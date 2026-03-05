ఇన్స్టంట్ "బటర్మిల్క్ పౌడర్" - 3 నెలలపైనే నిల్వ - క్షణాల్లో టేస్టీ మజ్జిగ!
మజ్జిగను నేరుగా తాగాలేకపోతున్నారా? - ఈ పొడి ప్రిపేర్ చేసుకుని కలుపుకుంటే సూపర్గా ఉంటుంది!
Published : March 5, 2026 at 4:01 PM IST
Instant Buttermilk Powder: ఎండాకాలం మొదలైంది. ఉదయం, రాత్రి ఎలా ఉన్నా పగలు మాత్రం ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. ఇక సమ్మర్ వచ్చిందంటే మెజార్టీ పీపుల్ పెరుగు, మజ్జిగను తీసుకుంటుంటారు. కనీసం డైలీ ఒక్క గ్లాస్ అయినా మజ్జిగ తాగాల్సిందే. అయితే పెద్దలు బటర్మిల్క్ను మంచిగానే తాగినా.. పిల్లలు మాత్రం కాస్త మొండికేస్తుంటారు. అలాంటి వారు కూడా ఇష్టంగా తాగేలా మజ్జిగ పొడి రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. ఈ పొడిని మజ్జిగలో కలిపి ఇస్తే పిల్లలూ హ్యాపీగా తాగేస్తారు. టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది. పైగా ఈ పొడిని ఒక్కసారి ప్రిపేర్ చేసుకుంటే మూడు నెలల పైనే నిల్వ ఉంటుంది. సమ్మర్ మొదలవడానికి ముందే ఈ పొడిని తయారు చేసుకుంటే ఎండాకాలం మొత్తం హాయిగా తాగొచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా మజ్జిగ పొడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ధనియాలు - పావు కప్పు
- జీలకర్ర - పావు కప్పు
- పుదీనా ఆకులు - పావు కప్పు
- కరివేపాకు - పావు కప్పు
- మిరియాలు - 1 టేబుల్స్పూన్
- వాము - 1 టేబుల్స్పూన్
- దంచిన శొంఠి - అర టీస్పూన్
- ఆమ్చూర్ పౌడర్ - 1 టేబుల్స్పూన్
- బ్లాక్సాల్ట్ - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఇంగువ - పావుటీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- కరివేపాకు, పుదీనా ఆకులను శుభ్రంగా కడిగి నీళ్ల తడి లేకుండా ఫ్యాన్ గాలికి ఆరబెట్టాలి. అలాగే శొంఠిని కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి.
- కరివేపాకు, పుదీనా పూర్తిగా ఆరినాక మిగిలిన ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి ధనియాలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించాలి.
- ధనియాలు సగం మేర వేగినాక జీలకర్ర వేసి సిమ్లోనే కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ధనియాలు, జీలకర్ర మంచిగా ఫ్రై అయ్యాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. అదే పాన్లోకి ఆరబెట్టుకున్న పుదీనా, కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా ఫ్రై చేయాలి.
- ఇవి కూడా వేగాక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మరోసారి అదే పాన్లో మిరియాలు వేసి వేయించాలి.
- మిరియాలు కాస్త వేగాక వాము వేసి ఓసారి కలపాలి. ఆ తర్వాత దంచిన శొంఠి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ప్లేట్లోకి తీసుకోని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- వేయించిన పదార్థాలు మొత్తం మిక్సీజార్లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి ఆమ్చూర్ పౌడర్, బ్లాక్ సాల్ట్, ఉప్పు, ఇంగువ వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ పొడి మొత్తం చల్లారినాక గాలి చొరబడని డబ్బాలో వేసి స్టోర్ చేసుకుంటే మజ్జిగ పొడి రెడీ.
- ఈ పొడి ఉపయోగించి మజ్జిగ ఎలా చేసుకోవాలంటే గిన్నెలోకి కప్పు పెరుగు, 1 టేబుల్స్పూన్ మజ్జిగ పొడి స్మూత్గా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత 1 కప్పు పెరుగుకు 3 లేదా నాలుగు కప్పుల నీరు పోసి మరోసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీగా ఉంటే మజ్జిగ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మజ్జిగ పొడి కోసం కావాల్సిన పదార్థాలను కేవలం లో ఫ్లేమ్లో మాత్రమే వేయించాలి. ఇవి ఏ మాత్రం మాడినా పొడి అంత రుచిగా ఉండదు.
- ఆమ్చూర్ పౌడర్ లేకపోతే మజ్జిగలో నిమ్మరసం కలుపుకుని తాగొచ్చు.
- వేయించిన పదార్థాలు మొత్తం పూర్తిగా చల్లారాలి. వేడి మీద గ్రైండ్ చేస్తే ముద్దలాగా అవుతుంది. చల్లారిన తర్వాత అయితే పొడిపొడిగా ఉండి మెత్తగా గ్రైండ్ అవుతుంది.
కర్బూజతో "సేమియా పాయసం" - సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది - స్పెషల్ అకేషన్స్కు బెస్ట్!
పాతకాలం నాటి "కుండ చికెన్" - సింగిల్ స్టెప్లో రెడీ - టేస్ట్ ఎవర్గ్రీన్!