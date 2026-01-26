ETV Bharat / offbeat

దోశ, ఇడ్లీ పిండి లేదా? - మీ కోసమే ఇన్​స్టంట్ రాగిపిండి "పొంగనాలు"! - టేస్ట్ అద్దిరిపోతాయ్!

- అప్పటికప్పుడు చేసుకునే సూపర్ 'బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ' - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

Instant Breakfast Recipe
Instant Breakfast Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 26, 2026 at 2:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Instant Breakfast Recipe in Telugu : కొన్నిసార్లు మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి తగినంత సమయం ఉండదు. అప్పటికప్పుడు దోశ లేదా ఇడ్లీ చేసుకుని తిందామంటే ఆ టైమ్​కి ఫ్రిడ్జ్​లో పిండి ఉండకపోవచ్చు. అలాంటి సందర్భాల్లో క్విక్ అండ్ ఈజీగా చేసుకునే ఒక అద్భుతమైన రెసిపీ ఉంది. అదే, రాగిపిండితో సూపర్ టేస్టీ "పొంగనాలు". ఈ ఇన్​స్టంట్ పొంగనాలను కేవలం 10 నుంచి 15 నిమిషాల్లోనే చాలా సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. రాగిపిండితో తయారయ్యే ఇవి ఆరోగ్యానికీ ఎంతో మేలు చేస్తాయి. స్పాంజ్​లా, మంచి రుచికరంగా ఉండే వీటిని పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ ఇన్​స్టంట్ అండ్ హెల్దీ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Ragi Ponganalu
రాగిపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రాగిపిండి - ఒక కప్పు
  • బొంబాయి రవ్వ - ఒక కప్పు
  • పెరుగు - అర కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - మూడ్నాలుగు
  • సన్నని క్యారెట్ తురుము - అర కప్పు
  • సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • టమాటా తరుగు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు తరుగు - కొంచెం
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • సన్నని అల్లం తరుగు - ఒక టీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • బేకింగ్ సోడా - ఒక టీస్పూన్
  • నూనె - కొద్దిగా (పొంగనాలపై వేసుకోవడానికి)

మిక్సీ ఇలా పట్టి "టమాటా పచ్చడి" చేయండి - సూపర్ టేస్ట్! - మూడు నెలలు నిల్వ!

Ragi Ponganalu
రవ్వ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ ఇన్​స్టంట్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద పాన్​ పెట్టి అందులో బొంబాయి రవ్వను వేసి సన్నని సెగ మీద రెండు మూడు నిమిషాలు దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • రవ్వను వేయించి తీసుకోవడం ద్వారా పొంగనాలు మంచి రుచికరంగా వస్తాయి. బొంబాయి రవ్వను చక్కగా వేయించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చ్లలార్చుకోవాలి.
Ragi Ponganalu
క్యారెట్ తురుము (Getty Images)
  • అది చల్లారేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, టమాటా తరుగును వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, సన్నని క్యారెట్ తురుమును ముందుగానే సిద్ధం చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో రాగిపిండి, వేయించి చల్లార్చుకున్న బొంబాయి రవ్వ, పుల్లటి పెరుగు, సన్నని క్యారెట్ తురుము, ఉల్లిపాయ తరుగు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని టమాటా ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు, కరివేపాకు తరుగు, జీలకర్ర, సన్నని అల్లం ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి పదార్థాలన్నీ కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
Ragi Ponganalu
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ ఇడ్లీ పిండిలా కలపాలి.
  • ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీలో కలిపిన తర్వాత బౌల్​పై మూత ఉంచి పది నుంచి పదిహేను నిమిషాలు పిండిని నాననివ్వాలి.
  • పావుగంట తర్వాత చక్కగా నానిన పిండిలో చివరగా బేకింగ్ సోడా, చాలా కొద్దిగా నీళ్లు వేసుకుని మరోసారి పిండి మొత్తం మంచిగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
Ragi Ponganalu
పెరుగు (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పొంగనాలు పాన్ పెట్టి అన్ని గుంతలలో కొద్దిగా నూనె వేసుకోవాలి.
  • ఆపై అన్నింటిలో కొద్దికొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని ఆ తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని తగినంత వేసుకోవాలి.
  • పొంగనాల పాన్ అన్ని గుంతలలో పిండిని చక్కగా నింపిన తర్వాత మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఒకట్రెండు నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత మూత తీసి వాటిపై కొద్దికొద్దిగా నూనె వేసి స్పూన్​తో మరో వైపునకు టర్న్ చేసుకుని అటు వైపు కూడా మంచిగా కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
Ragi Ponganalu
జీలకర్ర (ETV Bharat)
  • అలా పిండి మొత్తాన్ని పొంగనాలుగా చేసుకుని వేడి వేడిగా మీకు నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకోండి.
  • అంతే, రాగిపిండితో అప్పటికప్పుడు సూపర్ టేస్టీ "పొంగనాలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
  • ఇక వీటిని టమాటా చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్​లో ఉంటుంది.

ఆలూతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "పునుగులు" - నిమిషాల్లోనే రెడీ! - నూనె పీల్చవు!

ఉసిరికాయలతో నోరూరించే "ఉప్మా" - నచ్చనివాళ్లూ ఇష్టంగా తింటారు!

TAGGED:

RAGI PONGANALU
RAGI FLOUR BREAKFAST RECIPES
HOW TO MAKE RAGI PONGANALU
రాగిపిండితో టేస్టీ పొంగనాలు
INSTANT RAGI PONGANALU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.