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క్రిస్పీ, టేస్టీ "మష్రూమ్​ 65" - ఒక్కసారి తింటే వన్స్​మోర్ అంటారంతే!

పుట్టగొడుగులతో కర్రీ, పులావ్​ రొటీన్ ​- ఇలా వెరైటీగా 65 ట్రై చేయండి!

Mushroom 65
Mushroom 65 (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 2:05 PM IST

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Mushroom 65 Making in Telugu : పుట్టగొడుగులతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. మరి మీరెప్పుడైనా మష్రూమ్ 65 తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఈ విధంగా చేశారంటే కరకరలాడుతూ వస్తాయి. పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

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Mushroom 65
పుట్టగొడుగులు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పుట్టగొడుగులు (మష్రూమ్స్​) - 400 గ్రాములు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కార్న్​ఫ్లోర్ - అర కప్పు
  • మైదాపిండి - అర కప్పు
  • కారం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఆయిల్ - తగినంత
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • ఉల్లిపాయ తరుగు - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి తరుగు - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పెరుగు - ఒక కప్పు
  • ధనియాల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
  • గరంమసాలా - అర టీ స్పూన్​
  • రెడ్​ ఫుడ్​ కలర్​ - 2 చిటికెడ్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
  • నిమ్మరసం - 1 టీ స్పూన్​
Mushroom 65
కార్న్​ఫ్లోర్​ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా 400 గ్రాముల పుట్టగొడుగులను శుభ్రంగా కడిగి కట్​ చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో అర కప్పు మైదాపిండి, అర కప్పు కార్న్​ఫ్లోర్​, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం వేయాలి. ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, రెండు టీ స్పూన్ల ఉప్పు, అర కప్పు నీళ్లు పోసి బాగా కలపాలి. అనంతరం కట్ చేసి పెట్టుకున్న పుట్టగొడుగు ముక్కలను ఇందులో వేసి మిక్స్ చేయాలి.
Mushroom 65
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ బాగా మరుగుతున్నప్పుడు కోట్​ చేసిన మష్రూమ్స్ ముక్కలను​ కడాయికి సరిపడా వేయాలి. అనంతరం వీటిని రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ క్రిస్పీగా వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత టాసింగ్​ కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడయ్యాక నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల వెల్లుల్లి తరుగు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చి ముక్కలు వేసి వేయించాలి.
Mushroom 65
కారం (Getty Images)
  • ఈ మిశ్రమం వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఉల్లిపాయ తరుగు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి మరో రెండు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
  • అనంతరం ఇందులోకి ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయాలి. అదేవిధంగా రెండు టీ స్పూన్ల ధనియాల పొడి, రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర పొడి, అర టీ స్పూన్ గరంమసాలా వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Mushroom 65
అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ (Getty Images)
  • మసాలాలు వేగాక మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కప్పు పెరుగు వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత రెండు చిటికెడ్ల రెడ్ ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి ఈ మిశ్రమం దగ్గరకి అయ్యేంత వరకు ఉడికించాలి.
  • పెరుగు మిశ్రమం దగ్గర పడుతున్నప్పుడు ఫ్రై చేసిన మష్రూమ్స్​ వేసి ఒక నిమిషం పాటు బాగా కలపాలి. ఆపైన కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే కరకరలాడే మష్రూమ్ 65 మీ ముందుంటుంది!
  • ఈ మష్రూమ్​ 65ని గ్రీన్ చట్నీ లేదా టమోటా సాస్​తో తింటే ఆహా అనాల్సిందే!

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