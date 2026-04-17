టేస్టీ "పనీర్ ఇడ్లీ" - అర గంటలో రెడీ - పప్పు రుబ్బే పనిలేదు!
- పిల్లల కోసం నిమిషాల్లో చేసే సూపర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!
Published : April 17, 2026 at 3:31 PM IST
Instant Paneer Idli Recipe: పాలకు సంబంధించిన పదార్థాల్లో పనీర్ది ప్రత్యేక స్థానం. ప్రొటీన్తో పాటు ఇతర పోషకాలు పుష్కలంగా లభిస్తాయి. ఈ క్రమంలోనే పనీర్తో ఎన్నెన్నో వెరైటీ వంటలు ట్రై చేస్తుంటారు. పనీర్ బటర్ మసాలా, పనీర్ పులావ్, కర్రీ, ఫ్రై, పకోడీ అంటూ వెరైటీ రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా పనీర్తో అద్దిరిపోయే బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ ఒకటి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అదే పనీర్ ఇడ్లీ. బొంబాయి రవ్వ, పనీర్ కాంబోలో చేసుకునే ఈ ఇడ్లీలు కేవలం అరగంటలో రెడీ అవుతాయి. నార్మల్ ఇడ్లీతో పోలిస్తే టేస్ట్తో పాటు సాఫ్ట్ కూడా ఉంటాయి. తయారీ కూడా ఈజీనే. మరి, లేట్ చేయకుండా ఇన్స్టంట్ పనీర్ ఇడ్లీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
- నూనె - 2 టీస్పూన్లు
- తాలింపు గింజలు - అర టేబుల్ స్పూన్
- ఇంగువ - చిటికెడు
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- పెరుగు - 1 కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- క్యారెట్ - 1
- క్యాప్సికం - సగం ముక్క
- స్వీట్ కార్న్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- పనీర్ తురుము - 1 కప్పు
- బేకింగ్ సోడా - 1 టీస్పూన్
తయారీ విధానం :
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో తాలింపు గింజలు, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి వేయించాలి.
- తాలింపు గింజలు చక్కగా వేగాక బొంబాయి రవ్వ వేసి లో-ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించాలి.
- రవ్వ నూనెలో మంచిగా ఫ్రై అయ్యి లైట్గా కలర్ మారినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి వేసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
- చల్లారిన రవ్వ మిశ్రమంలోకి పెరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఓసారి కలుపుకోవాలి. అనంతరం కొన్నికొన్ని నీళ్లు పోసుకుని ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా కలుపుకుని ఓ 10 నిమిషాలు పక్కన ఉంచాలి.
- ఈలోపు క్యారెట్, అల్లంపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. క్యాప్సికం, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. పనీర్ను కూడా తురుముకుని 1 కప్పు కొలత ప్రకారం తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- రవ్వ నానినాక అందులోకి క్యారెట్, క్యాప్సికం, స్వీట్కార్న్, కొత్తిమీర, అల్లం తరుగు, పనీర్ వేసి మరోసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా బేకింగ్ సోడా, మరికొన్ని నీళ్లు పోసి కలపాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర ఉంచి నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి మరిగించాలి.
- ఈలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్కు ఆయిల్ అప్లై చేసి పిండిని వేసి రెడీగా ఉంచాలి. వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు ఇడ్లీ ప్లేట్స్ ఉంచి మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో 15 నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఇడ్లీలు ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఓ 5 నిమిషాల తర్వాత వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పనీర్ ఇడ్లీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు :
- పనీర్ తాజాది, సాఫ్ట్గా ఉండాలి. పనీర్ను మరీ సన్నగా కాకుండా కాస్త మీడియం హోల్స్ ఉన్న గ్రేటర్ సాయంతో తురుముకోవాలి.
- బొంబాయి రవ్వ ఎంత తీసుకుంటే అదే కప్పు కొలత ప్రకారం పెరుగు, పనీర్ తురుము తీసుకోవాలి. మిగిలిన పదార్థాలు మీకు కావాల్సినట్లుగా తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
- బొంబాయి రవ్వ పచ్చి వాసన పోయి లైట్గా కలర్ మారే వరకు వేయించాలి. మరీ ఎక్కువ వేయిస్తే ఇడ్లీలు మాడు వాసన వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
ఘుమఘుమలాడే "గుత్తివంకాయ పులుసు" - సమ్మర్లో ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తినేస్తారు!
కోరుకోగానే చిటికెలో "లెమన్ జ్యూస్" - ఈ ప్రీమిక్స్ ఉంటే చాలు! - 6 నెలల నిల్వ!