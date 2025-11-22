ETV Bharat / offbeat

మైదా, ఈస్ట్​ లేకుండా "పిజ్జా" - బ్రెడ్​ ఉంటే 10 నిమిషాల్లో రెడీ!

- బ్రెడ్​తో ఎప్పుడూ చేసేవి కాకుండా, ఇలా పిజ్జా చేసుకోండి - పిల్లలు ఇక దుకాణం మాటెత్తరు!

Instant Bread Pizza
Instant Bread Pizza (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 22, 2025 at 3:56 PM IST

Instant Bread Pizza: జంక్​ఫుడ్స్​లో పిజ్జా అంటే ఇష్టం లేనిది ఎవరికి చెప్పండి. మరీ ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలైతే ఊరించుకుంటూ తింటుంటారు. అందుకే చాలా మంది పేరెంట్స్​ బయట నుంచి తేవడమో, ఇంట్లో చేయడమో చేస్తుంటారు. అయితే ఇంట్లో పిజ్జా చేయాలంటే చాలా ప్రాసెస్​ ఉంటుంది. ఈస్ట్​, బేస్​, టాపింగ్​ ఇలా రకరకాల పద్ధతులు ఉంటాయి. అయితే మీకు తెలుసా? పిజ్జాను కేవలం 10 నిమిషాల్లో చేసుకోవచ్చు. అందుకోసం మైదా వంటివి అవసరం లేదు. ఇక ఓవెన్​తో పనేలేదు. చాలా సింపుల్​ అండ్​ టేస్టీగా ఈ పిజ్జాను ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. అందుకోసం బ్రెడ్​ ఉంటే సరిపోతుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని బ్రెడ్​ పిజ్జా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Bread Pizza
బ్రెడ్​ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బ్రెడ్​ స్లైస్​లు - 6
  • చీజ్​ - తగినంత
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • మిరియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • స్వీట్న్​కార్న్​ గింజలు - కొన్ని
  • క్యాప్సికం - సగ భాగం
  • టమాటా - 1
  • బటర్​ - తగినంత
  • చిల్లీ ఫ్లేక్స్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్​
  • టమాటా కెచప్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • రెడ్​ చిల్లీ సాస్​ - అర టేబుల్​స్పూన్​
Bread Pizza
చీజ్​ (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఈ పిజ్జా కోసం ముందుగా కూరగాయలను సిద్ధం చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం, టమాటాలను సన్నగా, పొడుగ్గా లేదా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసి పక్కన పెట్టాలి.
  • అదే విధంగా చీజ్​ను కూడా సన్నగా తురుముకుని రెడీగా ఉంచాలి. పిజ్జా సాస్​ ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఓ గిన్నెలోకి 2 టేబుల్​స్పూన్ల టమాటా కెచప్​, అర టేబుల్​స్పూన్​ రెడ్​ చిల్లీ సాస్​ వేసి మిక్స్​ చేసుకుంటే పిజ్జా సాస్​ రెడీ అయినట్లు.
Bread Pizza
టమాటా సాస్​ (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ప్లేట్​లోకి ఓ బ్రెడ్​ స్లైస్​ను తీసుకుని దానిపై ప్రిపేర్​ చేసుకున్న పిజ్జా సాస్​ కొద్దిగా వేసి బ్రెడ్​ మొత్తం స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం దానిపై సన్నగా తురిమిన చీజ్​ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చీజ్​ మీద కట్​ చేసిన ఉల్లి, క్యాప్సికం, టమాటా ముక్కలు, స్వీట్​ కార్న్​ వేయాలి.
Bread Pizza
వెజ్జీస్​ (Getty Images)
  • వాటిపైన మరోసారి చీజ్​ తురుము వేసి ఉప్పు, మిరియాల పొడిని లైట్​గా చల్లుకోవాలి. చివరగా రెడ్​ చిల్లీ ఫ్లేక్స్​ను చల్లుకుంటే టాపింగ్​ రెడీ అయినట్లే.
  • ఇప్పుడు వీటిని ఫ్రై చేయాలి. అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి దోశ పెనం పెట్టాలి. ఆ దోశ పెనం మీద మరో ఫ్రైయింగ్​ పాన్​ పెట్టి హీట్​ చేసుకోవాలి.
Bread Pizza
చిల్లీ ఫ్లేక్స్​ (Getty Images)
  • పాన్​ హీటెక్కిన తర్వాత కొద్దిగా బటర్​ వేసి స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి. అనంతరం పాన్​ వెడల్పును బట్టి రెడీ చేసుకున్న బ్రెడ్​ స్లైస్​లను ఉంచి మూత పెట్టి లో-ఫ్లేమ్​లో 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • చీజ్​ పూర్తిగా మెల్ట్​ అయిన తర్వాత వాటిని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలానే బేక్​ చేసి ప్లేట్​లోకి తీసి ట్రయాంగిల్​ షేప్​లో కట్​ చేసుకుని తింటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బ్రెడ్​ పిజ్జా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Bread Pizza
బ్రెడ్​ పిజ్జా (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మీ దగ్గర పిజ్జా సాస్​ ఉంటే టమాటా కెచప్​, చిల్లీ సాస్​తో పనిలేదు. పిజ్జా సాస్​ లేకుంటే పైన రెండింటినీ కలిపి చేసుకుంటే అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు.
  • చీజ్​ మెల్ట్​ అయ్యి వెజిటేబుల్స్​ ఉడికిన తర్వాత తీసి సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. మీకు ఎన్ని బ్రెడ్​ పిజ్జాలు కావాలో దానిని బట్టి స్లైస్​లు తీసుకోవాలి.

INSTANT BREAD PIZZA
TASTY AND SPICY BREAD PIZZA
BREAD PIZZA ON TAWA
బ్రెడ్​ పిజ్జా ఎలా చేయాలి
INSTANT BREAD PIZZA

