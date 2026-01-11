పిల్లలు ఇష్టంగా తినే "పోహా కట్లెట్స్" - తక్కువ టైమ్లో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
అటుకులు, బంగాళదుంపలతో సింపుల్గా చేసుకునే స్నాక్ - నోటికి కొత్త రుచినిస్తాయి!
January 11, 2026
Poha Cutlet Prepare : నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ఇన్స్టంట్ ఫుడ్కు చాలా మంది అలవాటు పడ్డారు. అలాంటి వారికోసం ఒక సూపర్ స్నాక్ రెసిపీని ఇవాళ తీసుకొచ్చాం. అదే క్రిస్పీ,టేస్టీ పోహా కట్లెట్స్. ఈవెనింగ్ టైమ్లో చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. వీటిని ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తినేస్తారు. మరి పోహా కట్లెట్స్ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అటుకులు - ఒక కప్పు
- బంగాళదుంపలు - 3
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- కారం - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- చాట్ మసాలా - అర టీ స్పూన్
- బియ్యప్పిండి - 3 టీ స్పూన్
- కార్న్ఫ్లేక్స్ - కొద్దిగా
- ఆయిల్ - సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో కప్పు అటుకులు, సరిపడా నీళ్లు పోసి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసి ఐదు నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి. 5 నిమిషాల తర్వాత అటుకులను చేతితో మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి. మరోవైపు ఒక ఉల్లిపాయ, మూడు పచ్చిమిర్చిని తరిగి ఉంచాలి.
- ఇంకోవైపు కుక్కర్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప ముక్కలు, కప్పు నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి. బంగాళదుంప ఉడికిన తర్వాత గ్రేటర్తో తురిమి పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే మిక్సింగ్ బౌల్లో అటుకుల మిశ్రమం, బంగాళదుంప తురుము, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కొత్తిమీర తురుము, అర టీ స్పూన్ కారం వేయాలి. అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు పిండిని చిన్నచిన్న బాల్స్ లాగా చేసుకోవాలి. ఒక్కొ పిండి ముద్దను తీసుకొని కట్లెట్ లాగా చేసి పక్కనుంచాలి.
- మరో గిన్నెలో మూడు టీ స్పూన్ల బియ్యప్పిండి, కొద్దిగా ఉప్పు, కొన్ని నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా కలపాలి. అలాగే ఇంకో ప్లేట్లో కార్న్ఫ్లేక్స్ వేసి చేతితో మాష్ చేసుకోవాలి.
- ఒక్కొ కట్లెట్ను తీసుకొని తయారు చేసుకున్న బియ్యప్పిండి మిశ్రమంలో ముంచాలి. ఆ తర్వాత కార్న్ఫ్లేక్స్లో అటుఇటు టర్న్ చేసి ప్లేట్లో వేయాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన అనంతరం తయారు చేసుకున్న కట్లెట్లను కడాయికి సరిపడా వేసి రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి కట్లెట్లను దోరగా వేయించి ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే కరకరలాడే పోహా కట్లెట్స్ మీ ముందుంటాయి!
