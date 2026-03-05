అందరూ మెచ్చే "బీట్రూట్ సూప్" - ఈ కొలతలతో చేస్తే సూపర్ టేస్ట్!
బీట్రూట్తో రుచికరమైన సూప్ - ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 5, 2026 at 10:23 AM IST
Beetroot Soup Making in Telugu : చాలా మంది సూప్లను ఇష్టంగా తాగుతారు. మనకు సూప్లు అనగానే కొత్తిమీర, క్యారెట్, టమోటా, చికెన్, మటన్తో చేసినవే ఎక్కువగా గుర్తుకొస్తాయి. అయితే ఇవే కాకుండా బీట్రూట్తో కూడా రుచికరమైన సూప్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ పద్ధతిలో చేస్తే మంచి రుచికరంగా వస్తుంది. ఒక్కసారి ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ సూపర్ అనాల్సిందే! మరి ఆలస్యం చేయకుండా కమ్మని బీట్రూట్ సూప్ ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
"టమోటా పచ్చడి" ఫ్యాన్స్కి పండగే - పచ్చిమిర్చితో అద్భుతమైన చట్నీ మీకోసం!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బీట్రూట్ ముక్కలు - ముప్పావు కప్పు
- క్యారెట్ ముక్కలు - పావు కప్పు
- ఉల్లిపాయ - 1
- బటర్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- బిర్యానీ ఆకు - 1
- మిరియాలు - అర టీ స్పూన్
- అల్లం ముక్కలు - కొన్ని
- వెల్లుల్లి తరుగు - 2 టీ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- మిరియాల పొడి - 2 చిటికెడ్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- ఫ్రెష్ క్రీమ్ - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో బీట్రూట్, క్యారెట్ను కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఒక ఉల్లిపాయను తరిగి ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ బటర్ వేయాలి. బటర్ కరిగిన తర్వాత ఒక బిర్యానీ ఆకు, అర టీ స్పూన్ మిరియాలు, కొన్ని అల్లం ముక్కలు, రెండు టీ స్పూన్ల వెల్లుల్లి తరుగు వేసి వేయించాలి.
- ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ముప్పావు కప్పు బీట్రూట్ ముక్కలు, పావు కప్పు క్యారెట్ ముక్కలు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
- అనంతరం మూతపెట్టి ఆరు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత పావు కప్పు నీళ్లు పోసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మగ్గించాలి. ఈ మిశ్రమం మగ్గాక బిర్యానీ ఆకు తీసేయాలి. ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లో వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసి మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న బీట్రూట్ మిశ్రమం, అర కప్పు నీళ్లు పోసి కలుపుతూ ఐదు నిమిషాల పాటు మరిగించాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, రెండు చిటికెడ్ల మిరియాల పొడి, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి బాగా కలపాలి. అనంతరం ఒక నిమిషం పాటు మరిగించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఆపైన కొద్దిగా ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే బీట్రూట్ సూప్ మీ ముందుంటుంది!
- మరి మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో బీట్రూట్ సూప్ చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా ఉందంటూ ఇష్టంగా తాగేస్తారు!
- మీరు ఈ సూప్ను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే బీట్రూట్తో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
రెగ్యులర్ కర్రీలు బోర్ కొట్టాయా? - ఇలా వంకాయ పల్లీ కారం ట్రై చేయండి!
కమ్మని "బీరకాయ పొట్టు పచ్చడి" - వారెవ్వా ఏం టేస్ట్ గురూ అనాల్సిందే!