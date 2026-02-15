రాగిపిండితో పసందైన "అప్పాలు" - పాకం పట్టకుండానే పావు గంటలో రెడీ!

ETV Bharat / offbeat

Ragi Appalu
Ragi Appalu (ETV Bharat)
Instant Ragi Appalu in Telugu : ఇండ్లలో వివిధ రకాల తినుబండరాలు చేస్తుంటారు. ఇందులో స్వీట్​, హాట్ ఉంటాయి. అయితే ఎప్పుడూ చేసే మిఠాయిలే కాకుండా కొత్తగా ఏదైనా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారి కోసమే ఓ రెసిపీ ఎదురుచూస్తుంది. అదే రాగి అప్పాలు. ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేస్తే క్రిస్పీగా వచ్చి చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి. పాకం పట్టాల్సిన పని లేకుండానే దీనిని సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే తయారవుతాయి. వీటిని ఒక్కసారి ప్రిపేర్ చేశారంటే 20 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి! మరి నోరూరించే ఈ స్వీట్ రెసిపీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Ragi Appalu
రాగిపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రాగిపిండి - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • గోధుమపిండి - అర కప్పు
  • ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - పావు కప్పు
  • యాలకులు - 6
  • ఉప్పు - చిటికెడు
  • నువ్వులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • బెల్లం తురుము - ఒక కప్పు
  • నెయ్యి - కొద్దిగా
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
Ragi Appalu
గోధుమపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ స్వీట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో ఎండు కొబ్బరిని ముక్కలుగా కట్​ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో తరిగి ఉంచిన ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు, ఆరు యాలకులు వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
  • అలాగే మిక్సింగ్​ బౌల్లో ఒకటిన్నర కప్పుల రాగిపిండి, అర కప్పు గోధుమపిండి వేసి కలపాలి. ఇందులో గ్రైండ్​ చేసిన కొబ్బరి పొడి మిశ్రమం, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు, చిటికెడు ఉప్పు యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
Ragi Appalu
నువ్వులు (Getty Images)
  • అదేవిధంగా స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​లో కప్పు బెల్లం తురుము, అర కప్పు నీళ్లు పోయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కలుపుతూ బెల్లాన్ని కరిగించాలి. పాకం అవసరం లేకుండా బెల్లం పూర్తిగా కరిగాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • అనంతరం కలిపి పెట్టుకున్న రాగిపిండి మిశ్రమంలో బెల్లం వాటర్​ను వేసి పిండిని మీడియం సాఫ్ట్​గా కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
Ragi Appalu
బెల్లం (Getty Images)
  • పదిహేను నిమిషాల అనంతరం పిండిని మరోసారి కలిపి చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ కవర్ లేదా బటర్​ పేపర్​ ​ మీద లైట్​గా నెయ్యి అప్లై చేసి ఒక్కొ ఉండను ఉంచి చేతితో అప్పాల మాదిరిగా చేసి పక్కనుంచాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత తయారు చేసుకున్న అప్పాలను కడాయికి సరిపడా వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
Ragi Appalu
ఎండుకొబ్బరి (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి అప్పాలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే నోరూరించే రాగి అప్పాలు రెడీ అయినట్లే!
  • ఈ రాగి అప్పాలను ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే 20 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!

