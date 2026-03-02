అప్పటికప్పుడు చేసుకునే కమ్మని "పెరుగు వడలు" - టేస్ట్ అద్దిరిపోతాయి!
-పప్పులు నానబెట్టే పనిలేకుండా చేసుకునే రెసిపీ - చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు!
Published : March 2, 2026 at 5:14 PM IST
Instant Dahi Vada Recipe: టిఫెన్స్లోకి ప్లెయిన్ వడలు కన్నా దహీ వడలను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. అయితే పెరుగు వడలను చేయాలంటే కాస్త టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్. ముందురోజే పప్పును నానబెట్టి రుబ్బి వడలుగా చేసి ఆ తర్వాత మిగిలిన పని చేయాలి. అయితే ఇకపై ఇదంతా లేకుండా చాలా టేస్టీగా, అప్పటికప్పుడు దహీ వడలు చేసుకోవచ్చు. తయారు చేసుకోవడం చాలా సింపుల్. మినప్పప్పు నానబెట్టే పనిలేకుండా శనగపిండితో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని దహీ వడ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
పెరుగు తాలింపు కోసం:
- పెరుగు - 4 కప్పులు
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 2
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఎండుమిర్చి - 3
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- ఇంగువు - పావు టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
వడల కోసం:
- శనగపిండి - 1 కప్పు
- గోధుమపిండి - అర కప్పు
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 2
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బేకింగ్ సోడా - పావు టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- అల్లం, పచ్చిమిర్చిని మిక్సీజార్లో వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి దోరగా వేయించాలి.
- ఇవి వేగినాక గ్రైండ్ చేసిన పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి వేసి దోరగా వేయించాలి.
- ఇవి కూడా ఫ్రై అయ్యాక పసుపు, ఇంగువ వేసి ఓ నిమిషం వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి పెరుగు తీసుకోవాలి. అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి స్మూత్గా అయ్యేవరకు మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడా ఆ పెరుగులోకి తాలింపు మిశ్రమం, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి ఫ్రిజ్లో పెట్టుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి శనగపిండి, గోధుమపిండి, జీలకర్ర, సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర తరుగు, ఉప్పు, బేకింగ్ సోడా వేసి ఓసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ పిండిని మరీ గట్టిగా, మరీ లూజుగా కాకుండా పునుగులు వేసుకునేందుకు సరిపడేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పిండిలో వాటర్ సరిపోయాయి అనుకున్న తర్వాత ఓ 5 నిమిషాల పాటు ఆపకుండా బీట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న పిండిపై మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- నూనె కాగినాక పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని పునుగుల మాదిరి వేసుకోవాలి. కడాయికి సరిపడా వేగాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి వేయించుకోవాలి.
- ఇవి గోల్డెన్ కలర్లోకి మారినాక తీసి గిన్నెలోకి వేసుకోవాలి. ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని పునుగులు చేసి తీసుకోవాలి.
- వెడల్పాటి గిన్నెలోకి నీళ్లు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకోవాలి. అనంతరం ఆ వాటర్లోకి వేయించిన పునుగులు వేసి ఓసారి చేతితో కలిపి మూత పెట్టి పావుగంట సేపు అలానే వదిలేయాలి.
- ఆ తర్వాత ఒక్కక్క వడను నీళ్లు లేకుండా పిండి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇలా అన్నింటిని వాటర్ లేకుండా తీసేసి గిన్నెలోకి సెట్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఈ వడల మీద కలిపి పెట్టుకున్న పెరుగును మిశ్రమాన్ని వేసి పైన గార్నిష్ కోసం క్యారెట్ తురుము, కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఓ అరగంట పాటు పక్కన ఉంచాలి.
- ఆ తర్వాత సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే ఇన్స్టంట్ పెరుగు వడలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
