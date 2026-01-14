రాగిపిండితో సూపర్ టేస్టీ "దోశలు" - పిండి పులియబెట్టకుండా నిమిషాల్లోనే రెడీ!
రుచితో పాటు ఆరోగ్యాన్నిచ్చే 'రాగి దోశలు' - సింపుల్గా చేసుకోండిలా!
Published : January 14, 2026 at 5:17 PM IST
Instant Ragi Dosa Recipe : మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీలలో ఎక్కువ మంది ఇష్టపడే వాటిల్లో "దోశ" ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటుంది. అయితే, నార్మల్గా మనందరం సాదా దోశ, రవ్వ దోశ, ఆనియన్ దోశ, మసాలా దోశ వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటాం. అలాగే, వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ముందు రోజే పప్పులు నానబెట్టడం, రుబ్బుకోవడం, పిండిని పులియబెట్టడం చేయాలి. ఇదంతా కాస్త టైమ్తో కూడుకున్న పని. కానీ, మీకు తెలుసా? అలాంటి పనులేమి లేకుండా అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక అద్దిరిపోయే బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ ఉంది. అదే, రాగిపిండితో సూపర్ టేస్టీ "దోశలు". ఇవి మంచి రుచికరంగా ఉండడమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. బేకింగ్ సోడా, బేకింగ్ పౌడర్ వంటివి వేయకుండానే ఇవి పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి. బిగినర్స్ కూడా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్గా ఈ దోశలు వేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ దోశలు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రాగిపిండి - రెండు కప్పులు
- బొంబాయి రవ్వ - అర కప్పు
- బియ్యప్పిండి - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- పెరుగు - అర కప్పు
- నూనె - కొద్దిగా(దోశపై వేసుకోవడానికి)
తయారీ విధానం :
- ఈ ఇన్స్టంట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో రాగిపిండి, బొంబాయి రవ్వ, బియ్యప్పిండి, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి అవన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత కలిపిన పిండి మిశ్రమంలో మంచి టేస్ట్ కోసం పెరుగు వేసి కలుపుకోవాలి.
- ఆపై అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ విస్కర్తో పిండి ముద్దలేమి లేకుండా బాగా కలుపుకోవాలి.
- రాగి పిండి మిశ్రమాన్ని నార్మల్గా మనం దోశ వేసుకునే కన్సిస్టెన్సీలో కలిపిన తర్వాత మిక్సింగ్ బౌల్పై మూత పెట్టి ఐదు నుంచి పది నిమిషాలు పక్కనుంచాలి.
- పది నిమిషాల తర్వాత రాగి పిండి మిశ్రమాన్ని మరోసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద దోశ పెనం పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. పాన్ లైట్గా వేడయ్యాక ఒక టీస్పూన్ నూనె వేసి వన్ సైడ్ కొద్దిగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయతో పెనం మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- పాన్ లో హీట్లో ఉండగానే కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని ఒకట్రెండు గరిటెలు వేసుకుని కాస్త మందపాటి దోశలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- దోశ వేసుకున్నాక పైన పిండి కాస్త ఆరిపోయాక దానిపై కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మంచిగా కాల్చుకోవాలి. అది వన్ సైడ్ చక్కగా కాలినతర్వాత మరో వైపునకు టర్న్ చేసి అటు వైపు కూడా ఒక నిమిషం కాల్చి తీసుకుంటే చాలు.
- అంతే, రాగి పిండితో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "దోశలు" అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతాయి!
చిట్కాలు :
- ఈ రెసిపీలో కొద్దిగా బియ్యప్పిండిని యాడ్ చేసుకోవడం ద్వారా దోశలు క్రిస్పీగా, మంచి రుచికరంగా వస్తాయి.
- రాగి దోశకు కావాల్సిన పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ పలుచగా, గట్టిగా కాకుండా మీడియంగా ఉండాలి.
- ఈ దోశ కోసం పాన్ అనేది లో హీట్లో ఉండాలి. అలాకాకుండా ఎక్కువ హీట్లో ఉంటే పిండి మిశ్రమాన్ని దోశలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవడానికి రాదని గుర్తుంచుకోవాలి.
- అలాగే, ఈ దోశలు మరీ పలుచగా రావు. కాస్త మందంగా వస్తాయి.
