మధురమైన "మావా జిలేబీలు" - ఇంటిల్లిపాదీ మనస్పూర్తిగా తింటారు!
కోవా, పంచదారతో జిలేబీలు - బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 5, 2026 at 2:00 PM IST
Mawa Jalebi Recipe Prepare : జిలేబీలు జ్యూసీ జ్యూసీగా, తియ్యగా ఉంటాయి. అందుకే ఈ స్వీట్ అంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ ఇష్టమే! అయితే నార్మల్గా వీటిని తినాలనిపించినప్పుడు చాలా మంది బయట కొనుగోలు చేస్తుంటారు. అలాకాకుండా ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక సూపర్ రెసిపీని ఇవాళ మీకోసం తీసుకొచ్చాం. అదే మావా జిలేబీ. దీని కోసం ఎక్కువగా కష్టపడాల్సిన పని లేదు.
చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు ఇన్స్టంట్గా రెడీ అవుతుంది. కొత్తగా చేసే వారు కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఎన్నడూ తినని సరికొత్త రుచితో భలే కమ్మగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మరి ఈ స్వీట్ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పచ్చికోవా - ఒక కప్పు
- పంచదార - ఒక కప్పు
- కాచి చల్లార్చిన పాలు - అర కప్పు
- యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- కార్న్ఫ్లోర్ - పావు కప్పు
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
- బాదం - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పాకం కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో కప్పు పంచదార, అర కప్పు నీళ్లు, ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి మరిగించాలి.
- పంచదార మిశ్రమం కరిగిన తర్వాత పాకం మరి ముదురు పాకంగా కాకుండా లేతగా స్టిక్కీగా ఉండేవిధంగా చూసుకోవాలి. కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో పాకం రెడీ అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మూతపెట్టాలి.
- అలాగే మిక్సింగ్ బౌల్లో కప్పు పచ్చికోవా, పావు కప్పు కార్న్ఫ్లోర్ వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు కాచి చల్లార్చిన అర కప్పు పాలను కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ ఉండలు లేకుండా మిక్స్ చేయాలి.
- అనంతరం పైపింగ్ బ్యాగ్లో నాజిల్ వేయాలి. ఇందులో రెడీ చేసుకున్న కోవా మిశ్రమాన్ని కొద్దిగా వేయాలి. ఆ తర్వాత దాన్ని క్లోజ్ చేసి నాజిల్ ఉన్న సైడ్ చివర కొద్దిగా కట్ చేయాలి. (ఒకవేళ మీ వద్ద పైపింగ్ బ్యాగ్ లేకపోతే పాల ప్యాకెట్ కవర్లో మిశ్రమాన్ని ఉంచి చివరన రంధ్రం చేసుకుంటే సరి).
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయికి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన అనంతరం మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి పిండిని జిలేబీల్లా వత్తుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి జిలేబీలను రెండు వైపులా డార్క్ కలర్ వచ్చేంత వరకు కాల్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత వీటిని రెడీ చేసుకున్న పంచదార పాకంలో వేసి రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే వదివేయాలి.
- రెండు నిమిషాల తర్వాత జిలేబీలను పాకంలోంచి తీసి ప్లేట్లో వేయాలి. ఆ పైన కొద్దిగా బాదం పలుకులు వేసి గార్నిష్ చేసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే మావా జిలేబీ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
