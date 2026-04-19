ఖర్జూరాలతో నోరూరించే "చట్నీ" - వారెవ్వా ఏం టేస్ట్ గురూ అనాల్సిందే!

ఎన్నడూ ట్రై చేయని కొత్తరకం చట్నీ - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

Khajur Chutney
Khajur Chutney (Getty Images)
Published : April 19, 2026 at 12:49 PM IST

Khajur Chutney Making : ఇండ్లలో వివిధ రకాల టిఫిన్స్ చేస్తుంటారు. అయితే ఇందులోకి కాంబినేషన్​గా చట్నీలు ప్రిపేర్ చేస్తారు. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ కొత్త రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే ఖర్జూరాలతో కమ్మని చట్నీ. ఇది రెగ్యులర్​గా వాటికి భిన్నంగా ఉండి అద్దిరిపోతుంది. అంతేకాక చాట్​, దహీవడ, సమోసా వంటి స్నాక్స్​కు పర్ఫెక్ట్​ కాంబినేషన్​. ఇలా చేసి పెడితే రెండు వారాల పాటు నిల్వ ఉంటుంది! మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Khajur Chutney
ఖర్జూరాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గింజలు తీసిన ఖర్జూరాలు - 2 కప్పులు
  • చింతపండు - 30 గ్రాములు
  • పచ్చిమిర్చి - 16
  • జీలకర్ర - ఒకటిన్నర స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • అల్లం ముక్కలు - 3 స్పూన్లు
  • ఇంగువ - అర స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర పొడి - 1 స్పూన్
  • మిరియాలు - 1 స్పూన్
  • ఆయిల్ - 4 స్పూన్లు
  • ఆవాలు - ఒకటిన్నర స్పూన్
  • శనగపప్పు - ఒకటిన్నర స్పూన్
  • మినపప్పు - ఒకటిన్నర స్పూన్
  • బెల్లంపొడి - 4 స్పూన్లు
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఓ గిన్నెలో రెండు కప్పుల ఖర్జూరాలు, తగినన్ని గోరువెచ్చని నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి. అలాగే మరో గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా గోరు వెచ్చని నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడయ్యాక 16 పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించాలి. పచ్చిమిర్చి వేగాక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఇదే నూనెలో ఖర్జూరాలు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి మెత్తగా అయ్యాక కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న మూడు స్పూన్ల అల్లం ముక్కలు, నానబెట్టిన చింతపండు, నాలుగు స్పూన్ల బెల్లంపొడి యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఈ మిశ్రమం చక్కగా వేగాక రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక స్పూన్ జీలకర్ర పొడి వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం మిక్సీజార్​లో వేయించిన ఖర్జూరాల మిశ్రమం, పచ్చిమిర్చి, ఒక స్పూన్ మిరియాలు వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒకటిన్నర స్పూన్ శనగపప్పు, ఒకటిన్నర స్పూన్ ఆవాలు, ఒకటిన్నర స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
  • ఈ మిశ్రమం వేగాక కొద్దిగా కరివేపాకు, అర స్పూన్ ఇంగువ, రెండు ఎండుమిర్చి యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఈ తాలింపును గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడి మిశ్రమంలో వేసి కలపాలి.
  • అంతే ఖర్జూరాలతో నోరూరించే చట్నీ మీ ముందుంటుంది!
జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఈ చట్నీ టిఫిన్స్​తో పాటు పకోడీ, సమోసా, చాట్, దహీవడ వంటి స్నాక్స్‌కు మంచి కాంబినేషన్‌.
  • ఈ పచ్చడిని ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో వేసి ఫ్రిడ్జ్​లో పెడితే రెండు వారాల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!

