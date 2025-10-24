ETV Bharat / offbeat

గోధుమపిండితో సూపర్ టేస్టీ "ఎగ్ దోశ" - తక్కువ పదార్థాలతోనే అప్పటికప్పుడు రెడీ!

- యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే 'గోధుమపిండి ఎగ్ దోశలు' - పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!

Instant Egg Dosa Recipe
Instant Egg Dosa Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 24, 2025 at 4:46 PM IST

2 Min Read
Instant Egg Dosa Recipe : బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తినే వాటిల్లో ఒకటి 'దోశ'. అందులోనూ ఎగ్ దోశ అంటే ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ లాగిస్తారు. అయితే, చాలా మంది ఇవి ప్రిపేర్ చేసుకోవడం టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్​గా భావిస్తారు. దాంతో ఇంట్లో ఎవరు చేసుకుంటారని హోటల్, టిఫెన్ సెంటర్స్ దగ్గర తినేస్తుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? ఎలాంటి పప్పులు నానబెట్టే పనిలేకుండా మార్నింగ్ అప్పటికప్పుడు కూడా మంచి రుచికరంగా "ఎగ్ దోశలను" రెడీ చేసుకోవచ్చు. పైగా చాలా తక్కువ పదార్థాలు అవసరమవుతాయి. అలాగని ఇవి రుచిలోనూ తక్కువేం కాదు. చట్నీ లేకుండానే వీటిని హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. అంతేకాదు, ఈ పద్ధతిలో ఒక్కసారి ఎగ్ దోశలను చేసుకుని తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు. మరి, నోరూరించే ఈ గోధుమపిండి ఎగ్ దోశలను ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Instant Egg Dosa Recipe
గోధుమపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గోధుమపిండి - రెండు కప్పులు
  • బియ్యప్పిండి - అర కప్పు
  • కారం - ఒక టీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • బేకింగ్​సోడా - అరటీస్పూన్
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
Instant Egg Dosa Recipe
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)

ఎగ్ మిశ్రమం కోసం :

  • ఎగ్స్ - రెండు
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • కారం - కొద్దిగా
  • గరంమసాలా - కొంచెం
  • సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు - నాలుగైదు టీస్పూన్లు
  • సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - రెండు టీస్పూన్లు
  • నూనె - కొద్దిగా

Instant Egg Dosa Recipe
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ ఎగ్ దోశ తయారీకి ముందుగా పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​లో జల్లించుకున్న గోధుమపిండి, బియ్యప్పిండి, కారం, రుచికి తగినంత ఉప్పు, బేకింగ్​సోడా, పసుపు వేసుకుని ఒకసారి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా కలపాలి.
  • తర్వాత అందులో అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ దోశ పిండికి కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో కలుపుకోవాలి. అయితే, ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది కాస్త లూజుగానే ఉండేలా చూసుకోవాలి.

Instant Egg Dosa Recipe
పోపుదినుసులు (Getty Images)
  • ఆ విధంగా పిండిని కలిపిన తర్వాత గిన్నెపై మూత ఉంచి పది నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
  • ఆలోపు ఒక చిన్న బౌల్​లో ఎగ్స్​ను పగులకొట్టి పోసుకుని బాగా గిలకొట్టాలి. ఆపై అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, కొద్దిగా కారం, గరంమసాలా, సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
  • పది నిమిషాల అనంతరం స్టవ్ మీద దోశ పాన్ ఉంచి వేడి చేసుకోవాలి. పెనం వేడయ్యాక ఒక టీస్పూన్ నూనె వేసి ఉల్లిపాయ లేదా టిష్యూ పేపర్​తో పాన్ మొత్తం స్ప్రెడ్ చేయాలి.
Instant Egg Dosa Recipe
ఎగ్స్ (Getty Images)
  • ఆపై ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పిండిని మరోసారి కలిపి ఒకట్రెండు గరిటెలు పాన్​పై వేసుకుని దోశలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత దానిపై కలిపి పెట్టుకున్న ఎగ్ మిశ్రమాన్ని తగినంత పోసుకుని గరిటెతో దోశ మొత్తం స్ప్రెడ్ అయ్యేలా అనుకోవాలి.
  • అనంతరం మీడియం ఫ్లేమ్​లో పైన వేసిన గుడ్డు మిశ్రమం కాస్త కుక్ అయ్యాక గరిటెతో నెమ్మదిగా మరో వైపునకు టర్న్ చేసి ఒక నిమిషం పాటు ఉడికించుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకోండి.
  • ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని రెడీ చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే "గోధుమపిండి ఎగ్ దోశలు" నిమిషాల్లోనే తయారవుతాయి!

DOSA RECIPE
EASY AND HEALTHY BREAKFAST RECIPE
WHEAT FLOUR EGG DOSA RECIPE
గోధుమపిండితో నోరూరించే ఎగ్ దోశ
INSTANT EGG DOSA RECIPE

