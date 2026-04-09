సుతిమెత్తని "మసాలా జొన్న రొట్టెలు" - కర్రీ లేకుండానే తినేయొచ్చు!

Masala Jowar Roti (Getty Images)
Published : April 9, 2026 at 5:12 PM IST

Masala Jowar Roti Prepare : ఆహారపు అలవాట్లలో భాగంగా ఎక్కువ మంది రొట్టెలను తింటున్నారు. అన్నం కంటే వీటిని ఎక్కువగా తినేందుకు ఇష్టపడుతున్నారు. అందుకే ఈరోజు ఓ సరికొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే మసాలా జొన్న రొట్టెలు. వీటిని చాలా సింపుల్​గా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు. మొదటిసారి చేసినా పర్ఫెక్ట్​గా వస్తాయి. వీటిని సైడ్ డిష్ లేకుండానే హ్యాపీగా తినేయోచ్చు! ఒకవేళ నాన్​వెజ్, వెజ్ కర్రీలోకి కాంబినేషన్​గా అద్దిరిపోతుంది. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

జొన్నపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • జొన్నపిండి - 3 కప్పులు
  • ఉల్లిపాయలు - 3
  • పచ్చిమిర్చి - 8
  • క్యారెట్ - 2
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • నువ్వులు - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్లు
  • నెయ్యి - తగినంత
వెల్లుల్లి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మూడు ఉల్లిపాయలను సన్నగా తరిగి ఉంచాలి. అదేవిధంగా రెండు క్యారెట్​లను పొట్టుతీసి గ్రేటర్​తో తురుముకోవాలి
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో ఎనిమిది పచ్చిమిర్చి, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పది పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
నువ్వులు (Getty Images)
  • అనంతరం మిక్సింగ్ బౌల్లో మూడు కప్పుల జొన్నపిండి, నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు, క్యారెట్ తురుము వేయాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉల్లివెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు వేడి నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ సాఫ్ట్​గా, చపాతీ ముద్ద మాదిరి బాగా మిక్స్​ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత పిండిని చిన్నచిన్న ముద్దలుగా చేసి పిండి ఆరిపోకుండా తడి క్లాత్​తో క్లోజ్​ చేసి పక్కనుంచాలి.
జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఒక్కొ పిండి ముద్దను చపాతీ పీటపై తీసుకొని పొడి పిండి చల్లి మరి గట్టిగా కాకుండా లైట్​గా కర్రతో రోల్ చేస్తూ చపాతీ సైజ్​లో కాస్త మందంగా చేసుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పెనం పెట్టాలి. పెనం హీట్ అయ్యాక తయారు చేసిన రొట్టెను వేసి 30 సెకన్ల పాటు అలాగే వదిలేయాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ నెయ్యి అప్లై చేసి కాల్చుకోవాలి.
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఈ రొట్టెలు కాలడానికి కొంత టైమ్‌ పడుతుంది. త్వరగా కాల్చితే రంగు వస్తాయి కానీ లోపల పిండి ఉడకదు. కాబట్టి నెమ్మదిగా కాల్చుకోవాలి. ఇవి సరిగ్గా కాలితే పొంగు వస్తాయి.
  • అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మసాలా జొన్న రొట్టెలు రెడీ అయినట్లే!
  • ఈ విధంగా ఒక్కో రొట్టెను ఎప్పటికప్పుడు చేస్తూ కాల్చుకోవాలి. తద్వారా ఇవి గట్టిపడకుండా మంచి రుచిగా వస్తాయి.
  • ఈ రొట్టెలను మాములుగా తినొచ్చు. లేదంటే ఏ కూరతో తిన్నా సూపర్ అనాల్సిందే!

