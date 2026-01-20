ETV Bharat / offbeat

ఇడ్లీ, దోసె పిండి లేకుండానే కమ్మని "ఊతప్పం" - అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే రెడీ!

బొంబాయి రవ్వతో రుచికరమైన ఊతప్పం - ఒక్కసారి రుచి చూస్తే మళ్లీ ఇలానే ట్రై చేస్తారు!

Rava Uttapam
Rava Uttapam (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 10:49 AM IST

2 Min Read
Semolina Uttapam Recipe in Telugu : ఊతప్పం అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. ఇది చూడగానే 'ఎప్పుడెప్పుడు తినాలా' అనిపిస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే ఇంట్లో ఇడ్లీ పిండి, దోసె పిండి ఉందంటే చాలా మంది దీనిని ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. కానీ కొన్నిసార్లు పిండి ఉండదు. అలాంటప్పుడు త్వరగా అయిపోతుందని ఉప్మా చేస్తుంటారు. కానీ అదే ఉప్మా రవ్వతో రుచికరంగా ఊతప్పం కూడా తయారు చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? పప్పులు నానబెట్టకుండానే నిమిషాల్లోనే ఊతప్పం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాక క్రిస్పీగా, సాఫ్ట్​గా, చాలా టేస్టీగా వస్తుంది. బిగినర్స్ కూడా ఈ టిప్స్ పాటిస్తూ ఈజీగా చేసేయొచ్చు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రెసిపీ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Rava Uttapam
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బొంబాయి రవ్వ - ఒక కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర - ఒక టీ స్పూన్
  • వంటసోడా - పావు టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు తరుగు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పెరుగు - అర కప్పు
  • ఆయిల్ - కొద్దిగా
  • క్యారెట్ - 1
  • క్యాప్సికం - 1
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • టమోటా - 1
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Rava Uttapam
క్యారెట్ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక క్యారెట్, క్యాప్సికం, టమోటా, ఉల్లిపాయ, కొద్దిగా కొత్తిమీరను సన్నగా తరిగి ఉంచాలి.
  • అలాగే మిక్సింగ్ బౌల్లో ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేయాలి. అలాగే పావు టీ స్పూన్ వంటసోడా, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కరివేపాకు తరుగు, అర కప్పు పెరుగు, కొన్ని నీళ్లు పోసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి. 15 నిమిషాల తర్వాత నీళ్లు పోసి పిండి పలుచగా కాకుండా కాస్త గట్టిగా ఉండేలా కలపాలి.
Rava Uttapam
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి దోసె పాన్​లో ఆయిల్ పోసి స్ప్రెడ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత పిండిని గరిటెతో ఊతప్పం మాదిరిగా పోయాలి. ఆపైన ఉల్లిటమోటా ముక్కలు, సన్నగా కట్ చేసుకున్న క్యాప్సికం ముక్కలు, కొద్దిగా క్యారెట్ తురుము, కొంచెం కొత్తిమీర వేయాలి.
  • ఇప్పుడు ఊతప్పం మీద ఆయిల్ అప్లై చేసి మూతపెట్టాలి. ఊతప్పం ఒకవైపు చక్కగా కాలిన తర్వాత మరొక వైపు తిప్పి ఉడికించాలి.
Rava Uttapam
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • రెండు వైపులా ఊతప్పం చక్కగా కాలిన తర్వాత ప్లేట్​లోకి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే రవ్వ ఊతప్పం మీ ముందుంటుంది!
Rava Uttapam
పెరుగు (Getty Images)
  • వేడివేడిగా ఈ ఊతప్పం టమోటా లేదా పల్లీ చట్నీతో తింటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.
  • బొంబాయి రవ్వతో ఇన్​స్టంట్​గా చేసుకునే ఈ రవ్వ ఊతప్పం తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఓసారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి.

