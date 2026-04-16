మండు వేసవిలో మజానిచ్చే "పుదీనా మజ్జిగ" - ఒక్కో సిప్ తాగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు!
నోరూరించే మజ్జిగ రెసిపీ - సింపుల్గా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 3:34 PM IST
Mint Buttermilk Recipe Prepare : వేసవిలో చలువ చేసే ఆహార పదార్థాలను ఎక్కువగా తీసుకుంటారు. మండే ఎండల నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి ఇవి దోహదపడతాయి. ఇందులో మజ్జిగ ముందు వరుసలో ఉంటుంది. అయితే నార్మల్గా ఎప్పుడూ ఒకటే రీతిలో దీనిని తాగాలంటే బోర్ అనిపిస్తుంది. ఇక పిల్లలతై వద్దని మారాం చేస్తుంటారు. అలాంటి వారు కూడా ఇష్టంగా తాగేలా ఓ అద్భుతమైన రెసిపీని ఈరోజు పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే పుదీనా మజ్జిగ. దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా దీనిని ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పుదీనా ఆకులు - ఒక కప్పు
- పెరుగు - తగినంత
- పచ్చిమిర్చి - 4
- జీలకర్ర - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ధనియాలు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొంచెం
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బ్లాక్ సాల్ట్ - 1 టీ స్పూన్
- ఇంగువ - అర టీ స్పూన్
- ఐస్క్యూబ్స్ - 4
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీలకర్ర, అర టీ స్పూన్ ఇంగువ వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి కలుపుతూ వేయించాలి. ఇవి మంచిగా వేగి గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి. అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో పుదీనా ఆకులను తీసి పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో వేయించిన జీలకర్ర మిశ్రమం, కొత్తిమీర తరుగు, కప్పు పుదీనా ఆకులు వేయాలి. అదేవిధంగా నాలుగు ఐస్క్యూబ్స్, నాలుగు పచ్చిమిర్చి, నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ బ్లాక్ సాల్ట్ వేసి వీలైనంత మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
- అనంతరం మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న పుదీనా పేస్ట్ వేయాలి. ఇందులోనే మూడు కప్పుల పెరుగు వేసి విస్కర్తో బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు ఆరు కప్పుల నీళ్లు పోసి మూడు నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత చల్లచల్లగా సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పుదీనా మజ్జిగ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ ఒకటికి రెండు గ్లాసులు ఇష్టంగా తాగుతారు.
- మీరు ఈ రెసిపీని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే పుదీనా, పెరుగుతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకుంటే సరి.
టిప్స్ :
- పెరుగు తాజాగా ఉంటే మజ్జిగ టేస్ట్ బాగుంటుంది. అదే విధంగా మీగడ లేని పెరుగు తీసుకోవడం వల్ల మజ్జిగ పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీతో వస్తుంది.
- ఒక కప్పు పెరుగుకు మూడు కప్పుల నీళ్లు అవసరం. ఈ కొలత ప్రకారం తీసుకుంటే మజ్జిగ సరిగ్గా ఉంటుంది.
