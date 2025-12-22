ETV Bharat / offbeat

Putnala Chutney Recipe : ఉదయం టిఫెన్​గా దోశ, ఇడ్లీ, వడ, బోండా, ఊతప్పం ఇలా ఏది చేసుకున్నా అందులోకి రుచికరమైన చట్నీ ఉండాల్సిందే. అప్పుడే సంతృప్తిగా తిన్నామనే ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ రెగ్యులర్​గా పల్లీ లేదా కొబ్బరి పచ్చడి వంటివి ఎక్కువగా రెడీ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ అవే తినాలన్నా నోటికి అంతగా రుచించవు. ముఖ్యంగా పిల్లలైతే ​రోజూ ఒకేరకమైన చట్నీ చేసినా తినడానికి ఇష్టపడరు. అందుకే, మీ అందరి కోసం అప్పటికప్పుడు ఇన్​స్టంట్​గా చేసుకునే ఒక కమ్మని చట్నీని తీసుకొచ్చాం. అదే, సూపర్ టేస్టీ "పుట్నాల చట్నీ".

ఇది రెగ్యులర్ చట్నీలతో పోల్చితే మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది. అలాగే, దీన్ని తక్కువ టైమ్​లో చాలా వేగంగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. కేవలం 10 నుంచి 15 నిమిషాల్లోనే తయారవుతుంది! ఇలా చేసి పెట్టారంటే టిఫెన్ తో సంబంధం లేకుండా లాగించేస్తారు! అంత కమ్మగా ఉంటుంది ఈ చట్నీ. మరి, లేట్ చేయకుండా పుట్నాలతో నోరూరించే ఈ ఇన్​స్టంట్ చట్నీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పుట్నాల పప్పు - అర కప్పు
  • నూనె - ఒకటీస్పూన్
  • ఉల్లిపాయ - ఒకటి
  • టమాటా - ఒకటి
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఎనిమిది
  • అల్లం - చిన్న ముక్క
  • పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
  • చింతపండు - కొంచెం
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ చట్నీ తయారీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయ, టమాటాను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్​ పెట్టి కొద్దిగా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ లైట్​గా కాగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చీలను ముక్కలుగా తుంచి వేసి కాసేపు ఫ్రై చేయాలి.
  • పచ్చిమిర్చి కాస్త వేగాక అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, టమాటా ముక్కలను వేసి ఒకట్రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించాలి. ఆ తర్వాత పాన్​పై మూతపెట్టి టమాటాలను కాసేపు మగ్గనివ్వాలి.
  • టమాటా ముక్కలు 70% వరకు మగ్గిన తర్వాత మూత తీసి ఒకసారి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని కాస్త చల్లారనివ్వాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో పుట్నాల పప్పు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర, చింతపండు, అల్లం ముక్క వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, ఆయిల్​లో మగ్గించుకున్న ఉల్లి-టమాటా మిశ్రమం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని, అవసరాన్ని బట్టి కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న చట్నీని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని అందులోకి పోపుని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
పోపు కోసం :

  • ఆయిల్ - రెండు టీస్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్
  • శనగపప్పు - ఒక టీస్పూన్
  • జీలకర్ర - కొద్దిగా
  • మినప్పప్పు - ఒక టీస్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - నాలుగైదు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఎండుమిర్చి - రెండు
  • తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయి పెట్టి ఆయిల్ వేసుకోవాలి.
  • నూనె లైట్​గా హీట్ అయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసుకుని వేయించాలి.
  • అవి వేగాక వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసి చక్కగా వేయించుకోవాలి.
  • పోపు మంచిగా వేగిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చట్నీలో వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే, సూపర్ టేస్టీగా నోరూరించే "పుట్నాల చట్నీ" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరు రెగ్యులర్ చట్నీలకు బదులుగా ఓసారిలా పుట్నాల చట్నీ ట్రై చేయండి.

