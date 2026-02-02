జొన్నపిండితో "ఊతప్పం" - సుతిమెత్తగా, వేడివేడిగా అదుర్స్!
తక్కువ టైమ్లోనే రుచికరమైన ఊతప్పం -ఒక్కసారి రుచి చూస్తే మళ్లీ ఇలానే ట్రై చేస్తారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 2, 2026 at 1:57 PM IST
Instant Jowar Uttapam in Telugu : చాలా మంది ఊతప్పంను ఇష్టంగా తింటారు. ఎందుకంటే పచ్చిమిర్చి, క్యారెట్, అల్లం, ఉల్లిపాయ వంటివన్నీ వేసి చేస్తారు కాబట్టి కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది. ఇంట్లో దోసె పిండి, ఇడ్లీ పిండి మిగిలిందంటే అందరూ దీనిని చేయడానికే ఆసక్తి కనబరుస్తారు. అయితే పిండి లేనప్పుడు కూడా టేస్టీ ఊతప్పం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? ఇందుకోసం జొన్నపిండి ఉంటే సరిపోతుంది.
ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేస్తే క్రిస్పీగా, సాఫ్ట్గా, చాలా టేస్టీగా వస్తుంది. బిగినర్స్ కూడా ఈ టిప్స్ పాటిస్తూ ఈజీగా చేసేయొచ్చు. చాలా అంటే చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకునే వీటిని పల్లీ లేదా కొబ్బరి చట్నీతో తింటే సూపర్గా ఉంటుంది. మరి లేట్ చేయకుండా ఈ రెసిపీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
పచ్చికొబ్బరితో "కారం పొడి" - కమ్మగా మూడు నెలలు నిల్వ ఉంటుంది!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బొంబాయి రవ్వ - అర కప్పు
- పెరుగు - అర కప్పు
- జొన్నపిండి - ఒక కప్పు
- క్యారెట్ - 1
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 3
- అల్లం తరుగు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- టమోటా - 1
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- కరివేపాకు తరుగు - కొంచెం
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- వాము - అర టీ స్పూన్
- వంటసోడా - చిటికెడు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నెయ్యి - తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో కప్పు జొన్నపిండి, అర కప్పు బొంబాయి రవ్వ, అర కప్పు పెరుగు, కప్పు నీళ్లు పోసి బాగా కలపాలి. అనంతరం పిండిపై మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- అలాగే ఒక క్యారెట్, ఒక టమోటా, మూడు పచ్చిమిర్చి, ఒక ఉల్లిపాయను తరిగి ఉంచాలి.
- 15 నిమిషాల అనంతరం పిండి మిశ్రమంలో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసి కలపాలి. ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి,పచ్చిమిర్చి, క్యారెట్, టమోటా ముక్కలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం తరుగు, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, కొంచెం కరివేపాకు తరుగు వేయాలి.
- అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, అర టీ స్పూన్ వాము, చిటికెడు వంటసోడా, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మిశ్రమం అంతా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి కొద్దిగా నెయ్యి వేసి స్ప్రెడ్ చేయాలి. అనంతరం పిండిని గరిటెతో తీసుకొని ఊతప్పం మాదిరిగా పోయాలి.
- ఆపై పాన్పై మూత పెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఊతప్పంను మూడు నిమిషాల పాటు కాల్చుకోవాలి. అనంతరం మరోవైపు టర్న్ చేసి దోరగా కాల్చి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అంతే జొన్నపిండితో నోరూరించే ఊతప్పం రెడీ అయినట్లే!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇంకోసారి చేయమని అడుగుతారు.
నయా స్టైల్ " గుంటూరు కోడి వేపుడు" - నీచు వాసన లేకుండా ప్రతి ముక్క స్పైసీగా!
ఇంటిల్లిపాదీకి నచ్చే తమిళనాడు స్టైల్ "సాంబార్" - ఒక్కసారి తింటే 'వన్స్మోర్' అంటారంతే!