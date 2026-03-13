గరం గరం "ముంత మసాలా" - ఇంట్లోనే రోడ్ సైడ్ టేస్ట్ పక్కా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 13, 2026 at 2:24 PM IST
Muntha Masala Recipe in Telugu : ఈవెనింగ్ కాగానే చాలా మందికి ఏదో ఒక స్నాక్ తినే అలవాటు ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే కొందరు బయట దొరికే సమోసాలు, పునుగులు, బజ్జీలు లాంటివి టేస్ట్ చేస్తుంటారు. మరికొందరు బండ్ల మీద అమ్మే గప్చుప్లు ముంత మసాలా వంటివి తింటారు. ఇందులో ముంత మసాలా నోటికి కొంచెం కారంగా, పుల్లగా ఉంటూ తిన్నా కొద్ది తినాలనిపిస్తుంది. అయితే దీనిని ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు ఆ స్టైల్లో టేస్ట్ రావడం లేదని చెబుతుంటారు.
అలాంటి వారు ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేశారంటే బండి మీద అమ్మే దానికి ఏమాత్రం తీసిపోదు! చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది. కొత్తగా చేసే వారు కూడా ఈ పద్ధతిలో చేస్తే అద్భుతంగా వస్తుంది. సాయంత్రం వేళ ఇలా చేసి తింటే ఆ కిక్కు వేరేగా ఉంటుంది. మరి నోరూరించే ముంత మసాలా ఎలా చేయాలి? వీటికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మరమరాలు - 2 కప్పులు
- ఆయిల్ - 120 ఎంఎల్
- కార్న్ఫ్లేక్స్ - ఒక కప్పు
- పల్లీలు - ఒక కప్పు
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 2
- టమోటా - 1
- కారం - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - పావు టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - పావు టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- చాట్ మసాలా - అర టేబుల్ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- నిమ్మరసం - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక టమోటా, ఒక ఉల్లిపాయ, రెండు పచ్చిమిర్చిని సన్నగా తరిగి ఉంచాలి.
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు కప్పుల మరమరాలు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించి ఓ ప్లేట్లో వేయాలి.
- ఇదే కడాయిలో 120 ఎంఎల్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కప్పు కార్న్ ఫ్లేక్స్ వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే నూనెలో ఒక కప్పు పల్లీలు వేసి వేయించి ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయించిన మరమరాలుకార్న్ఫ్లేక్స్ మిశ్రమాన్ని వేసి కలపాలి. ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి, టమోటా తరుగు వేసి కలపాలి.
- అనంతరం ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ కారం, పావు టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, పావు టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి వేయాలి. అదేవిధంగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టేబుల్ స్పూన్ చాట్ మసాలా, వేయించిన పల్లీలు, కొద్దిగా కొత్తిమీర, ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం యాడ్ చేసి చేతితో బాగా కలుపుతూ మిక్స్ చేయాలి.
- అంతే నోరూరించే ముంత మసాలా సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- ఈవెనింగ్ టైమ్లో ఇది తిని టీ లేదా కాఫీ తాగారంటే ఆహా అనాల్సిందే!
