నూనె తక్కువగా పీల్చి కరకరలాడుతూ వస్తాయి.
- ఇప్పుడు చేతికి నూనె రాసి కొద్దికొద్దిగా పిండిని తీసుకొని వడ ఆకారంలో కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న వడలను కడాయికి సరిపడా ఒక్కొక్కటిగా వేసి రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- ఆ తర్వాత గరిటెతో రెండువైపులా టర్న్ చేస్తూ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసి ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే కరకరలాడే సగ్గుబియ్యం వడలు తయారైనట్లే!
- ఆ తర్వాత వేడివేడిగా సగ్గుబియ్యం వడలను మీకు నచ్చిన చట్నీతో తింటే సూపర్ అనాల్సిందే.
