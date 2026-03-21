పసందైన "రవ్వ భక్షాలు" - ఇంట్లోనే ఇలా తియ్యని వేడుక చేసుకోండి!
ఇంట్లోనే సింపుల్గా చేసుకునే స్వీట్ రెసిపీ - రుచి చూస్తే వదలరంతే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 21, 2026 at 1:30 PM IST
Jaggery Bondalu Recipe in Telugu : ఇండ్లలో వివిధ రకాల మిఠాయిలు చేస్తుంటారు. అయినా పిల్లలు, పెద్దలూ కొత్తగా ఏదైనా చేయమని అడుగుతుంటారు. అలాంటప్పుడు గృహిణులు వెరైటీ రెసిపీలు ట్రై చేయాలని చూస్తుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఇవాళ ఓ కొత్త రెసిపీ ఎదురుచూస్తోంది. అవే రవ్వ భక్షాలు. ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఇంట్లో ఈ విధంగా చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. ఇక పిల్లలైతే ఒకటికి రెండూ కావాలంటారు.
చాలా తక్కువ పదార్థాలతోనే ఈ భక్షాలను చేసుకోవచ్చు. కొత్తగా చేసేవారు కూడా ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఈజీగా చేయవచ్చు. మీకు స్వీట్ తినాలపించినప్పుడు ఈ విధంగా ఓసారి చేసి తింటే మళ్లీమళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. మరి నోరూరించే రవ్వ భక్షాలు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కాకరకాయ వేపుడు నచ్చట్లేదా? - ఇలా చేశారంటే ఇష్టం లేని వాళ్లూ ఫ్యాన్స్ అయిపోతారు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బొంబాయి రవ్వ - ఒక కప్పు
- పంచదార - ఒక కప్పు
- నెయ్యి - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- నూనె - సరిపడా
- గోధుమపిండి - ఒక కప్పు
తయారీ విధానం :
- ఈ స్వీట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో కప్పు గోధుమపిండి, సరిపడా నీళ్లు పోసి కలపాలి. ఆతర్వాత పిండిపైన ఆయిల్ అప్లై చేసి మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- ఇప్పుడు స్టఫింగ్ కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేసి వేయించాలి. ఇందులోనే కప్పు పంచదార, నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోసి మిశ్రమం దగ్గరికి అయ్యేంత వరకు కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- రవ్వ మిశ్రమం దగ్గరికి అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి. అనంతరం ఈ మిశ్రమాన్ని చిన్నచిన్న ఉండలుగా చేసి పక్కనుంచాలి.
- పది నిమిషాల అనంతరం గోధుమపిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్నచిన్న బాల్స్ లాగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆయిల్ అప్లై చేసిన బటర్ పేపర్పై ఒక్కొ ముద్దను ఉంచి చిన్నపాటి పూరీ మాదిరిగా చేయాలి. ఆపైన రవ్వ మిశ్రమాన్ని పెట్టి క్లోజ్ చేసి మరోసారి భక్షాల మాదిరిగా ఒత్తుకోవాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న భక్షాలను ఒక్కొక్కటిగా వేయాలి. అనంతరం భక్షాలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ దోరగా ఫ్రై చేసి ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే రవ్వ భక్షాలు రెడీ అయినట్లే!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలతై భలే ఇష్టంగా తింటారు.
- మీరు ఈ రవ్వ భక్షాలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే రవ్వ, పంచదారతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
నోరూరించే "నీలగిరి చికెన్ కర్రీ" - అల్టిమేట్ టేస్ట్తో అద్దిరిపోతుంది!
సమ్మర్ స్పెషల్ "పుచ్చకాయ జ్యూస్" - మండుటెండల్లో కూల్ కూల్గా!