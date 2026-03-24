నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే "రవ్వ కేసరి" - అప్పటికప్పుడైనా సరే ఇలా చేశారంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 3:25 PM IST
Rava Kesari : మెజార్టీ పీపుల్ రవ్వ కేసరిని ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఇది నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోవడంతో పాటు ఆ స్వీట్ ఫ్లేవర్కి ఇంకాస్త తినాలనిపిస్తుంది. అయితే కొన్నిసార్లు దీనిని ఎంత బాగా చేసినా పర్ఫెక్ట్ రుచి రాదు. అలాగే మరీ లూజుగా రావడమో, గట్టిగా రావడమో జరుగుతుంటుంది. అందుకే మీ కోసం పక్కా కొలతలతో సింపుల్గా చేసుకునే పర్ఫెక్ట్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే సాఫ్ట్గా, మంచి రుచికరంగానూ వస్తుంది. ఇంటిల్లిపాదీ వద్దనకుండా కమ్మగా తినేస్తారు! పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అంతేకాక స్పెషల్ అకేషన్స్ ఉన్నప్పుడు లేదా ప్రసాదంగానూ పర్ఫెక్ట్. మరి ఈ స్వీట్ రెసిపీని ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పంచదార - 3 కప్పులు
- బొంబాయి రవ్వ - 2 కప్పులు
- జీడిపప్పు పలుకులు - 6 టీస్పూన్లు
- కిస్మిస్లు - మూడు టీస్పూన్లు
- నెయ్యి - సరిపడా
- ఆరెంజ్ ఫుడ్ కలర్ - కొద్దిగా
- యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో నాలుగు టీ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత ఆరు టీ స్పూన్ల జీడిపప్పు పలుకులు, మూడు టీ స్పూన్ల కిస్మిస్ వేసి దోరగా వేయించాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే నెయ్యిలో రెండు కప్పుల బొంబాయి రవ్వ వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఆరు కప్పుల నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. రవ్వ బాగా వేగి మంచి వాసన వస్తున్నప్పుడు వేడి చేసుకున్న నీటిని కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ ఉండలు లేకుండా కలపాలి.
- రవ్వ మిశ్రమం బాగా కలిసిన తర్వాత మూడు కప్పుల పంచదారను యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత కప్పు నెయ్యి, కొద్దిగా ఫుడ్ కలర్ వేసి ఉడికించాలి.
- ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్ యాడ్ చేసి మిశ్రమం కాస్త సాఫ్ట్గా ఉండగానే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే రవ్వ కేసరి తయారైట్లే!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది!
- మీరు ఈ రవ్వ కేసరిని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే పంచదార, బొంబాయి రవ్వతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
