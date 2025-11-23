పాకం పట్టకుండానే "బ్రెడ్ కాజా" - ఇంట్లోనే సరికొత్త రుచిని ఆస్వాదిస్తారు!
సింపుల్గా తయారయ్యే బ్రెడ్ కాజా - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2025 at 3:53 PM IST
Bread Kaja Recipe : బ్రెడ్తో వివిధ రకాల తీపి పదార్థాలు చేస్తుంటారు. ఇందులో హల్వా, బర్ఫీ లాంటివి ఉంటాయి. మరి మీరు ఎప్పుడైనా బ్రెడ్ కాజా తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి. ఈ పద్ధతిలో చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. కేవలం నిమిషాల్లోనే దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాక పాకం పట్టాల్సిన పనిలేదు. ఎప్పుడైనా ఇంట్లో స్వీట్ తినాలనిపించినప్పుడు ఈ రెసిపీ ట్రై చేయండి. పిల్లలైతే మళ్లీ మళ్లీ చేయమని అడుగుతారు. బంధువులు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా చేసి వారికి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ బ్రెడ్ కాజాను ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బ్రెడ్ స్లైస్లు - 16
- పంచదార - 200 గ్రాములు
- యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- డ్రైఫ్రూట్స్ పలుకులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం:
- ముందుగా 16 బ్రెడ్ స్లైస్లను తీసుకొని ట్రైయాంగిల్ షేప్లో కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో 200 గ్రాముల పంచదార, సరిపడా నీళ్లు పోయాలి. పంచదార పూర్తిగా కరిగి జిగురుగా మారిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి కలపాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గిన్నెను పక్కనుంచాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసుకున్న బ్రెడ్ ముక్కలను కడాయికి సరిపడా వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ క్రిస్పీగా, గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇవి వేగిన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న పంచదార పాకంలో వేసి రెండు వైపులా తిప్పుతూ ఓ నిమిషం పాటు ఉంచాలి.
- ఆ తర్వాత బ్రెడ్ కాజాలను తీసి ఓ ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి.
- ఇలా మిగిలిన బ్రెడ్ ముక్కలను కూడా నూనెలో డీప్ఫ్రై చేసి పంచదార పాకంలో నానబెట్టి ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- చివరగా వాటిపైన ఒక టేబుల్ స్పూన్ డ్రైఫ్రూట్స్ పలుకులతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే సూపర్ టేస్టీగా ఉండి నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే బ్రెడ్ కాజా మీ ముందుటుంది.
- మీరు బ్రెడ్ కాజాలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలంటే బ్రెడ్, పంచదారతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
