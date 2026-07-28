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కరకరలాడే "ఆలూ చిప్స్​" - క్రిస్పీ, క్రంచీగా రావాలంటే ఇలా సింపుల్​గా ట్రై చేయండి!

బంగాళదుంపలతో సింపుల్​గా చేసుకునే స్నాక్ - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

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potato-chips (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 9:51 AM IST

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Aloo Chips Prepare in Telugu : పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తినే స్నాక్స్​లో ఆలూ చిప్స్ ఒకటి. వీటిని ఎక్కువగా దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేస్తుంటారు. మరికొందరు ఇంట్లోనే వీటిని ప్రిపేర్ చేస్తారు. అయితే కొన్నిసార్లు ఇవి మెత్తగా రావడమో లేదా పర్ఫెక్ట్​గా రాకపోవడమో జరుగుతుంది. అలాంటి వారు ఇప్పుడు చెప్పబోయే స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేశారంటే బయట ​దొరికే వాటిలా కరకరలాడుతూ, భలే రుచికరంగా వస్తాయి.

చూడ్డానికి మంచి కలర్​లో కనిపిస్తూ చాలా క్రిస్పీగా, పర్ఫెక్ట్​గా వస్తాయి. బిగినర్స్​ కూడా ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఈజీగా చేయొచ్చు. పిల్లలు స్కూల్ నుంచి సాయంత్రం రాగానే స్నాక్​గా ఇవి పెట్టారంటే ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. పైగా వీటిని చాలా తక్కువ టైమ్​లో తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా సూపర్​ టేస్టీ,​ క్రంచీ ఆలూ చిప్స్ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.

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కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బంగాళదుంపలు - మూడు కేజీలు
  • కారం - ఒక స్పూన్
  • ఉప్పు - అర స్పూన్
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మూడు కేజీల బంగాళదుంపలను తీసుకొని పొట్టు తీయాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ఉప్పు కలిపిన నీళ్లలో వేయాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఒక్కొ బంగాళదుంపను తీసుకొని గ్రేటర్​ సహాయంతో నూనెలోకి చిప్స్ మాదిరిగా తురుముకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత చిప్స్​ను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ క్రిస్పీగా వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయించిన ఆలూ చిప్స్ వేయాలి. ఇందులోనే ఒక స్పూన్ కారం, అర స్పూన్ ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
  • అంతే కరకరలాడే ఆలూ చిప్స్ మీ ముందుంటాయి!
  • ఆ తర్వాత వీటిని ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకోవాలి.
  • మీరు ఈ చిప్స్​ను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే బంగాళదుంపలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

చిట్కాలు :

  • నూనె సరిగా కాగిన తర్వాత మాత్రమే చిప్స్​ను వేయించాలి. లేదంటే ఆయిల్ ఎక్కువగా పీలుస్తాయని గుర్తించాలి.

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