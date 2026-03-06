వంకాయలు, పెరుగుతో కమ్మని పచ్చడి - అన్నం కలుపుతుంటేనే నోరూరిపోతుంది!
వంకాయ, పెరుగు కాంబినేషన్లో అద్దిరిపోయే రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 6, 2026 at 11:06 AM IST
Vankaya Perugu Pachadi : వంకాయను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. ఇక వీటితో చేసిన రెసిపీలంటే చాలా మందికి నోరూరుతుంది. మరి మీరు ఎప్పుడైనా వీటితో పెరుగు పచ్చడి చేశారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఈ విధంగా ట్రై చేయండి. చాలా అంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేస్తే సింపుల్గా తయారవుతుంది. వేడివేడి అన్నంలో ఈ పచ్చడి వేసి తింటే సూపర్గా ఉంటుంది. ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- వంకాయలు - 200 గ్రాములు
- పెరుగు - అర లీటర్
- ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 10
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పాలు - 1 టీ స్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1
- టమోటా - 1
- అల్లం - కొద్దిగా
- తాలింపు దినుసులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- కొత్తిమీర - కొంచెం
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా 200 గ్రాముల వంకాయలను తీసుకొని పొడవుగా కట్ చేసుకోవాలి. అనంతరం ఓ గిన్నెలో సరిపడా నీళ్లు, ఒక టీ స్పూన్ పాలు పోసి కలపాలి. ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కలు వేసి మిక్స్ చేయాలి. అలాగే ఒక టమోటా, ఒక ఉల్లిపాయను తరిగి ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత 10 పచ్చిమిర్చి, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, అర టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి.
- పచ్చిమిర్చి వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కలు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ వంకాయ ముక్కలను మగ్గించాలి.
- వంకాయల ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని ప్లేట్లో వేసి చల్లారనివ్వాలి. అనంతరం ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లో వేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
- అలాగే ఇంకో గిన్నెలో అర లీటర్ పెరుగు వేసి గడ్డలు లేకుండా చిలికి పక్కనుంచాలి. ఇందులో గ్రైండ్ చేసుకున్న వంకాయ పేస్ట్, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి కలిపి పక్కనుంచాలి.
- మరోవైపు మిక్సీజార్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా అల్లం వేసి కాస్త కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇదే కడాయిలో తాలింపు కోసం ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల తాలింపు దినుసులు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఈ తాలింపులో మిక్సీపట్టిన ఉల్లిపాయ అల్లం జీలకర్ర ముద్ద, కొద్దిగా కరివేపాకు, తరిగి ఉంచిన టమోటా ముక్కలు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మిశ్రమాన్ని మగ్గించాలి.
- టమోటా ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత తయారు చేసుకున్న పెరుగువంకాయ మిశ్రమాన్ని వేసి రెండు నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేయాలి. ఆ పైన కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఘుమఘుమలాడే వంకాయ పెరుగు పచ్చడి సిద్ధంగా ఉంటుంది!
