సింపుల్ పద్ధతిలో నోరూరించే "పుట్నాల చట్నీ" - ప్రతి టిఫెన్స్లోకీ అద్దిరిపోద్ది!
- పుట్నాలతో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "చట్నీ" - పిల్లలకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
Published : December 22, 2025 at 10:40 AM IST
Putnala Chutney Recipe : ఉదయం టిఫెన్గా దోశ, ఇడ్లీ, వడ, బోండా, ఊతప్పం ఇలా ఏది చేసుకున్నా అందులోకి రుచికరమైన చట్నీ ఉండాల్సిందే. అప్పుడే సంతృప్తిగా తిన్నామనే ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ రెగ్యులర్గా పల్లీ లేదా కొబ్బరి పచ్చడి వంటివి ఎక్కువగా రెడీ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ అవే తినాలన్నా నోటికి అంతగా రుచించవు. ముఖ్యంగా పిల్లలైతే రోజూ ఒకేరకమైన చట్నీ చేసినా తినడానికి ఇష్టపడరు. అందుకే, మీ అందరి కోసం అప్పటికప్పుడు ఇన్స్టంట్గా చేసుకునే ఒక కమ్మని చట్నీని తీసుకొచ్చాం. అదే, సూపర్ టేస్టీ "పుట్నాల చట్నీ".
ఇది రెగ్యులర్ చట్నీలతో పోల్చితే మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది. అలాగే, దీన్ని తక్కువ టైమ్లో చాలా వేగంగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. కేవలం 10 నుంచి 15 నిమిషాల్లోనే తయారవుతుంది! ఇలా చేసి పెట్టారంటే టిఫెన్ తో సంబంధం లేకుండా లాగించేస్తారు! అంత కమ్మగా ఉంటుంది ఈ చట్నీ. మరి, లేట్ చేయకుండా పుట్నాలతో నోరూరించే ఈ ఇన్స్టంట్ చట్నీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పుట్నాల పప్పు - అర కప్పు
- నూనె - ఒకటీస్పూన్
- ఉల్లిపాయ - ఒకటి
- టమాటా - ఒకటి
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఎనిమిది
- అల్లం - చిన్న ముక్క
- పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- చింతపండు - కొంచెం
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
టమాటాలు కాల్చి ఇలా "పచ్చడి" చేయండి - అన్నం, టిఫెన్స్లోకి అద్దిరిపోతుంది!
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ చట్నీ తయారీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయ, టమాటాను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి కొద్దిగా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ లైట్గా కాగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చీలను ముక్కలుగా తుంచి వేసి కాసేపు ఫ్రై చేయాలి.
- పచ్చిమిర్చి కాస్త వేగాక అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, టమాటా ముక్కలను వేసి ఒకట్రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించాలి. ఆ తర్వాత పాన్పై మూతపెట్టి టమాటాలను కాసేపు మగ్గనివ్వాలి.
- టమాటా ముక్కలు 70% వరకు మగ్గిన తర్వాత మూత తీసి ఒకసారి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని కాస్త చల్లారనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో పుట్నాల పప్పు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర, చింతపండు, అల్లం ముక్క వేసుకోవాలి.
- అలాగే, ఆయిల్లో మగ్గించుకున్న ఉల్లి-టమాటా మిశ్రమం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని, అవసరాన్ని బట్టి కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న చట్నీని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని అందులోకి పోపుని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
పోపు కోసం :
- ఆయిల్ - రెండు టీస్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- శనగపప్పు - ఒక టీస్పూన్
- జీలకర్ర - కొద్దిగా
- మినప్పప్పు - ఒక టీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - నాలుగైదు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఎండుమిర్చి - రెండు
- తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయి పెట్టి ఆయిల్ వేసుకోవాలి.
- నూనె లైట్గా హీట్ అయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసుకుని వేయించాలి.
- అవి వేగాక వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసి చక్కగా వేయించుకోవాలి.
- పోపు మంచిగా వేగిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చట్నీలో వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అంతే, సూపర్ టేస్టీగా నోరూరించే "పుట్నాల చట్నీ" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరు రెగ్యులర్ చట్నీలకు బదులుగా ఓసారిలా పుట్నాల చట్నీ ట్రై చేయండి.
మెంతికూరతో నోరూరించే "ఆలూ కర్రీ" - చిక్కని గ్రేవీతో రుచి అద్దిరిపోతుంది!
పచ్చిమిర్చితో పసందైన "అల్లం చట్నీ" - ప్రిపరేషన్ వెరీ ఈజీ! - వారం రోజులు నిల్వ!