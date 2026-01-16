క్యాబేజీతో నోరూరించే "దోసెలు" - బియ్యం, మినపప్పు లేకుండానే నిమిషాల్లోనే రెడీ!
రోజూ అవే దోసెలు ఏం తింటారు - ఇలా ఓసారి కొత్తగా ట్రై చేయండి!
Cabbage Dosa Making Process : క్యాబేజీతో చేసిన వంటలంటే చాలా మంది తినేందుకు ఆసక్తి కనబరచరు! ఇక పిల్లలైతే వద్దని మారం చేస్తుంటారు. అయితే ఓసారి వీటితో ఇలా దోసెలు చేసి ఇచ్చారంటే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు. క్యాబేజీ వదన్న వారే ఈ రెసిపీకి ఫేవరెట్ అయిపోతారు. చాలా తక్కువ సమయంలో అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఈజీగా చేయోచ్చు. మరి నోరూరించే ఈ రెసిపీ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- క్యాబేజీ తురుము - 4 కప్పులు
- గోధుమరవ్వ - 4 కప్పులు
- కొత్తిమీర - కొంచెం
- పెరుగు - 2 కప్పులు
- పచ్చిమిర్చి - 3
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- అల్లం - కొద్దిగా
- ఆయిల్ - తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో క్యాబేజీని తరిగి ఉంచాలి.
- అలాగే మిక్సింగ్ బౌల్లో నాలుగు కప్పుల గోధుమరవ్వ, రెండు కప్పుల పెరుగు, మూడు కప్పుల నీళ్లు పోసి బాగా కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి పది నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- గోధుమరవ్వ ఏ కప్పుతో అయితే తీసుకుంటామే అదే కప్పుతో క్యాబేజీ, పెరుగు, నీళ్లు కొలవడానికి ఉపయోగించాలి. అదేవిధంగా గోధుమరవ్వ ఎన్ని కప్పులు తీసుకుంటే క్యాబేజీ అంతే తీసుకోవాలి.
- 10 నిమిషాల తర్వాత మిక్సీజార్లో గోధుమరవ్వ పెరుగు మిశ్రమం వేసి మిక్సీ పట్టాలి. ఇందులోనే నాలుగు కప్పుల క్యాబేజీ తరుగు, కొద్దిగా కొత్తిమీర, మూడు పచ్చిమిర్చి, కొంచెం అల్లం, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేసి గ్రైండ్ చేయాలి. అనంతరం కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి దోసె పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా నీళ్లు కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి దోసె పాన్ పెట్టాలి. పెనం బాగా హీటెక్కిన తర్వాత లైట్గా నీళ్లు చల్లి కాటన్ క్లాత్తో తుడవాలి. ఆ తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి పిండిని తీసుకుని పెనం మీద దోసె మాదిరిగా పోయాలి.
- దోసె ఓ నిమిషం కాలిన తర్వాత లైట్గా ఆయిల్ అప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు వైపులా కాల్చి ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలానే దోసెలుగా పోసి మీకు నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుంటే సరి!
- ఎంతో టేస్టీగా ఉండే క్యాబేజీ దోసెలు మీ ముందుంటాయి!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది.
- ఈ క్యాబేజీ దోసెలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే క్యాబేజీ, గోధుమరవ్వతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
