కోరుకోగానే చిటికెలో "లెమన్ జ్యూస్" - ఈ ప్రీమిక్స్ ఉంటే చాలు! - 6 నెలల నిల్వ!
- ఇన్స్టంట్ "లెమన్ జ్యూస్ పౌడర్" చేసుకోండి - మండుటెండల్లో కూల్ కూల్గా 'జ్యూస్' తాగేయండి!
Published : April 15, 2026 at 3:06 PM IST
Instant Lemon Juice Recipe : ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఉదయం 9 గంటల నుంచే భానుడు ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది వేసవి తాపం నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు రకరకాల శీతపానీయాలు తీసుకుంటుంటారు. అలాగే, కొబ్బరినీళ్లు, మజ్జిగ, చెరుకు రసం వంటివి తాగుతుంటారు. ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఎండాకాలం మెజార్టీ పీపుల్ తాగే వాటిలో "లెమన్ జ్యూస్" ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటుంది. తియ్యగా, పుల్లగా, ఉప్పగా ఉండే దీన్ని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తాగుతారు.
ఎండలో బయటకు వెళ్లినప్పుడు ఎక్కువ మంది బయట బండి మీదనో, జ్యూస్ సెంటర్ దగ్గరనో దీన్ని తాగుతుంటారు. అలాగే, చాలా మంది ఇంట్లో కూడా ఈ డ్రింక్ ప్రిపేర్ చేసుకుని ఆస్వాదిస్తుంటారు. అయితే, ఇంట్లో ప్రతిసారీ నిమ్మకాయలు ఉండకపోవచ్చు. కానీ, అలాంటి టైమ్లోనూ చిటికెలో టేస్టీ టేస్టీగా "లెమన్ జ్యూస్" చేసుకుని కమ్మగా తాగేయొచ్చు. అందుకోసం మీరు చేయాల్సిందల్లా టైమ్ ఉన్నప్పుడు నిమ్మకాయలతో ఇలా పొడి చేసి స్టోర్ చేసుకోవడమే. ఇది ఒక్కసారి ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఆరేడు నెలల పాటు నిల్వ కూడా ఉంటుంది! మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ లెమన్ జ్యూస్ ప్రీమిక్స్ ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- 500 గ్రాములు - నిమ్మకాయలు
- మూడు కప్పులు - చక్కెర
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - ఉప్పు
- పావు టీస్పూన్ - మిరియాలు
తయారీ విధానం :
- ఇన్స్టంట్ లెమన్ జ్యూస్ తయారీ కోసం ముందుగా ఈ ప్రీమిక్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ముందుగా నిమ్మకాయలను శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై వాటిని తడి లేకుండా తుడిచి రెండు భాగాలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో కట్ చేసుకున్న నిమ్మ ముక్కల నుంచి రసం పిండుకోవాలి. ఇక్కడ నిమ్మ ముక్కలను మరీ గట్టిగా పిండాల్సిన పని లేదు.
- కొద్దిగా పిండుకుంటే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే, గట్టిగా పిండినట్లయితే నిమ్మకాయ తొక్కల్లోని రసం కూడా వచ్చి చేదు అనిపిస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి. ఇలా పిండుకున్న రసం ఒక కప్పు పరిమాణం ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- అనంతరం రెండు ప్లేట్లు తీసుకోవాలి. ఒక ప్లేట్లో అరకప్పు, ఇంకో ప్లేట్లో మరో అర కప్పు నిమ్మరసాన్ని పోసుకుని ఈక్వల్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత పంచదారను కప్పున్నర చొప్పున రెండు ప్లేట్లలో పోసి లైట్గా కలపాలి.
- నెక్ట్స్ ఆ ప్లేట్లను ఫ్యాన్ గాలి కింద సుమారు ఆరేడు రోజులు ఆరబెట్టుకోవాలి. అంతేకానీ, ఎండలో మాత్రం ఆరబెట్టొద్దు.
- ఇలా ఫ్యాన్ కింద ఆరబెట్టే క్రమంలో ఏరోజుకారోజు నిమ్మరసం-చక్కెర మిశ్రమాన్ని ఫోర్క్ చెంచాతో కలుపుతూ ఉండాలి. ఆరబెట్టినన్ని రోజులు చెంచాతో మరీ గట్టిగా కాకుండా మామూలుగా కలపాలి.
- ఇక ఆ మిశ్రమం గట్టిపడి పూర్తిగా ఎండిదనుకున్నాక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులో ఉప్పు, మిరియాలు వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని గాలి చొరబడని డబ్బాలోకి తీసుకుని స్టోర్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, "లెమన్ జ్యూస్ ప్రీమిక్స్" రెడీ అవుతుంది!
ఇన్స్టంట్ లెమన్ జ్యూస్ చేసుకోండిలా..
- ఇందుకోసం ఒక గాజు గ్లాసులోకి మంచినీళ్లు లేదా సోడా పోసుకోవాలి. ఆపై అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న లెమన్ జ్యూస్ పొడిని రెండు చెంచాలు వేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే కొన్ని ఐస్క్యూబ్స్, నానబెట్టిన సబ్జా గింజలు వేసుకుని సర్వ్ చేసుకోవచ్చు.
- అంతే, సూపర్ టేస్టీగా వావ్ అనిపించే "లెమన్ జ్యూస్" చిటికెలో రెడీ అవుతుంది!
- మరి, ఈ సమ్మర్లో ఒక్కసారి ఈ పొడిని రెడీ చేసి పెట్టుకోండి. మండుటెండల్లో ఎప్పుడు తాగాలనిపిస్తే అప్పుడు హాయిగా తాగేయండి!
