ETV Bharat / offbeat

మండు వేసవిలో మజానిచ్చే "పుదీనా మజ్జిగ​" - ఒక్కో సిప్​ తాగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు!

నోరూరించే మజ్జిగ రెసిపీ - సింపుల్​గా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!

Pudina Majjiga
Pudina Majjiga (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 3:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Mint Buttermilk Recipe Prepare : వేసవిలో చలువ చేసే ఆహార పదార్థాలను ఎక్కువగా తీసుకుంటారు. మండే ఎండల నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి ఇవి దోహదపడతాయి. ఇందులో మజ్జిగ ముందు వరుసలో ఉంటుంది. అయితే నార్మల్​గా ఎప్పుడూ ఒకటే రీతిలో దీనిని తాగాలంటే బోర్ అనిపిస్తుంది. ఇక పిల్లలతై వద్దని మారాం చేస్తుంటారు. అలాంటి వారు కూడా ఇష్టంగా తాగేలా ఓ అద్భుతమైన రెసిపీని ఈరోజు పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే పుదీనా మజ్జిగ. దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా దీనిని ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Pudina Majjiga
పుదీనా (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పుదీనా ఆకులు - ఒక కప్పు
  • పెరుగు - తగినంత
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • జీలకర్ర - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ధనియాలు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బ్లాక్ సాల్ట్ - 1 టీ స్పూన్
  • ఇంగువ - అర టీ స్పూన్
  • ఐస్​క్యూబ్స్ - 4
Pudina Majjiga
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయిలో ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీలకర్ర, అర టీ స్పూన్ ఇంగువ వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కలుపుతూ వేయించాలి. ఇవి మంచిగా వేగి గోల్డెన్​ కలర్​లోకి వచ్చాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి. అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో పుదీనా ఆకులను తీసి పెట్టుకోవాలి.
Pudina Majjiga
జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో వేయించిన జీలకర్ర మిశ్రమం, కొత్తిమీర తరుగు, కప్పు పుదీనా ఆకులు వేయాలి. అదేవిధంగా నాలుగు ఐస్​క్యూబ్స్​, నాలుగు పచ్చిమిర్చి, నాలుగు టేబుల్ ​స్పూన్ల పెరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ బ్లాక్​ సాల్ట్​ వేసి వీలైనంత మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
  • అనంతరం మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న పుదీనా పేస్ట్​ వేయాలి. ఇందులోనే మూడు కప్పుల పెరుగు వేసి విస్కర్​తో బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు ఆరు కప్పుల నీళ్లు పోసి మూడు నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత చల్లచల్లగా సర్వ్​ చేసుకోవాలి.
Pudina Majjiga
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పుదీనా మజ్జిగ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ ఒకటికి రెండు గ్లాసులు ఇష్టంగా తాగుతారు.
Pudina Majjiga
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • మీరు ఈ రెసిపీని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే పుదీనా, పెరుగుతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకుంటే సరి.

టిప్స్ :

  • పెరుగు తాజాగా ఉంటే మజ్జిగ టేస్ట్​ బాగుంటుంది. అదే విధంగా మీగడ లేని పెరుగు తీసుకోవడం వల్ల మజ్జిగ పర్ఫెక్ట్​ కన్సిస్టెన్సీతో వస్తుంది.
  • ఒక కప్పు పెరుగుకు మూడు కప్పుల నీళ్లు అవసరం. ఈ కొలత ప్రకారం తీసుకుంటే మజ్జిగ సరిగ్గా ఉంటుంది.

TAGGED:

MINT BUTTERMILK RECIPE IN TELUGU
పుదీనా మజ్జిగ తయారీ విధానం
PUDINA MORPREPARATION PROCESS
SPICED MINT YOGURT DRINK
PUDINA MAJJIGA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.