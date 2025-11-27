బ్రెడ్, బంగాళాదుంపతో సూపర్ స్నాక్ రెసిపీ - సింపుల్గా అప్పటికప్పుడు ఇలా చేస్తే అద్భుతమే!
"బ్రెడ్ కట్లెట్స్" స్నాక్ ఇలా చేయండి - పిల్లలు, పెద్దలకు ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2025 at 1:37 PM IST
Potato Bread Cutlet Recipe : చల్లని సాయంత్రం వేళ తినడానికి ఇండ్లలో వివిధ రకాల స్నాక్స్ చేస్తుంటారు. అయితే ఇందులో కొన్నింటికి ఉల్లి, వెల్లుల్లి తప్పక వాడాల్సి ఉంటుంది. చాలా మంది ఉల్లి,వెల్లుల్లి తినడానికి ఇష్టపడరు. అలాంటి వారికోసమే ఇవాళ ఓకొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే బ్రెడ్ కట్లెట్స్. ఈ రెసిపీని సింపుల్గా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఓసారి ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలకు ఫేవరెట్ స్నాక్గా మారడం ఖాయం. మరి కరకరలాడే బ్రెడ్ కట్లెట్స్ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బొంబాయి రవ్వ - పావు కప్పు
- బ్రెడ్ ముక్కలు - ఆరు
- బంగాళదుంపలు - 3
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- అల్లం తురుము - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 2
- మైదా - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- కార్న్ఫ్లోర్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- నూనె - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మూడు బంగాళదుంపలను కడిగి పొట్టు తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వీటిని కుక్కర్లో వేసి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉంచాలి. అనంతరం బంగాళదుంపలను గ్రేటర్తో సన్నగా తురుముకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో పావు కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు వేయించి ప్లేట్లో వేయాలి.
- మరో గిన్నెలో నీళ్లు పోసి ఆరు బ్రెడ్ ముక్కలను వేయాలి. ఆ తర్వాత బ్రెడ్ ముక్కలను తీసి నీటిని పిండి వీటిని చిన్నచిన్న ముక్కలుగా తుంచి గిన్నెలో వేసుకోవాలి. అలాగే ఇందులో బంగాళదుంప తురుము వేసి బాగా కలపాలి.
- ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం తురుము, పచ్చిమిర్చి సన్నని తరుగు వేసి మిక్స్ చేయాలి. అదేవిధంగా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మైదా, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్ వేసి కలపాలి. చివరన కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత చేతిని తడిచేసి కొద్దికొద్దిగా పిండి మిశ్రమాన్ని తీసుకొని కట్లెట్ ఆకారంలో కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కట్లెట్ను వేయించుకున్న రవ్వలో ముంచి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న కట్లెట్స్ను ఒక్కొక్కటిగా పాన్లో అమర్చాలి.
- ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి కట్లెట్స్ను కాలనివ్వాలి. కట్లెట్స్ ఓవైపు కాలిన తర్వాత మరోవైపు టర్న్ చేసి పైన ఆయిల్ అప్లై చేసి దోరగా కాల్చుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత కట్లెట్స్ను ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే కరకరలాడే బ్రెడ్ కట్లెట్స్ మీ ముందుంటాయి!
- బ్రెడ్ కట్లెట్స్ను టమోటా కెచప్ లేదా పుదీనా చట్నీతో తింటే ఆహా అనాల్సిందే!
