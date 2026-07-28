కరకరలాడే "ఆలూ చిప్స్" - క్రిస్పీ, క్రంచీగా రావాలంటే ఇలా సింపుల్గా ట్రై చేయండి!
బంగాళదుంపలతో సింపుల్గా చేసుకునే స్నాక్ - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 9:51 AM IST
Aloo Chips Prepare in Telugu : పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తినే స్నాక్స్లో ఆలూ చిప్స్ ఒకటి. వీటిని ఎక్కువగా దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేస్తుంటారు. మరికొందరు ఇంట్లోనే వీటిని ప్రిపేర్ చేస్తారు. అయితే కొన్నిసార్లు ఇవి మెత్తగా రావడమో లేదా పర్ఫెక్ట్గా రాకపోవడమో జరుగుతుంది. అలాంటి వారు ఇప్పుడు చెప్పబోయే స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేశారంటే బయట దొరికే వాటిలా కరకరలాడుతూ, భలే రుచికరంగా వస్తాయి.
చూడ్డానికి మంచి కలర్లో కనిపిస్తూ చాలా క్రిస్పీగా, పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి. బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఈజీగా చేయొచ్చు. పిల్లలు స్కూల్ నుంచి సాయంత్రం రాగానే స్నాక్గా ఇవి పెట్టారంటే ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. పైగా వీటిని చాలా తక్కువ టైమ్లో తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా సూపర్ టేస్టీ, క్రంచీ ఆలూ చిప్స్ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.
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కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బంగాళదుంపలు - మూడు కేజీలు
- కారం - ఒక స్పూన్
- ఉప్పు - అర స్పూన్
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మూడు కేజీల బంగాళదుంపలను తీసుకొని పొట్టు తీయాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ఉప్పు కలిపిన నీళ్లలో వేయాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఒక్కొ బంగాళదుంపను తీసుకొని గ్రేటర్ సహాయంతో నూనెలోకి చిప్స్ మాదిరిగా తురుముకోవాలి.
- ఆ తర్వాత చిప్స్ను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ క్రిస్పీగా వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయించిన ఆలూ చిప్స్ వేయాలి. ఇందులోనే ఒక స్పూన్ కారం, అర స్పూన్ ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- అంతే కరకరలాడే ఆలూ చిప్స్ మీ ముందుంటాయి!
- ఆ తర్వాత వీటిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకోవాలి.
- మీరు ఈ చిప్స్ను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే బంగాళదుంపలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
చిట్కాలు :
- నూనె సరిగా కాగిన తర్వాత మాత్రమే చిప్స్ను వేయించాలి. లేదంటే ఆయిల్ ఎక్కువగా పీలుస్తాయని గుర్తించాలి.
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