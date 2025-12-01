కుక్కర్లో చేసుకునే కొత్తరకం టిఫెన్ "చట్నీ" - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
- ఎన్నడూ ట్రై చేయని నయా చట్నీ రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే ఎప్పుడూ అలాగే చేసుకుంటారు!
Published : December 1, 2025 at 5:28 PM IST
Instant Chutney Preparation in Cooker : మార్నింగ్ టిఫెన్స్లోకి పల్లీ, కొబ్బరి, అల్లం, టమాటా అంటూ రకరకాల చట్నీలు రెడీ చేసుకుంటుంటాం. నార్మల్గా అయితే ఈ చట్నీల ప్రిపరేషన్కి కాస్త టైమ్ పడుతుంది. అలాకాకుండా కుక్కర్లో అప్పటిప్పుడు చాలా సింపుల్గా చేసుకునే ఒక సూపర్ చట్నీ ఉంది. ఇది మంచి రుచికరంగా ఉండి ఇడ్లీ, దోశ, వడ, బోండా ఇలా అన్ని టిఫెన్స్లోకి అద్దిరిపోతుంది. టమాటా, ఉల్లిపాయ, పల్లీలు, అల్లం, పచ్చిమిర్చి కాంబోలో ఉడికించి చేసుకునే ఈ చట్నీ ఎన్నడూ తినని సరికొత్త రుచిని అందిస్తుంది. రోడ్ సైడ్ బండి మీదలాగా కమ్మగా ఉండే ఈ చట్నీని పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ ఇన్స్టంట్ అండ్ టేస్టీ టిఫెన్ చట్నీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- టమాటాలు - నాలుగు(మీడియం సైజ్వి)
- పచ్చిమిర్చి - 15(రుచికి తగినన్ని)
- పల్లీలు - రెండు గుప్పెళ్లు
- అల్లం - నాలుగించుల ముక్క
- జీలకర్ర - రెండు చెంచాలు
- పసుపు - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయలు - రెండు(మీడియం సైజ్వి)
- చింతపండు - కొద్దిగా
- బెల్లం - చిన్న ముక్క
తయారీ విధానం :
- ఈ ఇన్స్టంట్ చట్నీ తయారీకి ముందుగా టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి ఒక్కో టమాటాను మధ్యలోకి రెండు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే, ఉల్లిపాయలను నాలుగు ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కుక్కర్ తీసుకుని అందులో పచ్చిమిర్చి, రెండుగా కట్ చేసిన టమాటా ముక్కలు, పల్లీలు, అల్లం ముక్కలు, జీలకర్ర, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పెద్ద సైజ్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, నాలుగు రెబ్బలు చింతపండు, రెండు స్పూన్ల నూనె, తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని ఒకసారి కలిపి మూతపెట్టి నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆ విధంగా ఉడికించుకున్నాక కుక్కర్లో ప్రెషర్ మొత్తం పోయిన తర్వాత మూత తీసి చల్లార్చుకోవాలి.
- అది కాస్త చల్లారిన తర్వాత టమాటా మిశ్రమం మొత్తాన్ని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు చట్నీలోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :
- నూనె - కొద్దిగా
- ఎండుమిర్చి - మూడ్నాలుగు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- కరివేపాకు - ఒకట్రెండు రెమ్మలు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి.
- అవి కాస్త ఫ్రై అయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి చిటపటమనే వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఇక చివరగా కరివేపాకు, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కాస్త వేయించుకున్నాక ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న చట్నీని వేసి మొత్తం బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, కుక్కర్లో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "టమాటా-పల్లీ" చట్నీ నిమిషాల్లోనే మీ ముందు ఉంటుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ చేసుకునే రెగ్యులర్ చట్నీలకు బదులుగా ఓసారి ఈ పద్దతిలో వెరైటీగా ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ సూపర్ అంటూ హ్యాపీగా తినేస్తారు.
