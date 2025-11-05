ETV Bharat / offbeat

పది నిమిషాల్లోనే గోధుమపిండితో "దోశలు"! - సరికొత్తగా, రుచికరంగా!

- పిండి నానబెట్టాల్సిన పనే లేదు! - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చేస్తాయి!

Instant Dosa Recipe
Instant Dosa Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 5, 2025 at 1:50 PM IST

2 Min Read
Instant Dosa Recipe in Telugu : నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో మార్నింగ్ టిఫెన్ చేసే టైమ్ లేకనో, ఇంకేదైనా కారణం చేతనో చాలా మంది బయట హోటల్స్, టిఫెన్​ సెంటర్స్​లో తింటుంటారు. అలాంటి వారికోసం ఇంట్లోనే అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఒక సింపుల్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, గోధుమపిండితో సూపర్ సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీ "దోశ".

దీని తయారీ కోసం ముందు రోజు పప్పులు నానబెట్టే పనిలేదు. పిండి పులియబెట్టాల్సిన అవసరమూ లేదు. అప్పటికప్పుడు కేవలం 10 నుంచి 15 నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మంచి రుచికరంగా ఉండే ఈ దోశలను పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ ఇన్​స్టంట్ దోశ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

Instant Dosa Recipe
గోధుమపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గోధుమపిండి - రెండు చిన్న కప్పులు
  • ఉప్మారవ్వ - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పెరుగు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • పసుపు - రెండు చిటికెళ్లు
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • సన్నని అల్లం ముక్కలు - ఒక టీస్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - మూడు
  • సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు(చిన్న సైజ్​వి)
  • నూనె - కొద్దిగా(దోశపై వేసుకోవడానికి)

Instant Dosa Recipe
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఇన్​స్టంట్​గా చేసుకునే ఈ దోశ తయారీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిలను వీలైనంత సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, కావాల్సిన పరిమాణంలో సన్నని అల్లం, కొత్తిమీర తరుగును ముందే సిద్ధం చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​ తీసుకుని అందులో గోధుమపిండి, ఉప్మారవ్వ, కాస్త పుల్లగా ఉండే పెరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు, జీలకర్ర వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న సన్నని అల్లం ముక్కలు, సన్నని పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర తరుగు, వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని ఒకసారి అన్నీ బాగా కలిసేలా కలపాలి.
Instant Dosa Recipe
జీలకర్ర (ETV Abhiruchi)
  • తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ దోశ పిండి కంటే కొంచెం గట్టిగా ఉండేలా కలుపుకోవాలి.
  • పిండి మిశ్రమంలో ఎక్కడా ఉండలు లేకుండా సరైన కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని కలిపి పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద దోశ పెనం పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. పాన్ బాగా వేడయ్యాక కలిపి పెట్టుకున్న పిండి మిశ్రమాన్ని రెండు గరిటెలు తీసుకుని మందపాటి దోశలా వేసుకోవాలి.
  • ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, ఈ దోశలు మరీ పల్చగా రాకుండా కాస్త మందంగానే వస్తాయి. అయినా టేస్ట్ మాత్రం సూపర్​గా ఉంటాయి.
Instant Dosa Recipe
పెరుగు (Getty Images)
  • దోశలా వేసుకున్నాక దాని చుట్టూ కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి కాల్చుకోవాలి.
  • అది వన్​ సైడ్ మంచిగా కాలిందనుకున్నాక గరిటెతో రెండో వైపునకు తిప్పేసి అటు వైపు కూడా చక్కగా కాలిన తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత మీకు నచ్చిన చట్నీతో వేడివేడిగా తినండి. అంతే, గోధుమపిండితో మంచి రుచికరమైన "దోశలు" అప్పటికప్పుడు ఇట్టే రెడీ అవుతాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ టిఫెన్స్​కు బదులుగా ఓసారి ఇలా గోధుమపిండి దోశలు ట్రై చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ భలే ఇష్టంగా తింటారు.
Instant Dosa Recipe
కొత్తిమీర (Getty Images)

