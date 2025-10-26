ETV Bharat / offbeat

ఓట్స్​తో "రుచికరమైన ఇడ్లీలు" - ఏ చట్నీతో తిన్నా సూపర్​గా ఉంటుంది!

ఇడ్లీలను ఇలా చేయండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

Oats Idli
Oats Idli (ETV Bharat)
Oats Idli Prepare in Telugu : ఇడ్లీలను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. అయితే మాములుగా వీటిని చేయాలంటే పప్పు నానబెట్టి రుబ్బాలి. అనంతరం రవ్వ కలిపి పులియబెట్టి ఆ తర్వాత వీటిని చేసుకోవాలి. ఇదంతా కాస్త ఎక్కువ ప్రాసెస్​. ఇకపై పిండి ముందే ప్రిపేర్​ చేసే పనిలేకుండా ఇన్​స్టంట్​గా ఇడ్లీలు చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఓట్స్​తో చేశారంటే సూపర్​ టేస్టీగా వస్తాయి. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ సూపర్​ టేస్టీ ఓట్స్​ ఇడ్లీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

నోరూరించే "బంగాళదుంప కాలీఫ్లవర్ మసాలా కర్రీ" - ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండానే సూపర్ టేస్ట్!

Oats Idli
ఓట్స్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఓట్స్​ - 3 కప్పులు
  • బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
  • క్యారెట్ - 2
  • పెరుగు - 1 కప్పు
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బేకింగ్​ సోడా - అర టీ స్పూన్
Oats Idli
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం స్టవ్​పై పాన్​ పెట్టి మూడు కప్పుల ఓట్స్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి దోరగా అయ్యే వరకు వేయించి ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోని చల్లారనివ్వాలి.
  • ఇదే పాన్​లోకి కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేసి దోరగా వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • ఓట్స్​ పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేయాలి. ఇలా గ్రైండ్​ చేసిన ఓట్స్​ మిశ్రమాన్ని మిక్సింగ్​ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై ఇందులోకి వేయించి పెట్టుకున్న బొంబాయి రవ్వ, కప్పు పెరుగు వేసి ఓసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ ఇడ్లీ పిండి మాదిరి కలిపి అర గంట పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Oats Idli
క్యారెట్ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు రెండు క్యారెట్లను సన్నగా తురుముకోవాలి. అదేవిధంగా నాలుగు పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా కొత్తిమీర, కరివేపాకును వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేయాలి.
  • అర గంట తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న ఓట్స్​ మిశ్రమంలోకి సన్నగా కట్ చేసి ఉంచిన క్యారెట్​, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి కలపాలి.
  • అదేవిధంగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ బేకింగ్​ సోడా వేసి కలపాలి.
Oats Idli
పెరుగు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి అందులో నీరు పోసి వేడి చేసుకోవాలి. వాటర్ హీట్ అయ్యే లోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్​కు లైట్​గా నూనె అప్లై చేసి ప్రిపేర్​ చేసుకున్న పిండిని వేసుకోవాలి.
  • ఇడ్లీ పాత్రలో ప్లేట్స్​ పెట్టి మూత పెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 12 నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
  • ఇడ్లీలు ఉడికిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ఓ రెండు నిమిషాల తర్వాత వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఓట్స్​ ఇడ్లీలు రెడీ.

తియ్యని "బనానా బోండాలు"- నూనె పీల్చకుండా క్రిస్పీగా, సాఫ్ట్​గా వస్తాయి!

చూస్తుంటేనే నోరూరిపోయే "ముల్లంగి పప్పుచారు" - టేస్ట్​ అద్భుతం! - వేడివేడిగా తింటే అదుర్స్​!

ఓట్ల్ ఇడ్లీ తయారీ విధానం
OATMEAL IDLI PREPARE IN TELUGU
OATS IDLI MAKING
INSTANT OATS IDLI
OATS IDLI RECIPE

