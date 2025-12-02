ETV Bharat / offbeat

Carrot Rice
Carrot Rice (ETV Bharat)
Carrot Rice Making in Telugu : ఇంట్లో పిల్లలు, పెద్దల కోసం లంచ్​బాక్స్​లోకి అన్నం, కూరలు ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. లేదంటే పుదీనా రైస్, పాలక్​ రైస్ లాంటివి చేస్తారు. అయినా వారు వెరైటీగా ఏమైనా రెసిపీలు చేయమని అడుగుతుంటారు. ఇలాంటి సమయంలో అందరూ ఏదో చేయాలని హడావుడి పడుతుంటారు. అయితే అటువంటి టెన్షన్​ లేకుండా చాలా సింపుల్​గా,​ టేస్టీగా చేసుకునే ఓ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే క్యారెట్ రైస్​. పైగా దీనిని నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ రైస్​ లంచ్ బాక్స్​లకు పెడితే పిల్లలైనా, పెద్దలైనా చాలా ఇష్టంగా తినేస్తారు. కేవలం ఇంట్లో లభించే అతి తక్కువ పదార్థాలతో ప్రిపేర్ చేయోచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా టేస్టీటేస్టీ క్యారెట్ రైస్​ ఎలా చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

Carrot Rice
క్యారెట్ ముక్కలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఆయిల్ - 3 టీ స్పూన్లు
  • క్యారెట్ తురుము - 1 కప్పు
  • దాల్చినచెక్క - 1
  • లవంగాలు - 4
  • యాలకులు - 2
  • మినపప్పు - అర టీ స్పూన్
  • శనగపప్పు - అర టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - పావు టీ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • బియ్యం - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
  • నిమ్మరసం - 1 టీ స్పూన్
Carrot Rice
బియ్యం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో క్యారెట్​ను తురిమి పెట్టుకోవాలి. అలాగే ఒక ఉల్లిపాయ, రెండు పచ్చిమిర్చిని కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఒక కప్పు బియ్యం, సరిపడా నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి. అన్నం కాస్త పొడిపొడిగా ఉన్నప్పుడే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అన్నాన్ని ప్లేట్​లో వేసి పైన ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్​ పోసి కలిపి పెట్టుకోవాలి.
Carrot Rice
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయలి. ఇందులో ఒక దాల్చినచెక్క, నాలుగు లవంగాలు, రెండు యాలకులు, అర టీ స్పూన్ మినపప్పు, అర టీ స్పూన్ శనగపప్పు, పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇప్పుడు కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి. ఇందులో కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి వేయించాలి. ఆనియన్స్ వేగాక కప్పు క్యారెట్ తురుము వేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
Carrot Rice
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • నాలుగు నిమిషాల తర్వాత ఉడికించిన అన్నం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, అర చెక్క నిమ్మరసం వేసి మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Carrot Rice
జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఇక అంతే నోరూరించే క్యారెట్ రైస్ రెడీ అయినట్లే!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది!

