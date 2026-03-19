రుచికరమైన "జీరా రసం" - ఇలా కొత్తగా ట్రై చేయండి, టేస్ట్ సూపర్​!

రెగ్యులర్ రసం రెసిపీలను మించిన టేస్ట్ - ఇలా చేస్తే ఫ్యామిలీ మొత్తం రుచికి ఫిదా!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 11:46 AM IST

Jeera Rasam Making in Telugu : సాధారణంగా భోజనంలోకి ఏదైనా సాంబార్​, పులుసు, రసం వంటివి ఉంటే ఓ రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే తింటారు. అందుకే ఇండ్లలో వివిధ రకాల రెసిపీలు ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ చేసేవే కాకుండా మీకోసం మరో రసం రెసిపీని ఇవాళ పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే జీరా రసం. ఇది నోటికి కొత్త రుచినిస్తూ కమ్మకమ్మగా ఉంటుంది. ఎవరైనా అప్పటికప్పుడు ఈ పద్ధతిలో మంచి రుచికరమైన రసాన్ని రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా నోరూరించే ఈ రెసిపీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? ఇందుకు అవసరమైన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఎర్ర కందిపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • టమోటా - 1
  • చింతపండు - 30 గ్రాములు
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • తాలింపు దినుసులు - 1 టీ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
  • మిరియాలు - 1 టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా వాటర్​ పోసి పదిహేను నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. అలాగే ఒక టమోటాను తరిగి ఉంచాలి.
  • అదేవిధంగా పొడి కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఎర్ర కందిపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ మిరియాలు వేయాలి. అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి ముక్కలు వేసి దోరగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఇవి చల్లారాక మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇదే పాన్​లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్​ తాలింపు దినుసులు, నాలుగు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేయాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా కరివేపాకు, చిటికెడు ఇంగువ వేసి వేయించాలి.
  • ఈ మిశ్రమం వేగాక నానబెట్టిన చింతపండు గుజ్జు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పొడి యాడ్ చేసి మరగనివ్వాలి.
  • ఈ మిశ్రమంతా చక్కగా మరిగాక చివరన కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే ఘుమఘులాడే జీరా రసం సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • మీరు ఈ రసాన్ని ఎక్కువ పరిమాణంలో చేసుకోవాలనుంటే జీలకర్ర, చింతపండుతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
  • ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరూ ఇంట్లో ఈ విధంగా చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి ఓ కొత్త రసాన్ని పరిచయం చేయండి.

