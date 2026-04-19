ఖర్జూరాలతో నోరూరించే "చట్నీ" - వారెవ్వా ఏం టేస్ట్ గురూ అనాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 19, 2026 at 12:49 PM IST
Khajur Chutney Making : ఇండ్లలో వివిధ రకాల టిఫిన్స్ చేస్తుంటారు. అయితే ఇందులోకి కాంబినేషన్గా చట్నీలు ప్రిపేర్ చేస్తారు. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ కొత్త రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే ఖర్జూరాలతో కమ్మని చట్నీ. ఇది రెగ్యులర్గా వాటికి భిన్నంగా ఉండి అద్దిరిపోతుంది. అంతేకాక చాట్, దహీవడ, సమోసా వంటి స్నాక్స్కు పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్. ఇలా చేసి పెడితే రెండు వారాల పాటు నిల్వ ఉంటుంది! మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గింజలు తీసిన ఖర్జూరాలు - 2 కప్పులు
- చింతపండు - 30 గ్రాములు
- పచ్చిమిర్చి - 16
- జీలకర్ర - ఒకటిన్నర స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఎండుమిర్చి - 2
- అల్లం ముక్కలు - 3 స్పూన్లు
- ఇంగువ - అర స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర పొడి - 1 స్పూన్
- మిరియాలు - 1 స్పూన్
- ఆయిల్ - 4 స్పూన్లు
- ఆవాలు - ఒకటిన్నర స్పూన్
- శనగపప్పు - ఒకటిన్నర స్పూన్
- మినపప్పు - ఒకటిన్నర స్పూన్
- బెల్లంపొడి - 4 స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఓ గిన్నెలో రెండు కప్పుల ఖర్జూరాలు, తగినన్ని గోరువెచ్చని నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి. అలాగే మరో గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా గోరు వెచ్చని నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడయ్యాక 16 పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించాలి. పచ్చిమిర్చి వేగాక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే నూనెలో ఖర్జూరాలు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి మెత్తగా అయ్యాక కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న మూడు స్పూన్ల అల్లం ముక్కలు, నానబెట్టిన చింతపండు, నాలుగు స్పూన్ల బెల్లంపొడి యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఈ మిశ్రమం చక్కగా వేగాక రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక స్పూన్ జీలకర్ర పొడి వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీజార్లో వేయించిన ఖర్జూరాల మిశ్రమం, పచ్చిమిర్చి, ఒక స్పూన్ మిరియాలు వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
- ఆ తర్వాత తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒకటిన్నర స్పూన్ శనగపప్పు, ఒకటిన్నర స్పూన్ ఆవాలు, ఒకటిన్నర స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
- ఈ మిశ్రమం వేగాక కొద్దిగా కరివేపాకు, అర స్పూన్ ఇంగువ, రెండు ఎండుమిర్చి యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఈ తాలింపును గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడి మిశ్రమంలో వేసి కలపాలి.
- అంతే ఖర్జూరాలతో నోరూరించే చట్నీ మీ ముందుంటుంది!
- ఈ చట్నీ టిఫిన్స్తో పాటు పకోడీ, సమోసా, చాట్, దహీవడ వంటి స్నాక్స్కు మంచి కాంబినేషన్.
- ఈ పచ్చడిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో వేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే రెండు వారాల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
