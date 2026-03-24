నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే "రవ్వ కేసరి" - అప్పటికప్పుడైనా సరే ఇలా చేశారంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది

నోరూరించే కమ్మని కేసరి - ఇంటిల్లిపాదీ వద్దనకుండా తింటారు!

Rava Kesari
Rava Kesari (Getty Images)
Published : March 24, 2026 at 3:25 PM IST

Rava Kesari : మెజార్టీ పీపుల్​ రవ్వ కేసరిని ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఇది నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోవడంతో పాటు ఆ స్వీట్​ ఫ్లేవర్​కి ఇంకాస్త తినాలనిపిస్తుంది. అయితే కొన్నిసార్లు దీనిని ఎంత బాగా చేసినా పర్ఫెక్ట్ రుచి రాదు. అలాగే మరీ లూజుగా రావడమో, గట్టిగా రావడమో జరుగుతుంటుంది. అందుకే మీ కోసం పక్కా​ కొలతలతో సింపుల్​గా చేసుకునే పర్ఫెక్ట్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే సాఫ్ట్​గా, మంచి రుచికరంగానూ వస్తుంది. ఇంటిల్లిపాదీ వద్దనకుండా కమ్మగా తినేస్తారు! పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అంతేకాక స్పెషల్​ అకేషన్స్​ ఉన్నప్పుడు లేదా ప్రసాదంగానూ పర్ఫెక్ట్​. మరి ఈ స్వీట్ రెసిపీని ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Rava Kesari
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పంచదార - 3 కప్పులు
  • బొంబాయి రవ్వ - 2 కప్పులు
  • జీడిపప్పు పలుకులు - 6 టీస్పూన్లు
  • కిస్​మిస్​లు - మూడు టీస్పూన్లు
  • నెయ్యి - సరిపడా
  • ఆరెంజ్ ఫుడ్ కలర్ - కొద్దిగా
  • యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
Rava Kesari
పంచదార (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో నాలుగు టీ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత ఆరు టీ స్పూన్ల జీడిపప్పు పలుకులు, మూడు టీ స్పూన్ల కిస్​మిస్ వేసి దోరగా వేయించాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇదే నెయ్యిలో రెండు కప్పుల బొంబాయి రవ్వ వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
Rava Kesari
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఆరు కప్పుల నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. రవ్వ బాగా వేగి మంచి వాసన వస్తున్నప్పుడు వేడి చేసుకున్న నీటిని కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ ఉండలు లేకుండా కలపాలి.
  • రవ్వ మిశ్రమం బాగా కలిసిన తర్వాత మూడు కప్పుల పంచదారను యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత కప్పు నెయ్యి, కొద్దిగా ఫుడ్​ కలర్​ వేసి ఉడికించాలి.
Rava Kesari
యాలకులు (Getty Images)
  • ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్ యాడ్ చేసి మిశ్రమం కాస్త సాఫ్ట్​గా ఉండగానే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే నోరూరించే రవ్వ కేసరి తయారైట్లే!
Rava Kesari
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది!
  • మీరు ఈ రవ్వ కేసరిని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే పంచదార, బొంబాయి రవ్వతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

