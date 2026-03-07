ETV Bharat / offbeat

ఇంట్లో చేసే బోండాలు సరిగ్గా రావట్లేదా? - ఇలా పిండి కలపండి! - నూనె పీల్చకుండా సూపర్​గా ఉంటాయి!

-సూపర్​ టేస్టీ హోటల్​ స్టైల్​ మైసూర్​ బోండాలు - సింపుల్​గా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!

Instant Mysore Bonda Recipe
Instant Mysore Bonda Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 7, 2026 at 10:51 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Instant Mysore Bonda Recipe: మెజార్టీ పీపుల్​ ఫేవరెట్​ టిఫెన్​ అంటే మైసూర్​ బోండా అని చెప్పొచ్చు. పిల్లలు, పెద్దలు అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ఇష్టంగా తింటారు. అయితే బయట హోటల్స్​లో లభించే వాటితో పోలిస్తే ఇంట్లో ప్రిపేర్​ చేసే బోండాలు అంత పర్ఫెక్ట్​గా రావు. నూనె పీల్చడంతో పాటు లోపల పిండి సరిగ్గా ఉడకదు. దీంతో ఇంట్లో చేయడమే మానేస్తుంటారు. అంతేకాకుండా పిండి పులియడానికి గంటల కొద్దీ సమయం పడుతుంది. దీంతో చేయడానికి వెనకాడుతుంటారు. అయితే ఆ ఇబ్బంది లేకుండా అప్పటికప్పుడు పిండి కలిపి బోండాలు చేసుకోవచ్చు. అచ్చం హోటల్లో మాదిరే వస్తాయి. టేస్ట్​ కూడా బాగుంటాయి. మరి లేట్​ చేయకుండా మైసూర్​ బోండాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Mysore Bonda Recipe
Mysore Bonda Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పెరుగు - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పంచదార - 1 టీస్పూన్​
  • నూనె - 2 టీస్పూన్లు
  • బేకింగ్​ సోడా - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • మైదా పిండి - 2 కప్పులు
Mysore Bonda Recipe
Mysore Bonda Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి పెరుగు, పంచదార, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, బేకింగ్​ సోడా, 2 టీస్పూన్ల నూనె వేసి అస్సలు పలుకులు లేకుండా స్మూత్​గా వచ్చేవరకు విస్కర్​ లేదా స్పూన్​తో మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • పెరుగును ఈ విధంగా కలుపుకున్నాక మైదా పిండిని వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • పెరుగులోకి మైదా పిండిని వేసి మిక్స్​ చేసుకున్నాక కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. పిండి లూజ్​గా మారితే సరైన షేప్​లో బోండాలు రావు. అదే గట్టిగా అయితే లోపల పిండి ఉడకదు. కాబట్టి నీటిని కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ పిండిని సరైన విధంగా కలుపుకోవాలి.
Mysore Bonda Recipe
Mysore Bonda Recipe (Getty Images)
  • వాటర్​ సరిపోయాయి అనుకున్నాక పిండిని పైకి నుంచి కిందకు ట్యాప్​ చేసుకుంటూ మిక్స్​ చేసుకోవాలి. సుమారు 10 నిమిషాల పాటు కలుపుకోవాలి.
  • ఇలా పిండిని కలుపుకున్నాక మూత పెట్టి ఓ అరగంట సేపు పక్కన పెట్టాలి. పిండి నానినాక మూత తీసి మరో 5 నిమిషాల పాటు కలుపుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. నూనె బాగా కాగిన తర్వాత మంటను సిమ్​లో పెట్టి పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ బోండాలుగా వేసుకోవాలి.
Mysore Bonda Recipe
Mysore Bonda Recipe (Getty Images)
  • కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి జల్లి గరిటెతో రౌండ్​గా తిప్పుతూ రెండు వైపులా గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చేవరకు కాల్చుకోవాలి.
  • ఇలా కాల్చుకున్న వాటిని టిష్యూ పేపర్​ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా తీసుకోవడం వల్ల ఎక్ట్స్రా ఉన్న నూనెను పేపర్​ పీల్చుకుంటుంది. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని బోండాలుగా వేసుకుని కాల్చుకోవాలి.
  • ఇలా చేసుకున్న వాటిని పల్లీ చట్నీ లేదా కొబ్బరి చట్నీతో సర్వ్​ చేసుకుంటే పైన క్రిస్పీగా, లోపల గుల్లగా ఉండే ఇన్​స్టంట్​ మైసూర్​ బోండా రెడీ. నచ్చితే ఈసారి ఈ పద్ధతిలో చేయండి, పిల్లలు మళ్లీ మళ్లీ చేయమని అడుగుతారు.
Mysore Bonda Recipe
Mysore Bonda Recipe (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • పూర్తిగా మైదా పిండి కాకుండా సగం గోధుమపిండి, సగం మైదా పిండి తీసుకుని బోండాలు వేసుకోవచ్చు. లేదంటే పూర్తిగా గోధుమపిండిని అయినా వాడుకోవచ్చు.
  • బోండాలు గుండ్రంగా రావాలంటే పిండిని తీసుకుని చేతిని రివర్స్​ తిప్పి బొటనవేలు, చూపుడు వేలు మధ్యలో నుంచి పిండి నూనెలో జారేలా వేసుకోవాలి.
  • బోండాలు పర్ఫెక్ట్​గా కాలాలంటే నూనె బాగా వేడిగా ఉండాలి. అప్పుడే పిండిని వేయగానే వెంటనే పైకి తేలి లోపల మంచిగా ఉడకటంతో పాటు రౌండ్​గా వస్తాయి. లేదంటే పిండి అడుగున చేరి నూనెను ఎక్కువగా పీల్చుకుంటుంది.

ఘుమఘుమలాడే "సొరకాయ పప్పుచారు" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్!

టేస్టీ టేస్టీ "కీరాదోస రైస్​" - పిల్లల లంచ్​ బాక్స్​లకు పర్ఫెక్ట్​ - 10 నిమిషాల్లో రెడీ!

TAGGED:

INSTANT MYSORE BONDA RECIPE
MYSORE BONDA RECIPE
మైసూర్​ బోండాలు ఎలా చేయాలి
HOTEL STYLE MYSORE BONDA RECIPE
INSTANT MYSORE BONDA RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.