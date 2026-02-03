అటుకులతో కరకరలాడే "పునుగులు" - నిమిషాల్లోనే రెడీ! - నూనె పీల్చవు!
అటుకులు, బియ్యప్పిండి కాంబోలో పునుగులు - ఈవెనింగ్ టైమ్ స్నాక్గా సూపర్ ఛాయిస్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 3, 2026 at 3:17 PM IST
Atukula Punugulu Recipe in Telugu : స్నాక్ ఐటమ్స్లో పునుగులకు సెపరెట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది. క్రిస్పీగా ఉండే వీటిని పల్లీ చట్నీ లేదా టమోటా చట్నీ వేసి ఉల్లిపాయలతో కలిపి తింటుంటే వారెవ్వా ఏం టేస్ట్ గురూ అనాల్సిందే. ఇవి టీ టైమ్కి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్. వీటిని వివిధ రకాలుగా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే అటుకులతోనూ పునుగులు చేయొచ్చని మీకు తెలుసా? ఈసారి ఈవెనింగ్ టైమ్లో ఈ విధంగా ట్రై చేశారంటే పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి.
అలాగే ఆయిల్ కూడా తక్కువగా పీల్చుతాయి! అంతేకాక ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ స్నాక్గా మారుతుంది. అదేవిధంగా మీకు కొత్తగా ఏదైనా స్నాక్ తినాలనిపించినప్పుడు ఈ రెసిపీని చేసి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఈజీగా చేసేయొచ్చు. మరి ఇక లేట్ చేయకుండా అటుకులతో కరకరలాడే పునుగులు ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో? ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఒక్కసారైనా టేస్ట్ చేయాల్సిన రెసిపీ "వెజ్ ధన్సాక్" - ఇల్లంతా ఘుమఘుమలాడుతుంది!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అటుకులు - ఒక కప్పు
- పెరుగు - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బియ్యప్పిండి - ఒక కప్పు
- ఉల్లిపాయ - 1
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - 3
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో కప్పు అటుకులు వేసి రెండుసార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో అర కప్పు పెరుగు, కప్పు నీళ్లు పోసి కలపాలి. అనంతరం 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- పది నిమిషాల తర్వాత అటుకుల మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లో వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కప్పు బియ్యప్పిండి వేసి మిక్సీ పట్టాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగా నీళ్లు పోసి గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండిని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయికి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె కాగిన తర్వాత పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పునుగుల మాదిరిగా వేయాలి.
- ఆ తర్వాత పునుగులను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేగనివ్వాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్లో వేయాలి.
- అంతే అటుకులతో కరకరలాడే పునుగులు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
- ఈ పునుగులను పల్లీ లేదా టమోటా చట్నీతో తింటే సూపర్గా ఉంటుంది.
- మీరు ఈ పునుగులను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే అటుకులు, బియ్యప్పిండితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
- మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేయండి.
సింపుల్ గా చేసుకునే "టమోటా రైస్" - లంచ్లోకి పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు!
టమోటాలతో నోరూరించే "దోసెలు" - పప్పు నానబెట్టే పనిలేకుండా అప్పటికప్పుడు రెడీ!