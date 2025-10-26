ఓట్స్తో "రుచికరమైన ఇడ్లీలు" - ఏ చట్నీతో తిన్నా సూపర్గా ఉంటుంది!
ఇడ్లీలను ఇలా చేయండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2025 at 5:31 PM IST
Oats Idli Prepare in Telugu : ఇడ్లీలను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. అయితే మాములుగా వీటిని చేయాలంటే పప్పు నానబెట్టి రుబ్బాలి. అనంతరం రవ్వ కలిపి పులియబెట్టి ఆ తర్వాత వీటిని చేసుకోవాలి. ఇదంతా కాస్త ఎక్కువ ప్రాసెస్. ఇకపై పిండి ముందే ప్రిపేర్ చేసే పనిలేకుండా ఇన్స్టంట్గా ఇడ్లీలు చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఓట్స్తో చేశారంటే సూపర్ టేస్టీగా వస్తాయి. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ సూపర్ టేస్టీ ఓట్స్ ఇడ్లీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఓట్స్ - 3 కప్పులు
- బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
- క్యారెట్ - 2
- పెరుగు - 1 కప్పు
- కొత్తిమీర - కొంచెం
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - 4
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బేకింగ్ సోడా - అర టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం స్టవ్పై పాన్ పెట్టి మూడు కప్పుల ఓట్స్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి దోరగా అయ్యే వరకు వేయించి ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోని చల్లారనివ్వాలి.
- ఇదే పాన్లోకి కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేసి దోరగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- ఓట్స్ పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి. ఇలా గ్రైండ్ చేసిన ఓట్స్ మిశ్రమాన్ని మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై ఇందులోకి వేయించి పెట్టుకున్న బొంబాయి రవ్వ, కప్పు పెరుగు వేసి ఓసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ ఇడ్లీ పిండి మాదిరి కలిపి అర గంట పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు రెండు క్యారెట్లను సన్నగా తురుముకోవాలి. అదేవిధంగా నాలుగు పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా కొత్తిమీర, కరివేపాకును వీలైనంత సన్నగా కట్ చేయాలి.
- అర గంట తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న ఓట్స్ మిశ్రమంలోకి సన్నగా కట్ చేసి ఉంచిన క్యారెట్, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి కలపాలి.
- అదేవిధంగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేసి కలపాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి అందులో నీరు పోసి వేడి చేసుకోవాలి. వాటర్ హీట్ అయ్యే లోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్కు లైట్గా నూనె అప్లై చేసి ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండిని వేసుకోవాలి.
- ఇడ్లీ పాత్రలో ప్లేట్స్ పెట్టి మూత పెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి 12 నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
- ఇడ్లీలు ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఓ రెండు నిమిషాల తర్వాత వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఓట్స్ ఇడ్లీలు రెడీ.
