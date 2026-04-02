ETV Bharat / offbeat

నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "కోడిగుడ్డు పచ్చడి" - పక్కా కొలతలతో నెల రోజులు నిల్వ!

ఆవకాయ, టమోటా నిల్వ పచ్చళ్లు రొటీన్ ​- ఇలా ఎగ్స్​తో చేస్తే రుచి అద్దిరిపోతుంది!

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 3:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Egg Pickle Making : నిల్వ పచ్చళ్లు అనగానే మనకు గోంగూర, మామిడికాయ, టమోటా, చింతపండు, దోసకాయతో చేసినవే ఎక్కువగా గుర్తుకొస్తాయి. కానీ ఎన్నో రకాల పదార్థాలతో దీనిని చేసుకోవచ్చు. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓకొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే కోడిగుడ్డు నిల్వ పచ్చడి. ఒక్కసారి ఇలా చేస్తే తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. పైగా చాలా తక్కువ సమయంలోనే దీన్ని ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. అంతేకాక నెల రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది! మరి లేట్​ చేయకుండా ఈ పచ్చడి ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఎగ్స్​ - 8
  • ఆయిల్ - 2 కప్పులు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • మిరియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • గరంమసాలా - 2 టీ స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
  • కారం - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆయిల్​ - 1 స్పూన్​
  • నిమ్మరసం - 3 స్పూన్లు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 4 టీ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :

  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో 8 ఎగ్స్​ను పగలగొట్టి వేయాలి. ఆపై ఇందులోకి అర టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, అర టీ స్పూన్ ఉప్పు, వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత నూనె వేసి మరోసారి కలిపి ఈ ఎగ్​ మిశ్రమాన్ని ఓ బాక్స్​లోకి పోసి మూత పెట్టాలి.
  • అనంతరం కుక్కర్​లో రెండు గ్లాసుల నీళ్లు పోసి ఓ స్టాండ్ పెట్టాలి.​ ఆ స్టాండ్​ మీద ఎగ్​ మిశ్రమం ఉన్న బాక్స్​ ఉంచి కుక్కర్​ మూతపెట్టి స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. అనంతరం మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఓ విజిల్​ వచ్చేవరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
  • కుక్కర్​లో​ ఆవిరి మొత్తం పోయిన తర్వాత మూత తీసి బాక్స్​ను బయటకు తీయాలి. లోపల ఎగ్​ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత దీన్ని ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు కప్పుల నూనె పోయాలి. ఆయిల్​ హీట్ అయిన తర్వాత ఉడికించిన కోడిగుడ్ల ముక్కలు​ వేసి లైట్​గా కలర్​ మారేవరకు వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడే ఇదే నూనెలో నాలుగు టీ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్​ మగ్గిన తర్వాత మూడు టేబుల్ స్పూన్ల కారం, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, రెండు టీ స్పూన్ల ధనియాల పొడి, రెండు టీ స్పూన్ల గరంమసాలా, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి.
  • మసాలాలు వేగిన తర్వాత ఫ్రై చేసుకున్న కోడిగుడ్డు ముక్కలు వేసి బాగా కలపాలి.
  • చివరగా నిమ్మరసం పిండి మరోసారి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి. పచ్చడి పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత గ్లాస్​జార్​లో వేసి వీలైతే ఓ రోజంతా లేదా ఓ ఆరు గంటలు కదపకుండా ఉంచాలి.
  • అంతే సూపర్​ టేస్టీ కోడిగుడ్డు నిల్వ పచ్చడి రెడీ అయినట్లే!

TAGGED:

EGG PACHADI RECIPE IN TELUGU
కోడిగుడ్డు నిల్వ పచ్చడి తయారీ
EGG PICKLE MAKING PROCESS
EGG CHUTNEY PREPARE
EGG NILVA PACHADI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.