-సూపర్ టేస్టీ హోటల్ స్టైల్ మైసూర్ బోండాలు - సింపుల్గా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!
Published : March 7, 2026 at 10:51 AM IST
Instant Mysore Bonda Recipe: మెజార్టీ పీపుల్ ఫేవరెట్ టిఫెన్ అంటే మైసూర్ బోండా అని చెప్పొచ్చు. పిల్లలు, పెద్దలు అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ఇష్టంగా తింటారు. అయితే బయట హోటల్స్లో లభించే వాటితో పోలిస్తే ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసే బోండాలు అంత పర్ఫెక్ట్గా రావు. నూనె పీల్చడంతో పాటు లోపల పిండి సరిగ్గా ఉడకదు. దీంతో ఇంట్లో చేయడమే మానేస్తుంటారు. అంతేకాకుండా పిండి పులియడానికి గంటల కొద్దీ సమయం పడుతుంది. దీంతో చేయడానికి వెనకాడుతుంటారు. అయితే ఆ ఇబ్బంది లేకుండా అప్పటికప్పుడు పిండి కలిపి బోండాలు చేసుకోవచ్చు. అచ్చం హోటల్లో మాదిరే వస్తాయి. టేస్ట్ కూడా బాగుంటాయి. మరి లేట్ చేయకుండా మైసూర్ బోండాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పెరుగు - 1 కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పంచదార - 1 టీస్పూన్
- నూనె - 2 టీస్పూన్లు
- బేకింగ్ సోడా - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- మైదా పిండి - 2 కప్పులు
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి పెరుగు, పంచదార, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, బేకింగ్ సోడా, 2 టీస్పూన్ల నూనె వేసి అస్సలు పలుకులు లేకుండా స్మూత్గా వచ్చేవరకు విస్కర్ లేదా స్పూన్తో మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పెరుగును ఈ విధంగా కలుపుకున్నాక మైదా పిండిని వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పెరుగులోకి మైదా పిండిని వేసి మిక్స్ చేసుకున్నాక కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. పిండి లూజ్గా మారితే సరైన షేప్లో బోండాలు రావు. అదే గట్టిగా అయితే లోపల పిండి ఉడకదు. కాబట్టి నీటిని కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ పిండిని సరైన విధంగా కలుపుకోవాలి.
- వాటర్ సరిపోయాయి అనుకున్నాక పిండిని పైకి నుంచి కిందకు ట్యాప్ చేసుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోవాలి. సుమారు 10 నిమిషాల పాటు కలుపుకోవాలి.
- ఇలా పిండిని కలుపుకున్నాక మూత పెట్టి ఓ అరగంట సేపు పక్కన పెట్టాలి. పిండి నానినాక మూత తీసి మరో 5 నిమిషాల పాటు కలుపుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. నూనె బాగా కాగిన తర్వాత మంటను సిమ్లో పెట్టి పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ బోండాలుగా వేసుకోవాలి.
- కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి జల్లి గరిటెతో రౌండ్గా తిప్పుతూ రెండు వైపులా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు కాల్చుకోవాలి.
- ఇలా కాల్చుకున్న వాటిని టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా తీసుకోవడం వల్ల ఎక్ట్స్రా ఉన్న నూనెను పేపర్ పీల్చుకుంటుంది. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని బోండాలుగా వేసుకుని కాల్చుకోవాలి.
- ఇలా చేసుకున్న వాటిని పల్లీ చట్నీ లేదా కొబ్బరి చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుంటే పైన క్రిస్పీగా, లోపల గుల్లగా ఉండే ఇన్స్టంట్ మైసూర్ బోండా రెడీ. నచ్చితే ఈసారి ఈ పద్ధతిలో చేయండి, పిల్లలు మళ్లీ మళ్లీ చేయమని అడుగుతారు.
చిట్కాలు:
- పూర్తిగా మైదా పిండి కాకుండా సగం గోధుమపిండి, సగం మైదా పిండి తీసుకుని బోండాలు వేసుకోవచ్చు. లేదంటే పూర్తిగా గోధుమపిండిని అయినా వాడుకోవచ్చు.
- బోండాలు గుండ్రంగా రావాలంటే పిండిని తీసుకుని చేతిని రివర్స్ తిప్పి బొటనవేలు, చూపుడు వేలు మధ్యలో నుంచి పిండి నూనెలో జారేలా వేసుకోవాలి.
- బోండాలు పర్ఫెక్ట్గా కాలాలంటే నూనె బాగా వేడిగా ఉండాలి. అప్పుడే పిండిని వేయగానే వెంటనే పైకి తేలి లోపల మంచిగా ఉడకటంతో పాటు రౌండ్గా వస్తాయి. లేదంటే పిండి అడుగున చేరి నూనెను ఎక్కువగా పీల్చుకుంటుంది.
