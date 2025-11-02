ETV Bharat / offbeat

తమిళనాడు స్పెషల్ "పుదీనా రసం" - వేడివేడి అన్నంలో అద్భుతమే!

రెగ్యులర్ రసం రెసిపీలను మించిన టేస్ట్ - ఒక్కసారి ఇంట్లో ఇలా చేస్తే సూపర్ అనాల్సిందే!

Mint Rasam Making
Mint Rasam Making (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 2, 2025 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Mint Rasam Making in Telugu : కొందరికి భోజనంలో ఎన్ని కూరలున్నా చివరలో రసం లేదా పులుసు లేకపోతే తృప్తిగా భోజనం చేశామన్నా ఫీలింగ్ కలదు. ఈ నేపథ్యంలోనే చాలా ఇండ్లలో ఏదైనా కర్రీతో పాటు వీటిని చేస్తుంటారు. అలాగని ఎప్పుడూ ఒకే రకమైన పులుసు లేదా రసం తిన్నాలన్నా బోర్ అనిపిస్తుంది. నాలుక అప్పుడప్పుడు కొత్త రుచులను కోరుతుంది. అందుకే మీకోసం ఒక సరికొత్త రసం రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే తమిళనాడు స్పెషల్ కమ్మని పుదీనా రసం. ఇది వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే లాగిస్తారు. మరి రుచికరమైన ఈ రెసిపీ ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

సండే స్పెషల్ "చికెన్ హండి" - ఇంట్లోనే రెస్టారెంట్ స్టైల్ రెసిపీ!

Pudina Rasam
పుదీనా (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • మిరియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కందిపప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - 6
  • నూనె - కొంచెం
  • చింతపండు - 30 గ్రాములు
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - కొద్దిగా
  • కందిపప్పు - అర కప్పు
  • పుదీనా - 1 కట్ట
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
Pudina Rasam
ఆవాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కుక్కర్​లో అర కప్పు కందిపప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి మూడు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించాలి. విజిల్స్ అయిపోయిన తర్వాత పప్పును మెత్తగా పప్పు గుత్తితో మెత్తగా మాష్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మరో గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
Pudina Rasam
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ కందిపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, మూడు ఎండుమిర్చి, కొంచెం నూనె వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం వీటిని మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Pudina Rasam
జీలకర్ర (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో నానబెట్టిన చింతపండు రసం, అర టీ స్పూన్ పసుపు, కొద్దిగా ఉప్పు, 400 ఎంఎల్ వాటర్, గ్రైండ్ చేసుకున్న పొడి వేసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు మరిగించాలి.
  • రసం పొంగుతున్నప్పుడు మాష్ చేసుకున్న కందిపప్పు వేసి మూతపెట్టి మరిగించాలి. ఆ తర్వాత కట్ట పుదీనా ఆకు యాడ్ చేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Pudina Rasam
కందిపప్పు (Getty Images)
  • మరోవైపు తాలింపు కోసం పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, మూడు ఎండుమిర్చి, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత తాలింపును రెడీ చేసుకున్న రసంలో వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే ఘుమఘులాడే పుదీనా రసం సిద్ధంగా ఉంటుంది!

