రాగిపిండితో సూపర్ టేస్టీ "దోశలు" - పిండి పులియబెట్టకుండా నిమిషాల్లోనే రెడీ!

రుచితో పాటు ఆరోగ్యాన్నిచ్చే 'రాగి దోశలు' - సింపుల్​గా చేసుకోండిలా!

Instant Ragi Dosa Recipe
Instant Ragi Dosa Recipe
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 14, 2026 at 5:17 PM IST

Instant Ragi Dosa Recipe : మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీలలో ఎక్కువ మంది ఇష్టపడే వాటిల్లో "దోశ" ఫస్ట్ ప్లేస్​లో ఉంటుంది. అయితే, నార్మల్​గా మనందరం సాదా దోశ, రవ్వ దోశ, ఆనియన్ దోశ, మసాలా దోశ వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటాం. అలాగే, వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ముందు రోజే పప్పులు నానబెట్టడం, రుబ్బుకోవడం, పిండిని పులియబెట్టడం చేయాలి. ఇదంతా కాస్త టైమ్​తో కూడుకున్న పని. కానీ, మీకు తెలుసా? అలాంటి పనులేమి లేకుండా అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక అద్దిరిపోయే బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ ఉంది. అదే, రాగిపిండితో సూపర్ టేస్టీ "దోశలు". ఇవి మంచి రుచికరంగా ఉండడమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. బేకింగ్ సోడా, బేకింగ్ పౌడర్ వంటివి వేయకుండానే ఇవి పర్ఫెక్ట్​గా వస్తాయి. బిగినర్స్ కూడా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్​గా ఈ దోశలు వేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ దోశలు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Instant Ragi Dosa Recipe
రాగిపిండి

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రాగిపిండి - రెండు కప్పులు
  • బొంబాయి రవ్వ - అర కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • పెరుగు - అర కప్పు
  • నూనె - కొద్దిగా(దోశపై వేసుకోవడానికి)

Instant Ragi Dosa Recipe
బియ్యప్పిండి

తయారీ విధానం :

  • ఈ ఇన్​స్టంట్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో రాగిపిండి, బొంబాయి రవ్వ, బియ్యప్పిండి, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి అవన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత కలిపిన పిండి మిశ్రమంలో మంచి టేస్ట్ కోసం పెరుగు వేసి కలుపుకోవాలి.
Instant Ragi Dosa Recipe
బొంబాయి రవ్వ
  • ఆపై అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ విస్కర్​తో పిండి ముద్దలేమి లేకుండా బాగా కలుపుకోవాలి.
  • రాగి పిండి మిశ్రమాన్ని నార్మల్​గా మనం దోశ వేసుకునే కన్సిస్టెన్సీలో కలిపిన తర్వాత మిక్సింగ్ బౌల్​పై మూత పెట్టి ఐదు నుంచి పది నిమిషాలు పక్కనుంచాలి.
  • పది నిమిషాల తర్వాత రాగి పిండి మిశ్రమాన్ని మరోసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద దోశ పెనం పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. పాన్ లైట్​గా వేడయ్యాక ఒక టీస్పూన్ నూనె వేసి వన్ సైడ్ కొద్దిగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయతో పెనం మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
Instant Ragi Dosa Recipe
పెరుగు
  • పాన్​ లో హీట్​లో ఉండగానే కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని ఒకట్రెండు గరిటెలు వేసుకుని కాస్త మందపాటి దోశలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
  • దోశ వేసుకున్నాక పైన పిండి కాస్త ఆరిపోయాక దానిపై కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో మంచిగా కాల్చుకోవాలి. అది వన్ సైడ్ చక్కగా కాలినతర్వాత మరో వైపునకు టర్న్ చేసి అటు వైపు కూడా ఒక నిమిషం కాల్చి తీసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, రాగి పిండితో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "దోశలు" అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతాయి!
Instant Ragi Dosa Recipe
ఉప్పు

చిట్కాలు :

  • ఈ రెసిపీలో కొద్దిగా బియ్యప్పిండిని యాడ్ చేసుకోవడం ద్వారా దోశలు క్రిస్పీగా, మంచి రుచికరంగా వస్తాయి.
  • రాగి దోశకు కావాల్సిన పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ పలుచగా, గట్టిగా కాకుండా మీడియంగా ఉండాలి.
  • ఈ దోశ కోసం పాన్ అనేది లో హీట్​లో ఉండాలి. అలాకాకుండా ఎక్కువ హీట్​లో ఉంటే పిండి మిశ్రమాన్ని దోశలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవడానికి రాదని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • అలాగే, ఈ దోశలు మరీ పలుచగా రావు. కాస్త మందంగా వస్తాయి.

