నోటికి ఏమీ తినబుద్ధి కావట్లేదా? - ఇలా "బీట్రూట్ రసం" ట్రై చేయండి!
కమ్మని బీట్రూట్ రసం - వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 18, 2026 at 2:01 PM IST
Beetroot Rasam Making in Telugu : బీట్రూట్ పచ్చిగా తినడానికి చాలా మంది ఇష్టపడరు. కానీ, ఇదంటే నచ్చనివాళ్లూ కూడా ఇష్టంగా తినేలా చేసే ఓ రెసిపీ ఉంది. అదే నోరూరించే బీట్రూట్ రసం. ఒక్కసారి ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేశారంటే మళ్లీమళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. పైగా దీని తయారీకి ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. రొటీన్ పచ్చళ్లు, కూరలు, రసం తిని బోర్ కొట్టిన వారికి ఇది ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ను ఇస్తుంది.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బీట్రూట్ - 2
- చింతపండు - 20 గ్రాములు
- టమోటా - 1
- ధనియాలు - 1 టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
- మెంతులు - చిటికెడు
- మిరియాలు - అర టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఆవాలు - పావు టీ స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
- ఎండుమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఇంగువ - చిటికెడు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - అర టీ స్పూన్
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో 20 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పది నిమిషాల తర్వాత ఇందులో ఒక టమోటా వేసి చేతితో కలపాలి.
- ఇంకోవైపు మిక్సీజార్లో ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, చిటికెడు మెంతులు, అర టీ స్పూన్ మిరియాలు వేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
- అలాగే రెండు బీట్రూట్ను పొట్టు తీసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో తరిగి ఉంచిన బీట్రూట్ ముక్కలు, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మిక్సీ పట్టాలి.
- ఆ తర్వాత బీట్రూట్ మిశ్రమాన్ని వడగట్టి గిన్నెలో వేయాలి. ఇందులో నానబెట్టిన చింతపండు రసం వేసి కలపాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత పావు టీ స్పూన్ ఆవాలు, పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. ఇందులోనే ఆరు కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు, మూడు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఈ మిశ్రమం వేగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న ధనియాల మిరియాల పొడి, చిటికెడు ఇంగువ వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత బీట్రూట్ రసం పోయాలి. ఇప్పుడు పులుపుకు సరిపడా నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ కారం, పావు టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి 10 నిమిషాల పాటు మరిగించాలి. పది నిమిషాల అనంతరం కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఘుమఘుమలాడే బీట్రూట్ రసం రెడీ అయినట్లే!
- వేడివేడి అన్నంలో ఈ రసం వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే తింటారు!
