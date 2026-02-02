ETV Bharat / offbeat

జొన్నపిండితో "ఊతప్పం" - సుతిమెత్తగా, వేడివేడిగా అదుర్స్!

తక్కువ టైమ్​లోనే రుచికరమైన ఊతప్పం -ఒక్కసారి రుచి చూస్తే మళ్లీ ఇలానే ట్రై చేస్తారు!

Jowar Uttapam
Jowar Uttapam (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 1:57 PM IST

2 Min Read
Instant Jowar Uttapam in Telugu : చాలా మంది ఊతప్పంను ఇష్టంగా తింటారు. ఎందుకంటే పచ్చిమిర్చి, క్యారెట్, అల్లం, ఉల్లిపాయ వంటివన్నీ వేసి చేస్తారు కాబట్టి కలర్​ఫుల్​గా కనిపిస్తుంది. ఇంట్లో దోసె పిండి, ఇడ్లీ పిండి మిగిలిందంటే అందరూ దీనిని చేయడానికే ఆసక్తి కనబరుస్తారు. అయితే పిండి లేనప్పుడు కూడా టేస్టీ ఊతప్పం ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? ఇందుకోసం జొన్నపిండి ఉంటే సరిపోతుంది.

ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేస్తే క్రిస్పీగా, సాఫ్ట్​గా, చాలా టేస్టీగా వస్తుంది. బిగినర్స్ కూడా ఈ టిప్స్ పాటిస్తూ ఈజీగా చేసేయొచ్చు. చాలా అంటే చాలా సింపుల్​గా తయారు చేసుకునే వీటిని పల్లీ లేదా కొబ్బరి చట్నీతో తింటే సూపర్​గా ఉంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా ఈ రెసిపీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Jowar Uttapam
జొన్నపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బొంబాయి రవ్వ - అర కప్పు
  • పెరుగు - అర కప్పు
  • జొన్నపిండి - ఒక కప్పు
  • క్యారెట్ - 1
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • అల్లం తరుగు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • టమోటా - 1
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు తరుగు - కొంచెం
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • వాము - అర టీ స్పూన్
  • వంటసోడా - చిటికెడు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నెయ్యి - తగినంత
Jowar Uttapam
క్యారెట్ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో కప్పు జొన్నపిండి, అర కప్పు బొంబాయి రవ్వ, అర కప్పు పెరుగు, కప్పు నీళ్లు పోసి బాగా కలపాలి. అనంతరం పిండిపై మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే ఒక క్యారెట్, ఒక టమోటా, మూడు పచ్చిమిర్చి, ఒక ఉల్లిపాయను తరిగి ఉంచాలి.
Jowar Uttapam
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)
  • 15 నిమిషాల అనంతరం పిండి మిశ్రమంలో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసి కలపాలి. ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి,పచ్చిమిర్చి, క్యారెట్, టమోటా ముక్కలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్​ అల్లం తరుగు, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, కొంచెం కరివేపాకు తరుగు వేయాలి.
  • అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, అర టీ స్పూన్ వాము, చిటికెడు వంటసోడా, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మిశ్రమం అంతా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేయాలి.
Jowar Uttapam
జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి కొద్దిగా నెయ్యి వేసి స్ప్రెడ్​​ చేయాలి. అనంతరం పిండిని గరిటెతో తీసుకొని ఊతప్పం మాదిరిగా పోయాలి.
  • ఆపై పాన్​పై మూత పెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఊతప్పంను మూడు నిమిషాల పాటు కాల్చుకోవాలి. అనంతరం మరోవైపు టర్న్ చేసి దోరగా కాల్చి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
Jowar Uttapam
నెయ్యి (Getty Images)
  • అంతే జొన్నపిండితో నోరూరించే ఊతప్పం రెడీ అయినట్లే!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇంకోసారి చేయమని అడుగుతారు.

