మార్నింగ్ టిఫెన్ తయారీకి టైమ్ లేదా? - నిమిషాల్లోనే ఇలా "ఓట్స్ ఇడ్లీ" చేసుకోండి!
- రుచితోపాటు ఆరోగ్యాన్నిచ్చే "ఓట్స్ ఇడ్లీలు" - పిల్లలూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు!
Published : February 5, 2026 at 11:49 AM IST
Oats Idli Recipe in Telugu : మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీల్లో చాలా మంది "ఇడ్లీ" తినడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. తేలిగ్గా అరగడంతో పాటు, ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయని వీటిని తింటుంటారు. అయితే, నార్మల్గా ఇడ్లీ చేసుకోవాలనుకుంటే ముందు రోజు పిండిని సిద్ధం చేసుకుని పులియబెట్టుకోవాలి. ఇదంతా కాస్త సమయంతో కూడుకున్న పని. కానీ, మీకు తెలుసా? అవేమి అవసరం లేకుండా అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకునే ఒక సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే, టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "ఓట్స్ ఇడ్లీలు". ఇవి మంచి రుచికరంగా ఉండడమే కాకుండా సూపర్ సాఫ్ట్గా, స్పాంజీలానూ వస్తాయి. ఫైబర్, ప్రొటీన్స్తో నిండి ఉండే ఈ ఇడ్లీలు హెల్త్కు ఎంతో మేలు చేస్తాయి. పిల్లలూ వీటిని చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మరి, లేట్ చేయుకుండా ఓట్స్తో ఈ రుచికరమైన ఇడ్లీలు ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఓట్స్ - రెండు కప్పులు
- ఉప్మా రవ్వ - ఒక కప్పు
- పెరుగు - ఒక కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- వంటసోడా - ఒక టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - రెండు
- సన్నని అల్లం తరుగు - ఒక టీస్పూన్
- సన్నని క్యాప్సికం ముక్కలు - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- క్యారెట్ ముక్కలు - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - పిడికెడు
- జీడిపప్పు పలుకులు - కొన్ని
- నెయ్యి - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ ఇన్స్టంట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద పాన్లో ఓట్స్ను వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు మూడు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- ఓట్స్ క్రిస్పీగా వేగాక వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- తర్వాత అదే పాన్లో ఉప్మా రవ్వ వేసి రెండు మూడు నిమిషాలు బాగా వేయించుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
- ఇక్కడ ఓట్స్, ఉప్మా రవ్వను వేయించి తీసుకోవడం ద్వారా ఇడ్లీలు మంచి రుచికరంగా ఉండడమే కాకుండా సాఫ్ట్గానూ వస్తాయి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో వేయించి చల్లార్చుకున్న ఓట్స్ను వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కొంచెం బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ గ్రైండ్ చేసుకున్న ఓట్స్ పౌడర్ను ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో వేయించి చల్లార్చుకున్న ఉప్మా రవ్వ, పెరుగు వేసుకుని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై అవసరానికి తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ ఇడ్లీ పిండికి కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ఓట్స్ మిశ్రమాన్ని మిక్స్ చేసుకున్నాక పాన్పై మూతపెట్టి పావుగంట పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఆలోపు ఇడ్లీలోకి కావాల్సిన పచ్చిమిర్చి, అల్లం, కొత్తిమీరలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి. అలాగే, క్యాప్సికం, క్యారెట్లను వీలైనంత సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- పావుగంట తర్వాత ఓట్స్-రవ్వ మిశ్రమాన్ని చూస్తే రవ్వ నాని కాస్త గట్టిగా అవుతుంది. అప్పుడు మళ్లీ కొద్దిగా నీళ్లు యాడ్ చేసుకుని ఇడ్లీ పిండికి కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, కొద్దిగా వంటసోడా వేసుకుని మరోసారి బాగా కలపాలి.
- అనంతరం పిండి మిశ్రమంలో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పచ్చిమిర్చి, అల్లం తరుగు, సన్నగా కట్ చేసుకున్న క్యాప్సికం, క్యారెట్ ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని అవన్నీ పిండిలో చక్కగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే ఇడ్లీ పిండి రెడీ అవుతుంది.
- నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద ఇడ్లీ పాత్రలో తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని మరిగించుకోవాలి.
- ఆ వాటర్ మరిగేలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్ తీసుకుని కాస్త నెయ్యి అప్లై చేయాలి. ఆపై ఒక్కో ప్లేట్ మధ్యలో జీడిపప్పు పలుకులు పెట్టి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని చక్కగా నింపుకోవాలి.
- ఇడ్లీ పాత్రలో నీళ్లు వేడయ్యాక ఇడ్లీ ప్లేట్స్ను నెమ్మదిగా అందులో పెట్టి ఆపై మూత ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్లో 12 నుంచి 15 నిమిషాలు ఆవిరి మీద ఉడికించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని వెంటనే తీయకుండా రెండుమూడు నిమిషాలు అలాగే ఉంచి ఆపై ప్లేట్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే సరి.
- అంతే, ఓట్స్తో సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "ఇడ్లీలు" నిమిషాల్లోనే మీ ముందు ఉంటాయి!
- ఇక వీటిని పల్లీ చట్నీ, టమాటా చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్ సూపర్గా ఉంటుంది.
