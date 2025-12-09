ETV Bharat / offbeat

మైదా లేకుండానే సూపర్ టేస్టీ "బోండాలు" - అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే రెడీ!

బియ్యంతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ 'బోండాలు' - పిల్లలైతే ఒకటికి నాలుగు ఇష్టంగా తింటారు!

Instant Bonda Recipe
Instant Bonda Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 9, 2025 at 7:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Instant Bonda Recipe in Telugu : మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో చాలా మంది ఇష్టపడే టిఫెన్స్​లో మైసూర్ బోండా ఒకటి. అయితే, నార్మల్​గా బోండాలు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ముందు రోజే పిండిని సిద్ధం చేసుకుని పులియబెట్టుకోవాలి. కానీ, మీకు తెలుసా? బియ్యంతో అప్పటికప్పుడు కూడా రుచికరమైన "బోండాలు" ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పైన క్రిస్పీగా, లోపల గుల్లగా రావడమే కాకుండా పిండి కూడా చక్కగా ఉడుకుతుంది. పిల్లలైతే వీటిని ఒకటికి నాలుగు ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, ఈ బోండాలు నూనెను కూడా ఎక్కువగా పీల్చుకోవు! చాలా తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్​గా రెడీ అవుతాయి. మైదా పిండి కూడా అవసరం లేదు. మరి, లేట్ చేయకుండా బియ్యంతో ఈ ఇన్​స్టంట్ బోండాలను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Instant Bonda Recipe
Instant Bonda Recipe (Getty Images)

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - రెండు కప్పులు
  • మినప్పప్పు - అర కప్పు
  • మెంతులు - అర టీస్పూన్
  • పెరుగు - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగు
  • సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - ఒక కప్పు
  • అల్లం - రెండించుల ముక్క
  • కొత్తిమీర తరుగు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • వంటసోడా - అరటీస్పూన్
  • నూనె - వేయించడానికి సరిపడా

ఆలూతో అద్దిరిపోయే "బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ" - నిమిషాల్లోనే రెడీ! - టేస్ట్ సూపర్!

Instant Bonda Recipe
Instant Bonda Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ ఇన్​స్టంట్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి బియ్యం, మినప్పప్పు, మెంతులు వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లార్చుకోవాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన బియ్యం-మినప్పప్పు మిశ్రమం వేసుకుని వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండిని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో కాస్త పుల్లగా ఉండే పెరుగు వేసుకుని ఒకసారి అంతా కలిసేలా కలపాలి.
  • తర్వాత తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ ఇడ్లీ పిండిలా కలుపుకోవాలి. అలా పిండిని కలిపిన తర్వాత బౌల్​పై మూత ఉంచి 15 నుంచి 20 నిమిషాలు నాననివ్వాలి.
Instant Bonda Recipe
Instant Bonda Recipe (Getty Images)
  • ఆలోపు సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర తరుగును రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి. అలాగే, అల్లాన్ని కచ్చాపచ్చాగా దంచుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • పావుగంట తర్వాత పిండిని చూస్తే వాటర్​ను పీల్చుకుని కాస్త గట్టి పడుతుంది. అప్పుడు అందులో మరికొద్దిగా నీళ్లను పోసి బోండాకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని కలుపుకోవాలి.
  • తర్వాత ఆ పిండిలో వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమర్చి తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు, కచ్చాపచ్చాగా దంచిన అల్లం, రుచికి తగినంత ఉప్పు, జీలకర్ర వేసుకుని ఒకసారి పదార్థాలన్నీ చక్కగా కలిసేలా బాగా కలపాలి.
  • ఇక చివరగా అందులో వంటసోడా వేసి కలిపి మరోసారి బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
Instant Bonda Recipe
Instant Bonda Recipe (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక మంటను తగ్గించి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని చేతితో కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న బోండాలుగా వేసుకోవాలి.
  • పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు వేగనిచ్చి ఆపై చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
Instant Bonda Recipe
Instant Bonda Recipe (Getty Images)
  • అవి క్రిస్పీగా వేగి, గోల్డెన్ కలర్​లోకి వచ్చాక సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని బోండాల్లా వేసుకుని తీసుకోవాలి.
  • అంతే, బియ్యంతో సూపర్ టేస్టీ అండ్ క్రిస్పీ "బోండాలు" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి మైదాకు బదులుగా ఇలా బియ్యంతో బోండాలు చేసుకుని చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతాయి.
  • ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, బియ్యం తీసుకున్న కప్పునే మినప్పప్పు, ఇతర పదార్థాలు తీసుకోవడానికి వాడుకోవాలి.
  • అలాగే, మీరు తక్కువ లేదా ఎక్కువ మొత్తంలో బోండాలు చేసుకోవాలనుకుంటే అందుకు అనుగుణంగా పదార్థాలను పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

రోజూ ఒకే టిఫెన్ తింటే బోర్! - సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీ "ఢోక్లా" ట్రై చేయండి!

మిగిలిన అన్నంతో "పూరీలు" - నూనె పీల్చవు - సూపర్ టేస్ట్​!

TAGGED:

BONDA RECIPE
BREAKFAST RECIPES
HOW TO PREPARE BONDA WITH RICE
బియ్యంతో సూపర్ టేస్టీ బోండాలు
INSTANT BONDA RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.