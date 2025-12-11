Telangana Panchayat Elections Results2025

గూగుల్​లో ఎక్కువగా వెతికిన "రాగి ఇడ్లీ" - ఇలా ప్రిపేర్ చేయండి!

- పిండి నానబెట్టాల్సిన అవసరం లేకుండానే - టేస్టీగా, హెల్దీగా ఆరగించండిలా

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 11, 2025 at 3:55 PM IST

instant Ragi Idli : ఈ ఏడాది జనాలు గూగుల్​లో వెతికిన జాబితా విడుదల చేసింది. అందులో రెసిపీల విభాగంలో ఇడ్లీ ముందు వరసలో ఉంది. ఇందులోనూ రాగి ఇడ్లీ గురించి చాలా మంది సెర్చ్ చేశారట! తెల్ల ఇడ్లీతో షుగర్ సమస్య ఎక్కువగా ఉంటుందన్న ఆలోచనతో చాలా మంది మిల్లెట్ ఇడ్లీ తినడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే.. రాగి ఇడ్లీ తయారీ గురించి ఆన్​లైన్​లో విపరీతంగా వెతికేశారు!

అందుకే.. హెల్దీ రాగి ఇడ్లీ తినాలనుకునే వారికోసం ఆ రెసిపీని తీసుకొచ్చేశాం. మరి, ఈ రెసిపీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి? తయారు చేసే పద్ధతి ఏంటి? అన్నది ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బొంబాయి రవ్వ 1 కప్పు
  • రాగి పిండి 1 కప్పు
  • నూనె 1/2 స్పూన్
  • పచ్చి శనగప్పపు 1 స్పూన్
  • మినపప్పు 1 స్పూన్
  • ఆవాలు 1/2 స్పూన్
  • జీలకర్ర 1/2 స్పూన్
  • తరిగిన పచ్చిమిర్చి 1 స్పూన్
  • తరిగిన కరివేపాకు 1 స్పూన్
  • తరిగిన క్యారెట్ 1/4 కప్పు
  • తరిగిన కొత్తిమీర 2 స్పూన్లు
  • పెరుగు 2 కప్పులు
  • 1/2 స్పూన్ వంట సోడా
  • తగినంత ఉప్పు

తయారీ విధానం :

  • స్టౌ మీద గిన్నె పెట్టి అందులో ఆయిల్ వేసి వేడి చేయాలి
  • వేడెక్కిన తర్వాత మినపప్పు, శనగపప్పు, జీలకర్ర, ఆవాలు వేసి దోరగా ఫ్రై చేసుకోవాలి
  • అందులో పచ్చిమిర్చీ, క్యారెట్, కరివేపాకు తరుగు వేసి కాసేపు వేగనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత బొంబాయి రవ్వ వేసి దాదాపు పది నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ సమయంలో స్టౌ సిమ్​లో పెట్టుకోవాలి.
  • ఇందులో రాగి పిండి వేసి దాదాపు 5 నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం కొత్తిమీర వేసి స్టౌ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • చల్లారిన పిండిలో పెరుగు, ఉప్పు వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత కావాల్సినన్ని నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి, అరగంటపాటు పక్కన పెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు మూత తీసి, వంట సోడా వేసి ఇడ్లీ పిండి మాదిరి మిక్స్ చేసుకోవాలి. అవసరాన్నిబట్టి నీళ్లు యాడ్ చేసుకోవాలి
  • చివరగా స్టౌ మీద ఇడ్లీ గిన్నె పెట్టి, నీళ్లు మరిగించి ఇడ్లీ పాత్రల్లో పిండి వేసి ఉడికించుకోవడమే.
  • ఇన్​స్టంట్​ రాగి ఇడ్లీలు 10 నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ అయిపోతాయి.
  • పిండి నానబెట్టాల్సిన అవసరం లేకుండానే హెల్దీ ఇడ్లీలు సిద్ధమైపోతాయి. నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.
  • పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా ఆరగిస్తారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

