కరకరలాడే "పల్లీ పకోడీ" - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 12, 2026 at 3:14 PM IST
Instant Peanut Pakoda in Telugu : పకోడీని చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. దీనిని ఉల్లిపాయ, పాలకూరతో ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఈరోజు ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే పల్లీ పకోడి. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ దీన్ని చేశారంటే కరకరలాడుతూ వస్తాయి. అలాగే వీటిని తయారు చేయడం కూడా చాలా తేలిక. ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ కమ్మగా, కడుపునిండా తినేస్తారు. అంతేకాక ఇవి టీ టైమ్కు పర్ఫెక్ట్ స్నాక్! మరి ఈ సింపుల్ టేస్టీ పకోడీని ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పల్లీలు - అర కిలో (500 గ్రాములు)
- బియ్యప్పిండి - అర కప్పు
- శనగపిండి - అర కప్పు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 30
- కారం - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- గరంమసాలా - అర టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- చాట్మసాలా - అర టేబుల్ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- నిమ్మకాయ రసం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా మిక్సీజార్లో 30 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, రెండు స్పూన్ల నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో అర కిలో పల్లీలు, గ్రైండ్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి మిశ్రమం వేసి కలపాలి. ఇందులోనే అర కప్పు శనగపిండి, అర కప్పు బియ్యప్పిండి, అర టేబుల్ స్పూన్ గరంమసాలా, అర టేబుల్ స్పూన్ చాట్మసాలా, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ కారం యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
- ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ల నిమ్మరసం, కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని కాస్త గట్టిగా ఉండే విధంగా మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి పది నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి పిండి మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పకోడీలా మాదిరిగా కడాయికి సరిపడా వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి పకోడీలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే ఇదే నూనెలో కరివేపాకు వేయించి పకోడీలో మిక్స్ చేయొచ్చు.
- అంతే కరకరలాడే పల్లీ పకోడీ రెడీ అయినట్లే!
- ఈ పకోడీలను వేడి మీద తింటే కాస్త మెత్తగా అనిపిస్తుంది. ఇవి చల్లారిన తర్వాత తింటే కరకరలాడుతూ నోటికి కొత్త రుచినిస్తాయి.
- మరి మీకు ఈ స్నాక్ రెసిపీ నచ్చితే మీరూ ఓసారి రెగ్యులర్ స్నాక్స్ బదులుగా దీన్ని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు.
