మార్నింగ్ టిఫెన్ తయారీకి టైమ్ లేదా? - నిమిషాల్లోనే ఇలా "ఓట్స్ ఇడ్లీ" చేసుకోండి!

- రుచితోపాటు ఆరోగ్యాన్నిచ్చే "ఓట్స్ ఇడ్లీలు" - పిల్లలూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు!

Oats Idli Recipe
Oats Idli Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 5, 2026 at 11:49 AM IST

3 Min Read
Oats Idli Recipe in Telugu : మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీల్లో చాలా మంది "ఇడ్లీ" తినడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. తేలిగ్గా అరగడంతో పాటు, ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయని వీటిని తింటుంటారు. అయితే, నార్మల్​గా ఇడ్లీ చేసుకోవాలనుకుంటే ముందు రోజు పిండిని సిద్ధం చేసుకుని పులియబెట్టుకోవాలి. ఇదంతా కాస్త సమయంతో కూడుకున్న పని​. కానీ, మీకు తెలుసా? అవేమి అవసరం లేకుండా అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకునే ఒక సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే, టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "ఓట్స్ ఇడ్లీలు". ఇవి మంచి రుచికరంగా ఉండడమే కాకుండా సూపర్ సాఫ్ట్​గా, స్పాంజీలానూ వస్తాయి. ఫైబర్, ప్రొటీన్స్​తో నిండి ఉండే ఈ ఇడ్లీలు హెల్త్​కు ఎంతో మేలు చేస్తాయి. పిల్లలూ వీటిని చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మరి, లేట్ చేయుకుండా ఓట్స్​తో ఈ రుచికరమైన ఇడ్లీలు ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.​

Instant Idli Recipe
ఓట్స్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఓట్స్ - రెండు కప్పులు
  • ఉప్మా రవ్వ - ఒక కప్పు
  • పెరుగు - ఒక కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • వంటసోడా - ఒక టీస్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - రెండు
  • సన్నని అల్లం తరుగు - ఒక టీస్పూన్
  • సన్నని క్యాప్సికం ముక్కలు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • క్యారెట్ ముక్కలు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - పిడికెడు
  • జీడిపప్పు పలుకులు - కొన్ని
  • నెయ్యి - కొద్దిగా

Instant Idli Recipe
రవ్వ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ ఇన్​స్టంట్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద పాన్​లో ఓట్స్​ను వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు మూడు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • ఓట్స్ క్రిస్పీగా వేగాక వాటిని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • తర్వాత అదే పాన్​లో ఉప్మా రవ్వ వేసి రెండు మూడు నిమిషాలు బాగా వేయించుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
  • ఇక్కడ ఓట్స్, ఉప్మా రవ్వను వేయించి తీసుకోవడం ద్వారా ఇడ్లీలు మంచి రుచికరంగా ఉండడమే కాకుండా సాఫ్ట్​గానూ వస్తాయి.
Instant Idli Recipe
పెరుగు (Getty Images)
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో వేయించి చల్లార్చుకున్న ఓట్స్​ను వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కొంచెం బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ గ్రైండ్ చేసుకున్న ఓట్స్ పౌడర్​ను ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో వేయించి చల్లార్చుకున్న ఉప్మా రవ్వ, పెరుగు వేసుకుని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై అవసరానికి తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ ఇడ్లీ పిండికి కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా ఓట్స్ మిశ్రమాన్ని మిక్స్ చేసుకున్నాక పాన్​పై మూతపెట్టి పావుగంట పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Instant Idli Recipe
పచ్చిమిర్చి తరుగు (Getty Images)
  • ఆలోపు ఇడ్లీలోకి కావాల్సిన పచ్చిమిర్చి, అల్లం, కొత్తిమీరలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి. అలాగే, క్యాప్సికం, క్యారెట్​లను వీలైనంత సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • పావుగంట తర్వాత ఓట్స్-రవ్వ మిశ్రమాన్ని చూస్తే రవ్వ నాని కాస్త గట్టిగా అవుతుంది. అప్పుడు మళ్లీ కొద్దిగా నీళ్లు యాడ్ చేసుకుని ఇడ్లీ పిండికి కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో కలుపుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, కొద్దిగా వంటసోడా వేసుకుని మరోసారి బాగా కలపాలి.
Instant Idli Recipe
క్యాప్సికం (Getty Images)
  • అనంతరం పిండి మిశ్రమంలో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పచ్చిమిర్చి, అల్లం తరుగు, సన్నగా కట్ చేసుకున్న క్యాప్సికం, క్యారెట్ ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని అవన్నీ పిండిలో చక్కగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే ఇడ్లీ పిండి రెడీ అవుతుంది.
  • నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద ఇడ్లీ పాత్రలో తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని మరిగించుకోవాలి.
  • ఆ వాటర్ మరిగేలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్​ తీసుకుని కాస్త నెయ్యి అప్లై చేయాలి. ఆపై ఒక్కో ప్లేట్​ మధ్యలో జీడిపప్పు పలుకులు పెట్టి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని చక్కగా నింపుకోవాలి.
Instant Idli Recipe
క్యారెట్ తరుగు (Getty Images)
  • ఇడ్లీ పాత్రలో నీళ్లు వేడయ్యాక ఇడ్లీ ప్లేట్స్​ను నెమ్మదిగా అందులో పెట్టి ఆపై మూత ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 12 నుంచి 15 నిమిషాలు ఆవిరి మీద ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని వెంటనే తీయకుండా రెండుమూడు నిమిషాలు అలాగే ఉంచి ఆపై ప్లేట్​లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే సరి.
  • అంతే, ఓట్స్​తో సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "ఇడ్లీలు" నిమిషాల్లోనే మీ ముందు ఉంటాయి!
  • ఇక వీటిని పల్లీ చట్నీ, టమాటా చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్​ సూపర్​గా ఉంటుంది.

