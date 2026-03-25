సూపర్​ టేస్ట్​తో "పాలు పుట్నాల పాయసం" - స్పెషల్​ అకేషన్స్​కు బెస్ట్​!

పాలు, పుట్నాలతో నోరూరించే పాయసం - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 12:26 PM IST

Instant Palu Putnala Payasam in Telugu : పాయసాన్ని చాలా మందికి ఇష్టంగా తింటారు. ఇది నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతూ తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. మరీ ముఖ్యంగా పండుగలు, పూజలు, వ్రతాలు, స్పెషల్​ అకేషన్స్​లో ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. అయితే దీనిని మెజార్టీ పీపుల్​ సేమియా, సగ్గుబియ్యంతో ప్రిపేర్ చేస్తారు. కానీ పుట్నాలతో కూడా కమ్మని పాయసం చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఇలా ట్రై చేస్తే నోటికి కొత్త రుచినిస్తుంది.

ఎప్పుడూ ఒకే రకం పాయసం తిని బోర్​ కొట్టిన వారికి ఇది డిఫరెంట్ టేస్ట్​నిస్తుంది. ప్రిపేర్​ చేసుకోవడం కూడా వెరీ ఈజీ. కొత్తగా చేసే వారు కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేశారంటే సూపర్​గా వస్తుంది. ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలతై చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక మళ్లీమళ్లీ చేయమని అడుగుతారు. మరి లేట్​ చేయకుండా పాలు పుట్నాల పాయసం ఎలా చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

పుట్నాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పాలు - 2 కప్పులు
  • పుట్నాలు - ఒక కప్పు
  • బెల్లం - అర కప్పు
  • పంచదార - పావు కప్పు
  • నెయ్యి - 3 టేబుల్ స్పూన్
  • డ్రైఫ్రూట్స్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • యాలకులు - 4
పాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు కప్పుల పాలు పోసి మరిగించాలి. పాలు ఒక పొంగు వచ్చాక కప్పు పుట్నాలు వేసి మరిగించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేయాలి. ఇందులోనే అర కప్పు బెల్లం, పావు కప్పు పంచదార, నాలుగు యాలుకులు వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల డ్రైఫ్రూట్స్ వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
పంచదార (Getty Images)
  • ఇదే నెయ్యిలో గ్రైండ్ చేసుకున్న పాలుపుట్నాల పేస్ట్​ వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఉడికించాలి. ఈ మిశ్రమం దగ్గరయ్యాక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
  • అనంతరం ఈ పాయసాన్ని గిన్నెలో తీసుకోవాలి. ఆపైన వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్​ వేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)
  • ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ పాలు పుట్నాల పాయసం సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ మళ్లీమళ్లీ చేయమని అడుగుతారు.
నెయ్యి (Getty Images)
  • మీరు ఈ పాయసాన్ని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే పాలు, పుట్నాలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
  • ఇక లేట్ చేయకుండా మీరు ఓసారి ఇంట్లో ఈ విధంగా ట్రై చేయండి.

