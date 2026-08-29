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'లైట్ బ్రేక్​ఫాస్ట్' పెసరపప్పు "ఇడ్లీలు" - నోటికి రుచిగా, పొట్టకి హాయిగా ఉంటుంది!

ఇడ్లీలను ఇలా చేయండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

పెసరపప్పు ఇడ్లీ రెసిపీ
pesarapappu-idli (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 29, 2026 at 10:23 AM IST

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Moong Dal Idli Prepare : పెసరపప్పుతో చాలా మంది పెసరట్లు, గారెలు, పునుగులు వంటివి చేస్తుంటారు. అయితే వీటితో కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఇడ్లీలు కూడా చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేశారంటే చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా వస్తాయి. ప్రిపరేషన్​ కూడా సులువే. పిండి పులియబెట్టాల్సిన పని అంతకన్నా లేదు. సింపుల్​గా నిమిషాల్లోనే ఇవి తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు,పెద్దలూ ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు. మరి నోరూరించే ఈ ఇడ్లీలను ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

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కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పెసరపప్పు - ఒక కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • అల్లం ముక్కలు - కొన్ని
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 5
  • పెరుగు - పావు కప్పు
  • బొంబాయి రవ్వ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • బేకింగ్ సోడా - చిటికెడు
  • వంటసోడా - 2 చిటికెడ్లు
  • క్యారెట్ - 1
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • ఆయిల్ - తగినంత

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా గిన్నెలో కప్పు పెసరపప్పు వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై సరిపడా నీళ్లు పోసి గంట పాటు నానబెట్టాలి. అలాగే ఐదు పచ్చిమిర్చి, ఒక క్యారెట్​, కొద్దిగా కొత్తిమీరను తరిగి ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో నానబెట్టిన పెసరపప్పు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేయాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా అల్లం ముక్కలు, అర టీ స్పూన్ పసుపు, తరిగి ఉంచిన పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, పావు కప్పు పెరుగు వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
  • అనంతరం మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న పెసరపప్పు మిశ్రమం, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల బొంబాయి రవ్వ వేసి కలపాలి. ఇందులోనే చిటికెడు బేకింగ్ సోడా, రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ, కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యారెట్, కొత్తిమీర తురుము యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఇడ్లీ పాత్రలో నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. ఈలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్​కు ఆయిల్ అప్లై చేయాలి. ఇందులో రెడీ చేసుకున్న పిండి మిశ్రమాన్ని వేయాలి.
  • ఇడ్లీ పాత్రలో వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు ఇడ్లీ ప్లేట్స్​ ఉంచి మూత పెట్టాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 15 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • పదిహేను నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేసి ఆ తర్వాత సర్వ్​ చేసుకోవాలి.
  • అంతే పెసరపప్పుతో కమ్మని ఇడ్లీలు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
  • ఈ ఇడ్లీలను మీకు నచ్చిన చట్నీతో తింటే అద్దిరిపోతుంది.
  • మీరు ఈ ఇడ్లీలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే పెసరపప్పుతో ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

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