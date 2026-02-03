ETV Bharat / offbeat

అటుకులతో కరకరలాడే "పునుగులు" - నిమిషాల్లోనే రెడీ! - నూనె పీల్చవు!

అటుకులు, బియ్యప్పిండి కాంబోలో పునుగులు - ఈవెనింగ్ టైమ్​ స్నాక్​గా సూపర్ ఛాయిస్!

Atukula Punugulu
Atukula Punugulu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 3:17 PM IST

2 Min Read
Atukula Punugulu Recipe in Telugu : స్నాక్ ఐటమ్స్​లో పునుగులకు సెపరెట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది. క్రిస్పీగా ఉండే వీటిని పల్లీ చట్నీ లేదా టమోటా చట్నీ వేసి ఉల్లిపాయలతో కలిపి తింటుంటే వారెవ్వా ఏం టేస్ట్ గురూ అనాల్సిందే. ఇవి టీ టైమ్​కి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్​. వీటిని వివిధ రకాలుగా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే అటుకులతోనూ పునుగులు చేయొచ్చని మీకు తెలుసా? ఈసారి ఈవెనింగ్ టైమ్​లో​ ఈ విధంగా ట్రై చేశారంటే పర్ఫెక్ట్​గా వస్తాయి.

అలాగే ఆయిల్ కూడా తక్కువగా పీల్చుతాయి! అంతేకాక ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ స్నాక్​గా మారుతుంది. అదేవిధంగా మీకు కొత్తగా ఏదైనా స్నాక్ తినాలనిపించినప్పుడు ఈ రెసిపీని చేసి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఈజీగా చేసేయొచ్చు. మరి ఇక లేట్​ చేయకుండా అటుకులతో కరకరలాడే పునుగులు ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో? ఇప్పుడు చూద్దాం.

Atukula Punugulu
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అటుకులు - ఒక కప్పు
  • పెరుగు - అర కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బియ్యప్పిండి - ఒక కప్పు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - సరిపడా
Atukula Punugulu
జీలకర్ర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో కప్పు అటుకులు వేసి రెండుసార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో అర కప్పు పెరుగు, కప్పు నీళ్లు పోసి కలపాలి. అనంతరం 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
  • పది నిమిషాల తర్వాత అటుకుల మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లో వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కప్పు బియ్యప్పిండి వేసి మిక్సీ పట్టాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగా నీళ్లు పోసి గ్రైండ్ చేయాలి.
Atukula Punugulu
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండిని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయికి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె కాగిన తర్వాత పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పునుగుల మాదిరిగా వేయాలి.
Atukula Punugulu
అటుకులు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత పునుగులను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేగనివ్వాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్​లో వేయాలి.
  • అంతే అటుకులతో కరకరలాడే పునుగులు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
Atukula Punugulu
పెరుగు (Getty Images)
  • ఈ పునుగులను పల్లీ లేదా టమోటా చట్నీతో తింటే సూపర్​గా ఉంటుంది.
  • మీరు ఈ పునుగులను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే అటుకులు, బియ్యప్పిండితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
  • మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేయండి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

