గోధుమపిండితో సూపర్ టేస్టీ "ఎగ్ దోశ" - తక్కువ పదార్థాలతోనే అప్పటికప్పుడు రెడీ!
- యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే 'గోధుమపిండి ఎగ్ దోశలు' - పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!
Published : October 24, 2025 at 4:46 PM IST
Instant Egg Dosa Recipe : బ్రేక్ఫాస్ట్లో పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తినే వాటిల్లో ఒకటి 'దోశ'. అందులోనూ ఎగ్ దోశ అంటే ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ లాగిస్తారు. అయితే, చాలా మంది ఇవి ప్రిపేర్ చేసుకోవడం టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్గా భావిస్తారు. దాంతో ఇంట్లో ఎవరు చేసుకుంటారని హోటల్, టిఫెన్ సెంటర్స్ దగ్గర తినేస్తుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? ఎలాంటి పప్పులు నానబెట్టే పనిలేకుండా మార్నింగ్ అప్పటికప్పుడు కూడా మంచి రుచికరంగా "ఎగ్ దోశలను" రెడీ చేసుకోవచ్చు. పైగా చాలా తక్కువ పదార్థాలు అవసరమవుతాయి. అలాగని ఇవి రుచిలోనూ తక్కువేం కాదు. చట్నీ లేకుండానే వీటిని హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. అంతేకాదు, ఈ పద్ధతిలో ఒక్కసారి ఎగ్ దోశలను చేసుకుని తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు. మరి, నోరూరించే ఈ గోధుమపిండి ఎగ్ దోశలను ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోధుమపిండి - రెండు కప్పులు
- బియ్యప్పిండి - అర కప్పు
- కారం - ఒక టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- బేకింగ్సోడా - అరటీస్పూన్
- పసుపు - అరటీస్పూన్
ఎగ్ మిశ్రమం కోసం :
- ఎగ్స్ - రెండు
- ఉప్పు - టేస్ట్కి సరిపడా
- కారం - కొద్దిగా
- గరంమసాలా - కొంచెం
- సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు - నాలుగైదు టీస్పూన్లు
- సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - రెండు టీస్పూన్లు
- నూనె - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ ఎగ్ దోశ తయారీకి ముందుగా పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లో జల్లించుకున్న గోధుమపిండి, బియ్యప్పిండి, కారం, రుచికి తగినంత ఉప్పు, బేకింగ్సోడా, పసుపు వేసుకుని ఒకసారి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా కలపాలి.
- తర్వాత అందులో అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ దోశ పిండికి కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో కలుపుకోవాలి. అయితే, ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది కాస్త లూజుగానే ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- ఆ విధంగా పిండిని కలిపిన తర్వాత గిన్నెపై మూత ఉంచి పది నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- ఆలోపు ఒక చిన్న బౌల్లో ఎగ్స్ను పగులకొట్టి పోసుకుని బాగా గిలకొట్టాలి. ఆపై అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, కొద్దిగా కారం, గరంమసాలా, సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
- పది నిమిషాల అనంతరం స్టవ్ మీద దోశ పాన్ ఉంచి వేడి చేసుకోవాలి. పెనం వేడయ్యాక ఒక టీస్పూన్ నూనె వేసి ఉల్లిపాయ లేదా టిష్యూ పేపర్తో పాన్ మొత్తం స్ప్రెడ్ చేయాలి.
- ఆపై ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పిండిని మరోసారి కలిపి ఒకట్రెండు గరిటెలు పాన్పై వేసుకుని దోశలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత దానిపై కలిపి పెట్టుకున్న ఎగ్ మిశ్రమాన్ని తగినంత పోసుకుని గరిటెతో దోశ మొత్తం స్ప్రెడ్ అయ్యేలా అనుకోవాలి.
- అనంతరం మీడియం ఫ్లేమ్లో పైన వేసిన గుడ్డు మిశ్రమం కాస్త కుక్ అయ్యాక గరిటెతో నెమ్మదిగా మరో వైపునకు టర్న్ చేసి ఒక నిమిషం పాటు ఉడికించుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోండి.
- ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని రెడీ చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే "గోధుమపిండి ఎగ్ దోశలు" నిమిషాల్లోనే తయారవుతాయి!
