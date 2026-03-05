ETV Bharat / offbeat

అందరూ మెచ్చే "బీట్​రూట్​ సూప్​" - ఈ కొలతలతో చేస్తే సూపర్​ టేస్ట్​!

బీట్​రూట్​తో రుచికరమైన సూప్​ - ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

Beetroot Soup
Beetroot Soup (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 10:23 AM IST

Beetroot Soup Making in Telugu : చాలా మంది సూప్​లను ఇష్టంగా తాగుతారు. మనకు సూప్​లు అనగానే కొత్తిమీర, క్యారెట్​, టమోటా, చికెన్​, మటన్​తో చేసినవే ఎక్కువగా గుర్తుకొస్తాయి. అయితే ఇవే కాకుండా బీట్​రూట్​తో కూడా రుచికరమైన సూప్​ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ పద్ధతిలో చేస్తే మంచి రుచికరంగా వస్తుంది. ఒక్కసారి ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ సూపర్​ అనాల్సిందే! మరి ఆలస్యం చేయకుండా కమ్మని బీట్​రూట్​ సూప్​ ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Beetroot Soup
బీట్​రూట్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బీట్​రూట్ ముక్కలు - ముప్పావు కప్పు
  • క్యారెట్ ముక్కలు - పావు కప్పు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • బటర్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • బిర్యానీ ఆకు - 1
  • మిరియాలు - అర టీ స్పూన్
  • అల్లం ముక్కలు - కొన్ని
  • వెల్లుల్లి తరుగు - 2 టీ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • మిరియాల పొడి - 2 చిటికెడ్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • ఫ్రెష్​ క్రీమ్ - కొంచెం
Beetroot Soup
క్యారెట్ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో బీట్​రూట్​, క్యారెట్​ను కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఒక ఉల్లిపాయను తరిగి ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ బటర్ వేయాలి. బటర్ కరిగిన తర్వాత ఒక బిర్యానీ ఆకు, అర టీ స్పూన్ మిరియాలు, కొన్ని అల్లం ముక్కలు, రెండు టీ స్పూన్ల వెల్లుల్లి తరుగు వేసి వేయించాలి.
  • ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ముప్పావు కప్పు బీట్​రూట్ ముక్కలు, పావు కప్పు క్యారెట్ ముక్కలు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
Beetroot Soup
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • అనంతరం మూతపెట్టి ఆరు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత పావు కప్పు నీళ్లు పోసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మగ్గించాలి. ఈ మిశ్రమం మగ్గాక బిర్యానీ ఆకు తీసేయాలి. ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లో వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసి మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో గ్రైండ్ చేసుకున్న బీట్​రూట్ మిశ్రమం, అర కప్పు నీళ్లు పోసి కలుపుతూ ఐదు నిమిషాల పాటు మరిగించాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, రెండు చిటికెడ్ల మిరియాల పొడి, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి బాగా కలపాలి. అనంతరం ఒక నిమిషం పాటు మరిగించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Beetroot Soup
మిరియాలు (Getty Images)
  • ఆపైన కొద్దిగా ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే నోరూరించే బీట్​రూట్ సూప్ మీ ముందుంటుంది!
Beetroot Soup
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • మరి మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో బీట్​రూట్​ సూప్ చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా ఉందంటూ ఇష్టంగా తాగేస్తారు!
  • మీరు ఈ​ సూప్​ను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే బీట్​రూట్​తో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

