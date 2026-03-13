గరం గరం "ముంత మసాలా" - ఇంట్లోనే రోడ్ సైడ్ టేస్ట్ పక్కా!

ETV Bharat / offbeat

Muntha Masala
Muntha Masala (ETV Bharat)
Muntha Masala Recipe in Telugu : ఈవెనింగ్ కాగానే చాలా మందికి ఏదో ఒక స్నాక్ తినే అలవాటు ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే కొందరు బయట దొరికే సమోసాలు, పునుగులు, బజ్జీలు లాంటివి టేస్ట్ చేస్తుంటారు. మరికొందరు బండ్ల మీద అమ్మే గప్​చుప్​లు ముంత మసాలా వంటివి తింటారు. ఇందులో ముంత మసాలా నోటికి కొంచెం కారంగా, పుల్లగా ఉంటూ తిన్నా కొద్ది తినాలనిపిస్తుంది. అయితే దీనిని ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు ఆ స్టైల్లో టేస్ట్​ రావడం లేదని చెబుతుంటారు.

అలాంటి వారు ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేశారంటే బండి మీద అమ్మే దానికి ఏమాత్రం తీసిపోదు! చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది. కొత్తగా చేసే వారు కూడా ఈ పద్ధతిలో చేస్తే అద్భుతంగా వస్తుంది. సాయంత్రం వేళ ఇలా చేసి తింటే ఆ కిక్కు వేరేగా ఉంటుంది. మరి నోరూరించే ముంత మసాలా ఎలా చేయాలి? వీటికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Muntha Masala
మరమరాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మరమరాలు - 2 కప్పులు
  • ఆయిల్ - 120 ఎంఎల్
  • కార్న్​ఫ్లేక్స్​ - ఒక కప్పు
  • పల్లీలు - ఒక కప్పు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • టమోటా - 1
  • కారం - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - పావు టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - పావు టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • చాట్ మసాలా - అర టేబుల్ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • నిమ్మరసం - 1 టీ స్పూన్
Muntha Masala
పల్లీలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక టమోటా, ఒక ఉల్లిపాయ, రెండు పచ్చిమిర్చిని సన్నగా తరిగి ఉంచాలి.
  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు కప్పుల మరమరాలు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేయించి ఓ ప్లేట్​లో వేయాలి.
Muntha Masala
కార్న్​ఫ్లేక్స్​ (Getty Images)
  • ఇదే కడాయిలో 120 ఎంఎల్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కప్పు కార్న్ ఫ్లేక్స్​ వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇదే నూనెలో ఒక కప్పు పల్లీలు వేసి వేయించి ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
Muntha Masala
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయించిన మరమరాలుకార్న్​ఫ్లేక్స్ మిశ్రమాన్ని వేసి కలపాలి. ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి, టమోటా తరుగు వేసి కలపాలి.
  • అనంతరం ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ కారం, పావు టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, పావు టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి వేయాలి. అదేవిధంగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టేబుల్ స్పూన్ చాట్​ మసాలా, వేయించిన పల్లీలు, కొద్దిగా కొత్తిమీర, ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం యాడ్ చేసి చేతితో బాగా కలుపుతూ మిక్స్ చేయాలి.
Muntha Masala
కారం (Getty Images)
  • అంతే నోరూరించే ముంత మసాలా సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • ఈవెనింగ్ టైమ్​లో ఇది తిని టీ లేదా కాఫీ తాగారంటే ఆహా అనాల్సిందే!

