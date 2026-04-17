ETV Bharat / offbeat

టేస్టీ "పనీర్​ ఇడ్లీ" - అర గంటలో రెడీ - పప్పు రుబ్బే పనిలేదు!

- పిల్లల కోసం నిమిషాల్లో చేసే సూపర్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​ రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

Instant Paneer Idli Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 17, 2026 at 3:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Instant Paneer Idli Recipe: పాలకు సంబంధించిన పదార్థాల్లో పనీర్​ది ప్రత్యేక స్థానం. ప్రొటీన్​తో పాటు ఇతర పోషకాలు పుష్కలంగా లభిస్తాయి. ఈ క్రమంలోనే పనీర్​తో ఎన్నెన్నో వెరైటీ వంటలు ట్రై చేస్తుంటారు. పనీర్​ బటర్​ మసాలా, పనీర్​ పులావ్​, కర్రీ, ఫ్రై, పకోడీ అంటూ వెరైటీ రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా పనీర్​తో అద్దిరిపోయే బ్రేక్​ఫాస్ట్​ రెసిపీ ఒకటి ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. అదే పనీర్​ ఇడ్లీ. బొంబాయి రవ్వ, పనీర్​ కాంబోలో చేసుకునే ఈ ఇడ్లీలు కేవలం అరగంటలో రెడీ అవుతాయి. నార్మల్​ ఇడ్లీతో పోలిస్తే టేస్ట్​తో పాటు సాఫ్ట్​ కూడా ఉంటాయి. తయారీ కూడా ఈజీనే. మరి, లేట్​ చేయకుండా ఇన్​స్టంట్​ పనీర్​ ఇడ్లీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Instant Paneer Idli Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
  • నూనె - 2 టీస్పూన్లు
  • తాలింపు గింజలు - అర టేబుల్ ​స్పూన్​
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • పెరుగు - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • క్యారెట్​ - 1
  • క్యాప్సికం - సగం ముక్క
  • స్వీట్​ కార్న్​ - 2 టేబుల్ ​స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • పనీర్​ తురుము - 1 కప్పు
  • బేకింగ్​ సోడా - 1 టీస్పూన్​
Instant Paneer Idli Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో తాలింపు గింజలు, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి వేయించాలి.
  • తాలింపు గింజలు చక్కగా వేగాక బొంబాయి రవ్వ వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించాలి.
  • రవ్వ నూనెలో మంచిగా ఫ్రై అయ్యి లైట్​గా కలర్​ మారినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి వేసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
Instant Paneer Idli Recipe (Getty Images)
  • చల్లారిన రవ్వ మిశ్రమంలోకి పెరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఓసారి కలుపుకోవాలి. అనంతరం కొన్నికొన్ని నీళ్లు పోసుకుని ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా కలుపుకుని ఓ 10 నిమిషాలు పక్కన ఉంచాలి.
  • ఈలోపు క్యారెట్​, అల్లంపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. క్యాప్సికం, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. పనీర్​ను కూడా తురుముకుని 1 కప్పు కొలత ప్రకారం తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
Instant Paneer Idli Recipe (Getty Images)
  • రవ్వ నానినాక అందులోకి క్యారెట్​, క్యాప్సికం, స్వీట్​కార్న్​, కొత్తిమీర, అల్లం తరుగు, పనీర్​ వేసి మరోసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • చివరగా బేకింగ్​ సోడా, మరికొన్ని నీళ్లు పోసి కలపాలి. ఇప్పుడు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర ఉంచి నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి మరిగించాలి.
Instant Paneer Idli Recipe (Getty Images)
  • ఈలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్​కు ఆయిల్​ అప్లై చేసి పిండిని వేసి రెడీగా ఉంచాలి. వాటర్​ బాయిల్​ అవుతున్నప్పుడు ఇడ్లీ ప్లేట్స్​ ఉంచి మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో 15 నిమిషాల పాటు కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇడ్లీలు ఉడికిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ఓ 5 నిమిషాల తర్వాత వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పనీర్​ ఇడ్లీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Instant Paneer Idli Recipe (ETV Bharat)

చిట్కాలు :

  • పనీర్​ తాజాది, సాఫ్ట్​గా ఉండాలి. పనీర్​ను మరీ సన్నగా కాకుండా కాస్త మీడియం హోల్స్​ ఉన్న గ్రేటర్​ సాయంతో తురుముకోవాలి.
  • బొంబాయి రవ్వ ఎంత తీసుకుంటే అదే కప్పు కొలత ప్రకారం పెరుగు, పనీర్​ తురుము తీసుకోవాలి. మిగిలిన పదార్థాలు మీకు కావాల్సినట్లుగా తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • బొంబాయి రవ్వ పచ్చి వాసన పోయి లైట్​గా కలర్​ మారే వరకు వేయించాలి. మరీ ఎక్కువ వేయిస్తే ఇడ్లీలు మాడు వాసన వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.

TAGGED:

INSTANT PANEER IDLI RECIPE
IDLI WITH PANEER AT HOME
PANEER IDLI RECIPE AT HOME
పనీర్​తో​ ఇడ్లీలు ఎలా చేసుకోవాలి
INSTANT PANEER IDLI RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.