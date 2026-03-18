పాతకాలం నాటి "కొబ్బరి గారెలు" - ఇలా చేసి నోటిని కరకరలాడించండి!

Published : March 18, 2026 at 3:30 PM IST

Coconut Garelu Making : ఈవెనింగ్ టైమ్​లో వేడివేడిగా, కమ్మగా ఏదైనా తినాలనిపిస్తుంది. అలాంటి సమయంలో​ ఎప్పుడూ చేసే పకోడీలు, బజ్జీలు, పునుగులు కాకుండా ఈసారి సరికొత్తగా ఇలా పాతకాలపు కొబ్బరి గారెలు చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. ఇవి కమ్మగా, కారంగా ఉండి పైకి కరకరలాడుతూ, లోపల మెత్తగా ఉంటూ తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ఇవి తిని టీ లేదా కాఫీ తాగితే ఆ కిక్కు వేరే లెవల్​లో ఉంటుంది! పైగా వీటి తయారీ కోసం ఎక్కువ టైమ్ కూడా కేటాయించాల్సిన పని లేదు. చాలా సింపుల్​గా కేవలం పది నిమిషాల్లో ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు! మరీ ఈ సింపుల్ టేస్టీ స్నాక్ ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పచ్చికొబ్బరి తురుము - 2 కప్పులు
  • బియ్యప్పిండి - 2 కప్పులు
  • పచ్చిమిర్చి - 12
  • ఆయిల్ - తగినంత
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • అల్లం ముక్కలు - కొన్ని
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో పచ్చికొబ్బరిని సన్నగా తురుముకోవాలి. అలాగే 12 పచ్చిమిర్చిని చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ జార్​లో పచ్చికొబ్బరి తురుము, కొద్దిగా కరివేపాకు, కొన్ని అల్లం ముక్కలు వేయాలి. అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అవసరమైతే రెండు స్పూన్ల నీళ్లు పోసి మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేసి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకున్న కొబ్బరి పేస్ట్​, బియ్యప్పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
  • 5 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసి పిండిని మరోసారి బాగా మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం చేతులకు కాస్త నూనె రాసి పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ గారెల మాదిరిగా చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న గారెలను కడాయికి సరిపడా వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
  • ఆ తర్వాత గారెలను రెండు వైపులా గరిటెతో టర్న్ చేస్తూ వేయించాలి. అనంతరం వీటిని టిష్యూ ప్లేట్​లోకి తీసుకొని కాసేపు ఉంచి వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • ఇక అంతే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే కరకరలాడే కమ్మని కొబ్బరి గారెలు తయారైనట్లే!
  • ఇలా ఓసారి ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఫేవరెట్ రెసిపీ అవుతుంది!

