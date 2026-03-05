ETV Bharat / offbeat

Instant Buttermilk Powder: ఎండాకాలం మొదలైంది. ఉదయం, రాత్రి ఎలా ఉన్నా పగలు మాత్రం ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. ఇక సమ్మర్​ వచ్చిందంటే మెజార్టీ పీపుల్​ పెరుగు, మజ్జిగను తీసుకుంటుంటారు. కనీసం డైలీ ఒక్క గ్లాస్​ అయినా మజ్జిగ తాగాల్సిందే. అయితే పెద్దలు బటర్​మిల్క్​ను మంచిగానే తాగినా.. పిల్లలు మాత్రం కాస్త మొండికేస్తుంటారు. అలాంటి వారు కూడా ఇష్టంగా తాగేలా మజ్జిగ పొడి రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. ఈ పొడిని మజ్జిగలో కలిపి ఇస్తే పిల్లలూ హ్యాపీగా తాగేస్తారు. టేస్ట్​ కూడా బాగుంటుంది. పైగా ఈ పొడిని ఒక్కసారి ప్రిపేర్​ చేసుకుంటే మూడు నెలల పైనే నిల్వ ఉంటుంది. సమ్మర్​ మొదలవడానికి ముందే ఈ పొడిని తయారు చేసుకుంటే ఎండాకాలం మొత్తం హాయిగా తాగొచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా మజ్జిగ పొడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Instant Buttermilk Powder
Instant Buttermilk Powder (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ధనియాలు - పావు కప్పు
  • జీలకర్ర - పావు కప్పు
  • పుదీనా ఆకులు - పావు కప్పు
  • కరివేపాకు - పావు కప్పు
  • మిరియాలు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • వాము - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • దంచిన శొంఠి - అర టీస్పూన్​
  • ఆమ్​చూర్​ పౌడర్​ - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • బ్లాక్​సాల్ట్​ - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఇంగువ - పావుటీస్పూన్​
Instant Buttermilk Powder
Instant Buttermilk Powder (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • కరివేపాకు, పుదీనా ఆకులను శుభ్రంగా కడిగి నీళ్ల తడి లేకుండా ఫ్యాన్​ గాలికి ఆరబెట్టాలి. అలాగే శొంఠిని కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి.
  • కరివేపాకు, పుదీనా పూర్తిగా ఆరినాక మిగిలిన ప్రాసెస్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి ధనియాలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించాలి.
Instant Buttermilk Powder
Instant Buttermilk Powder (Getty Images)
  • ధనియాలు సగం మేర వేగినాక జీలకర్ర వేసి సిమ్​లోనే కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ధనియాలు, జీలకర్ర మంచిగా ఫ్రై అయ్యాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. అదే పాన్​లోకి ఆరబెట్టుకున్న పుదీనా, కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇవి కూడా వేగాక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మరోసారి అదే పాన్​లో మిరియాలు వేసి వేయించాలి.
Instant Buttermilk Powder
Instant Buttermilk Powder (Getty Images)
  • మిరియాలు కాస్త వేగాక వాము వేసి ఓసారి కలపాలి. ఆ తర్వాత దంచిన శొంఠి వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ప్లేట్​లోకి తీసుకోని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • వేయించిన పదార్థాలు మొత్తం మిక్సీజార్​లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి ఆమ్​చూర్​ పౌడర్​, బ్లాక్​ సాల్ట్​, ఉప్పు, ఇంగువ వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ పొడి మొత్తం చల్లారినాక గాలి చొరబడని డబ్బాలో వేసి స్టోర్​ చేసుకుంటే మజ్జిగ పొడి రెడీ.
Instant Buttermilk Powder
Instant Buttermilk Powder (Getty Images)
  • ఈ పొడి ఉపయోగించి మజ్జిగ ఎలా చేసుకోవాలంటే గిన్నెలోకి కప్పు పెరుగు, 1 టేబుల్​స్పూన్​ మజ్జిగ పొడి స్మూత్​గా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత 1 కప్పు పెరుగుకు 3 లేదా నాలుగు కప్పుల నీరు పోసి మరోసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసి సర్వ్​ చేసుకుంటే టేస్టీగా ఉంటే మజ్జిగ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Instant Buttermilk Powder
Instant Buttermilk Powder (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మజ్జిగ పొడి కోసం కావాల్సిన పదార్థాలను కేవలం లో ఫ్లేమ్​లో మాత్రమే వేయించాలి. ఇవి ఏ మాత్రం మాడినా పొడి అంత రుచిగా ఉండదు.
  • ఆమ్​చూర్​ పౌడర్​ లేకపోతే మజ్జిగలో నిమ్మరసం కలుపుకుని తాగొచ్చు.
  • వేయించిన పదార్థాలు మొత్తం పూర్తిగా చల్లారాలి. వేడి మీద గ్రైండ్​ చేస్తే ముద్దలాగా అవుతుంది. చల్లారిన తర్వాత అయితే పొడిపొడిగా ఉండి మెత్తగా గ్రైండ్​ అవుతుంది.

