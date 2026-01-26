దోశ, ఇడ్లీ పిండి లేదా? - మీ కోసమే ఇన్స్టంట్ రాగిపిండి "పొంగనాలు"! - టేస్ట్ అద్దిరిపోతాయ్!
- అప్పటికప్పుడు చేసుకునే సూపర్ 'బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ' - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
Published : January 26, 2026 at 2:37 PM IST
Instant Breakfast Recipe in Telugu : కొన్నిసార్లు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి తగినంత సమయం ఉండదు. అప్పటికప్పుడు దోశ లేదా ఇడ్లీ చేసుకుని తిందామంటే ఆ టైమ్కి ఫ్రిడ్జ్లో పిండి ఉండకపోవచ్చు. అలాంటి సందర్భాల్లో క్విక్ అండ్ ఈజీగా చేసుకునే ఒక అద్భుతమైన రెసిపీ ఉంది. అదే, రాగిపిండితో సూపర్ టేస్టీ "పొంగనాలు". ఈ ఇన్స్టంట్ పొంగనాలను కేవలం 10 నుంచి 15 నిమిషాల్లోనే చాలా సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. రాగిపిండితో తయారయ్యే ఇవి ఆరోగ్యానికీ ఎంతో మేలు చేస్తాయి. స్పాంజ్లా, మంచి రుచికరంగా ఉండే వీటిని పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ ఇన్స్టంట్ అండ్ హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రాగిపిండి - ఒక కప్పు
- బొంబాయి రవ్వ - ఒక కప్పు
- పెరుగు - అర కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - మూడ్నాలుగు
- సన్నని క్యారెట్ తురుము - అర కప్పు
- సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- టమాటా తరుగు - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- కరివేపాకు తరుగు - కొంచెం
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- సన్నని అల్లం తరుగు - ఒక టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- బేకింగ్ సోడా - ఒక టీస్పూన్
- నూనె - కొద్దిగా (పొంగనాలపై వేసుకోవడానికి)
మిక్సీ ఇలా పట్టి "టమాటా పచ్చడి" చేయండి - సూపర్ టేస్ట్! - మూడు నెలలు నిల్వ!
తయారీ విధానం :
- ఈ ఇన్స్టంట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి అందులో బొంబాయి రవ్వను వేసి సన్నని సెగ మీద రెండు మూడు నిమిషాలు దోరగా వేయించుకోవాలి.
- రవ్వను వేయించి తీసుకోవడం ద్వారా పొంగనాలు మంచి రుచికరంగా వస్తాయి. బొంబాయి రవ్వను చక్కగా వేయించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని చ్లలార్చుకోవాలి.
- అది చల్లారేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, టమాటా తరుగును వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, సన్నని క్యారెట్ తురుమును ముందుగానే సిద్ధం చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో రాగిపిండి, వేయించి చల్లార్చుకున్న బొంబాయి రవ్వ, పుల్లటి పెరుగు, సన్నని క్యారెట్ తురుము, ఉల్లిపాయ తరుగు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని టమాటా ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు, కరివేపాకు తరుగు, జీలకర్ర, సన్నని అల్లం ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి పదార్థాలన్నీ కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ ఇడ్లీ పిండిలా కలపాలి.
- ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీలో కలిపిన తర్వాత బౌల్పై మూత ఉంచి పది నుంచి పదిహేను నిమిషాలు పిండిని నాననివ్వాలి.
- పావుగంట తర్వాత చక్కగా నానిన పిండిలో చివరగా బేకింగ్ సోడా, చాలా కొద్దిగా నీళ్లు వేసుకుని మరోసారి పిండి మొత్తం మంచిగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పొంగనాలు పాన్ పెట్టి అన్ని గుంతలలో కొద్దిగా నూనె వేసుకోవాలి.
- ఆపై అన్నింటిలో కొద్దికొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని ఆ తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని తగినంత వేసుకోవాలి.
- పొంగనాల పాన్ అన్ని గుంతలలో పిండిని చక్కగా నింపిన తర్వాత మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒకట్రెండు నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత మూత తీసి వాటిపై కొద్దికొద్దిగా నూనె వేసి స్పూన్తో మరో వైపునకు టర్న్ చేసుకుని అటు వైపు కూడా మంచిగా కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అలా పిండి మొత్తాన్ని పొంగనాలుగా చేసుకుని వేడి వేడిగా మీకు నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకోండి.
- అంతే, రాగిపిండితో అప్పటికప్పుడు సూపర్ టేస్టీ "పొంగనాలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
- ఇక వీటిని టమాటా చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది.
ఆలూతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "పునుగులు" - నిమిషాల్లోనే రెడీ! - నూనె పీల్చవు!
ఉసిరికాయలతో నోరూరించే "ఉప్మా" - నచ్చనివాళ్లూ ఇష్టంగా తింటారు!