గోధుమరవ్వతో మృదువైన "ఇడ్లీలు" - పిండి రుబ్బకుండానే అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 3, 2025 at 3:47 PM IST
Wheat Rava Idli Prepare in Telugu : ఇడ్లీలను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. అయితే మాములుగా వీటిని చేయాలంటే పప్పు నానబెట్టి రుబ్బాలి. ఆ తర్వాత రవ్వ కలిపి పులియబెట్టి వీటిని చేసుకోవాలి. దీనికి టైమ్ ఎక్కువగా పడుతుంది. అందుకే ఇవాళ ఇకపై పిండి ముందే ప్రిపేర్ చేసే పనిలేకుండా ఇన్స్టంట్గా ఇడ్లీలు చేసుకునే రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. ఇలా గోధుమరవ్వతో ఇడ్లీలు చేశారంటే సూపర్ టేస్టీగా వస్తాయి. ఇక పిల్లలు, పెద్దలైతే చట్నీ అవసరం లేకుండానే వీటిని ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా లాగిస్తారు. మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోధుమరవ్వ - 2 కప్పులు
- పెరుగు - 1 కప్పు
- ఆయిల్ - 2 స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- మినపప్పు - 1 స్పూన్
- క్యారెట్ - 1
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- ఉప్పు - అర స్పూన్
- బేకింగ్ సోడా - అర స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర స్పూన్ ఆవాలు, అర స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక స్పూన్ మినపప్పు వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత ఇందులో రెండు కప్పుల గోధుమరవ్వ యాడ్ చేసి రెండు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయించాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి రవ్వ మిశ్రమాన్ని ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయించిన గోధుమరవ్వ మిశ్రమం, ఒక కప్పు పెరుగు, ఒకటిన్నర కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. అలాగే క్యారెట్ తురుము, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి బాగా కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి. పది నిమిషాల తర్వాత పిండిలో అర స్పూన్ ఉప్పు, అర స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి అందులో నీరు పోసి వేడి చేయాలి. వాటర్ హీట్ అయ్యే లోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్కు లైట్గా ఆయిల్ అప్లై చేసి ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండిని వేయాలి.
- ఇడ్లీ పాత్రలో ప్లేట్స్ ఉంచి మూత పెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి 15 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. ఇడ్లీలు ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఓ రెండు నిమిషాల తర్వాత వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే గోధుమరవ్వ ఇడ్లీలు రెడీ అయినట్లే!
- ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
