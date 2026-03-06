ముల్లంగితో కరకరలాడే "కచోరీలు" - ఇలా చేశారంటే మీ మనసు "చోరీ"!
ముల్లంగితో సింపుల్గా చేసుకునే రెసిపీ - ఓసారి ఇంట్లో ఈ విధంగా ట్రై చేయండి!
Radish Kachori Recipe : ముల్లంగితో పప్పు, చారు, పచ్చడి రెసిపీలు చేస్తుంటారు. కానీ చాలా మంది వీటిని తినడానికి ఇష్టపడరు. కారణం ఇది కాస్త వెగటుగా ఉండటమే. అలాంటి వారు కూడా ఇష్టంగా తినేలా చేసే సూపర్ రెసిపీ మీకోసం ఎదురుచూస్తోంది. అవే ముల్లంగి కచోరీలు. పైగా చాలా తక్కువ సమయంలో వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. కొత్తగా చేసే వారు కూడా ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ సింపుల్గా చేసేయోచ్చు. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ముల్లంగి కచోరీలు ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో? ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ముల్లంగి - 250 గ్రాములు (పావు కిలో)
- బియ్యప్పిండి - కప్పున్నర
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - చిటికెడు
- వాము - 1 టీ స్పూన్
- నల్ల జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- కారం - 1 టీ స్పూన్
- నెయ్యి - 1 టీ స్పూన్
- అల్లంవెల్లుల్లి తరుగు - 2 టీ స్పూన్లు
- ఆయిల్ - తగినంత
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పావు కిలో ముల్లంగిని శుభ్రంగా కడిగి, పైన పొట్టు తీసి సన్నగా తరిగి ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో కప్పు నీళ్లు పోయాలి. వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు ముల్లంగి తురుము వేసి ఓ రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- 2 నిమిషాల అనంతరం కప్పున్నర బియ్యప్పిండి యాడ్ చేసి ఉండలు లేకుండా కలపాలి. అనంతరం మూత పెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- బియ్యప్పిండి మిశ్రమం కాస్త గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ నల్ల జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ వాము, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ కారం, చిటికెడు పసుపు, రెండు టీ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి తరుగు వేసి బాగా కలపాలి.
- ఈ మిశ్రమం బాగా కలిసిన తర్వాత పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న అప్పాలా మాదిరిగా కచోరీలను వత్తుకుని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే చేసి పక్కనుంచాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన అనంతరం కడాయికి సరిపడా కచోరీలను వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- ఒక నిమిషం తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి కచోరీలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేసి ప్లేట్లో వేయాలి.
- వేడివేడిగా ఈ కచోరీలను టమోటా సాస్తో తింటే సూపర్గా ఉంటుంది!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది!
