మైదా, ఈస్ట్ లేకుండా "పిజ్జా" - బ్రెడ్ ఉంటే 10 నిమిషాల్లో రెడీ!
- బ్రెడ్తో ఎప్పుడూ చేసేవి కాకుండా, ఇలా పిజ్జా చేసుకోండి - పిల్లలు ఇక దుకాణం మాటెత్తరు!
Published : November 22, 2025 at 3:56 PM IST
Instant Bread Pizza: జంక్ఫుడ్స్లో పిజ్జా అంటే ఇష్టం లేనిది ఎవరికి చెప్పండి. మరీ ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలైతే ఊరించుకుంటూ తింటుంటారు. అందుకే చాలా మంది పేరెంట్స్ బయట నుంచి తేవడమో, ఇంట్లో చేయడమో చేస్తుంటారు. అయితే ఇంట్లో పిజ్జా చేయాలంటే చాలా ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఈస్ట్, బేస్, టాపింగ్ ఇలా రకరకాల పద్ధతులు ఉంటాయి. అయితే మీకు తెలుసా? పిజ్జాను కేవలం 10 నిమిషాల్లో చేసుకోవచ్చు. అందుకోసం మైదా వంటివి అవసరం లేదు. ఇక ఓవెన్తో పనేలేదు. చాలా సింపుల్ అండ్ టేస్టీగా ఈ పిజ్జాను ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అందుకోసం బ్రెడ్ ఉంటే సరిపోతుంది. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని బ్రెడ్ పిజ్జా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బ్రెడ్ స్లైస్లు - 6
- చీజ్ - తగినంత
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- మిరియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1
- స్వీట్న్కార్న్ గింజలు - కొన్ని
- క్యాప్సికం - సగ భాగం
- టమాటా - 1
- బటర్ - తగినంత
- చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - 2 టేబుల్స్పూన్
- టమాటా కెచప్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- రెడ్ చిల్లీ సాస్ - అర టేబుల్స్పూన్
తయారీ విధానం:
- ఈ పిజ్జా కోసం ముందుగా కూరగాయలను సిద్ధం చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం, టమాటాలను సన్నగా, పొడుగ్గా లేదా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పక్కన పెట్టాలి.
- అదే విధంగా చీజ్ను కూడా సన్నగా తురుముకుని రెడీగా ఉంచాలి. పిజ్జా సాస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఓ గిన్నెలోకి 2 టేబుల్స్పూన్ల టమాటా కెచప్, అర టేబుల్స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ సాస్ వేసి మిక్స్ చేసుకుంటే పిజ్జా సాస్ రెడీ అయినట్లు.
- ఇప్పుడు ప్లేట్లోకి ఓ బ్రెడ్ స్లైస్ను తీసుకుని దానిపై ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిజ్జా సాస్ కొద్దిగా వేసి బ్రెడ్ మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం దానిపై సన్నగా తురిమిన చీజ్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చీజ్ మీద కట్ చేసిన ఉల్లి, క్యాప్సికం, టమాటా ముక్కలు, స్వీట్ కార్న్ వేయాలి.
- వాటిపైన మరోసారి చీజ్ తురుము వేసి ఉప్పు, మిరియాల పొడిని లైట్గా చల్లుకోవాలి. చివరగా రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ను చల్లుకుంటే టాపింగ్ రెడీ అయినట్లే.
- ఇప్పుడు వీటిని ఫ్రై చేయాలి. అందుకోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి దోశ పెనం పెట్టాలి. ఆ దోశ పెనం మీద మరో ఫ్రైయింగ్ పాన్ పెట్టి హీట్ చేసుకోవాలి.
- పాన్ హీటెక్కిన తర్వాత కొద్దిగా బటర్ వేసి స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం పాన్ వెడల్పును బట్టి రెడీ చేసుకున్న బ్రెడ్ స్లైస్లను ఉంచి మూత పెట్టి లో-ఫ్లేమ్లో 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి.
- చీజ్ పూర్తిగా మెల్ట్ అయిన తర్వాత వాటిని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలానే బేక్ చేసి ప్లేట్లోకి తీసి ట్రయాంగిల్ షేప్లో కట్ చేసుకుని తింటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బ్రెడ్ పిజ్జా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మీ దగ్గర పిజ్జా సాస్ ఉంటే టమాటా కెచప్, చిల్లీ సాస్తో పనిలేదు. పిజ్జా సాస్ లేకుంటే పైన రెండింటినీ కలిపి చేసుకుంటే అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు.
- చీజ్ మెల్ట్ అయ్యి వెజిటేబుల్స్ ఉడికిన తర్వాత తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. మీకు ఎన్ని బ్రెడ్ పిజ్జాలు కావాలో దానిని బట్టి స్లైస్లు తీసుకోవాలి.
