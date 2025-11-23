ETV Bharat / offbeat

పాకం పట్టకుండానే "బ్రెడ్ కాజా" - ఇంట్లోనే సరికొత్త రుచిని ఆస్వాదిస్తారు!

సింపుల్​గా తయారయ్యే బ్రెడ్ కాజా - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి!

Bread Kaja
Bread Kaja (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 23, 2025 at 3:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bread Kaja Recipe : బ్రెడ్​తో వివిధ రకాల తీపి పదార్థాలు చేస్తుంటారు. ఇందులో హల్వా, బర్ఫీ లాంటివి ఉంటాయి. మరి మీరు ఎప్పుడైనా బ్రెడ్​ కాజా తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి. ఈ పద్ధతిలో చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. కేవలం నిమిషాల్లోనే దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాక పాకం పట్టాల్సిన పనిలేదు. ఎప్పుడైనా ఇంట్లో స్వీట్ తినాలనిపించినప్పుడు ఈ రెసిపీ ట్రై చేయండి. పిల్లలైతే మళ్లీ మళ్లీ చేయమని అడుగుతారు. బంధువులు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా చేసి వారికి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి. మరి ఆలస్యం​ చేయకుండా ఈ బ్రెడ్​ కాజాను ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

నోరూరించే "ఎగ్ లబబ్దార్" - నెవ్వర్​ బిఫోర్​ టేస్ట్​ - అన్నం, చపాతీల్లోకి పర్ఫెక్ట్​!

Bread Kaja
బ్రెడ్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బ్రెడ్​ స్లైస్​లు - 16
  • పంచదార - 200 గ్రాములు
  • యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • డ్రైఫ్రూట్స్​ పలుకులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
Bread Kaja
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా 16 బ్రెడ్ స్లైస్​లను తీసుకొని ట్రైయాంగిల్​ షేప్​లో కట్​ చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నెలో 200 గ్రాముల పంచదార, సరిపడా నీళ్లు పోయాలి. పంచదార పూర్తిగా కరిగి జిగురుగా మారిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి కలపాలి. అనంతరం స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి గిన్నెను పక్కనుంచాలి.
Bread Kaja
పంచదార (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసుకున్న బ్రెడ్ ముక్కలను కడాయికి సరిపడా వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ క్రిస్పీగా, గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చే ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇవి వేగిన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న పంచదార పాకంలో వేసి రెండు వైపులా తిప్పుతూ ఓ నిమిషం పాటు ఉంచాలి.
  • ఆ తర్వాత బ్రెడ్ కాజాలను తీసి ఓ ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి.
Bread Kaja
యాలకులు (Getty Images)
  • ఇలా మిగిలిన బ్రెడ్ ముక్కలను కూడా నూనెలో డీప్​ఫ్రై చేసి పంచదార పాకంలో నానబెట్టి ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • చివరగా వాటిపైన ఒక టేబుల్ స్పూన్ డ్రైఫ్రూట్స్​ పలుకులతో గార్నిష్​ చేసి సర్వ్​ చేసుకోవాలి.
  • అంతే సూపర్​ టేస్టీగా ఉండి నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే బ్రెడ్​ కాజా మీ ముందుటుంది.
    ఈ విధంగా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలకు ఫేవరెట్ స్వీట్​ అవుతుంది!
  • మీరు బ్రెడ్ కాజాలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలంటే బ్రెడ్, పంచదారతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

కరకరలాడే "కారం తొనలు" - నూనె తక్కువ, రుచి ఎక్కువ!

ఈజీగా చేసుకునే "పాలక్ పనీర్ పులావ్" - ఇలా ఇంటిల్లిపాదీకి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి!

TAGGED:

BREAD KAJA RECIPE IN TELUGU
బ్రెడ్ కాజా తయారీ విధానం
INSTANT BREAD SWEET RECIPE
BREAD SWEET RECIPES
BREAD KAJA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

భారత్‌కు రూ.824 కోట్లు విలువైన అమెరికా ఆయుధాలు- ట్రంప్ సర్కారు పచ్చజెండా

అరుదైన శస్త్రచికిత్స- ఏడాదిన్నర బాలుడికి తోకను తొలగించిన వైద్యులు

గ్లోబ్​ ట్రాటర్​ ఈవెంట్​ ఫుల్​ వీడియో రిలీజ్​- ఎక్కడ చూడొచ్చంటే!

3300కి.మీ పాదయాత్ర- గంగోత్రి నుంచి రామేశ్వరం వరకు- కుటుంబం అరుదైన సంకల్పం!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.