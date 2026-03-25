సూపర్ టేస్ట్తో "పాలు పుట్నాల పాయసం" - స్పెషల్ అకేషన్స్కు బెస్ట్!
పాలు, పుట్నాలతో నోరూరించే పాయసం - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 12:26 PM IST
Instant Palu Putnala Payasam in Telugu : పాయసాన్ని చాలా మందికి ఇష్టంగా తింటారు. ఇది నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతూ తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. మరీ ముఖ్యంగా పండుగలు, పూజలు, వ్రతాలు, స్పెషల్ అకేషన్స్లో ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. అయితే దీనిని మెజార్టీ పీపుల్ సేమియా, సగ్గుబియ్యంతో ప్రిపేర్ చేస్తారు. కానీ పుట్నాలతో కూడా కమ్మని పాయసం చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఇలా ట్రై చేస్తే నోటికి కొత్త రుచినిస్తుంది.
ఎప్పుడూ ఒకే రకం పాయసం తిని బోర్ కొట్టిన వారికి ఇది డిఫరెంట్ టేస్ట్నిస్తుంది. ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా వెరీ ఈజీ. కొత్తగా చేసే వారు కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేశారంటే సూపర్గా వస్తుంది. ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలతై చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక మళ్లీమళ్లీ చేయమని అడుగుతారు. మరి లేట్ చేయకుండా పాలు పుట్నాల పాయసం ఎలా చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పాలు - 2 కప్పులు
- పుట్నాలు - ఒక కప్పు
- బెల్లం - అర కప్పు
- పంచదార - పావు కప్పు
- నెయ్యి - 3 టేబుల్ స్పూన్
- డ్రైఫ్రూట్స్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- యాలకులు - 4
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు కప్పుల పాలు పోసి మరిగించాలి. పాలు ఒక పొంగు వచ్చాక కప్పు పుట్నాలు వేసి మరిగించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేయాలి. ఇందులోనే అర కప్పు బెల్లం, పావు కప్పు పంచదార, నాలుగు యాలుకులు వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల డ్రైఫ్రూట్స్ వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే నెయ్యిలో గ్రైండ్ చేసుకున్న పాలుపుట్నాల పేస్ట్ వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఉడికించాలి. ఈ మిశ్రమం దగ్గరయ్యాక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- అనంతరం ఈ పాయసాన్ని గిన్నెలో తీసుకోవాలి. ఆపైన వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్ వేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ పాలు పుట్నాల పాయసం సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ మళ్లీమళ్లీ చేయమని అడుగుతారు.
- మీరు ఈ పాయసాన్ని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే పాలు, పుట్నాలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
- ఇక లేట్ చేయకుండా మీరు ఓసారి ఇంట్లో ఈ విధంగా ట్రై చేయండి.
