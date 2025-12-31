మెత్తటి దూదిలాంటి "ఇడ్లీలు" - రొటీన్కు భిన్నంగా, ఎంతో టేస్టీగా!
ఇడ్లీలను ఇలా చేయండి - ఏ చట్నీతో తిన్నా సూపర్గా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 31, 2025 at 1:48 PM IST
Atukula Idli Making in Telugu : ఇడ్లీలను అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. ఇందులో ఎలాంటి నూనెలు, కారం మసాలాలు లేకపోవడం, పొట్టకి హాయిగా అనిపించడంతో అందరి ఫేవరెట్ లిస్ట్లోకి చేరిపోయింది. వీటిని తయారు చేయాలంటే ముందురోజే పిండిని నానబెట్టి రుబ్బాలి. ఆ తర్వాత పిండిని పులియబెట్టాలి. అయితే కొన్నిసార్లు అంత సమయం ఉండదు. అలాంటి సందర్భాల్లోనూ అప్పటికప్పుడు రుచికరమైన ఇడ్లీలను ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా?
లేదంటే ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి. కేవలం నిమిషాల్లోనే ఇవి తయారవుతాయి. అవే అటుకులతో సింపుల్గా తయారయ్యే ఇడ్లీలు. ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేశారంటే సూపర్ సాఫ్ట్గానూ, టేస్టీగానూ ఉంటాయి. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇంకోసారి చేయమని అడుగుతారు. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఇన్స్టంట్ ఇడ్లీ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అటుకులు - 1 కప్పు
- పెరుగు - ఒకటిన్నర కప్పు
- వంటసోడా - అర టీ స్పూన్
- బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఆయిల్ - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో కప్పు అటుకులను వేసి కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు 30 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. అర గంట తర్వాత మిక్సీజార్లో నానబెట్టిన అటుకులు, అర కప్పు నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు గిన్నెలో ఒకటిన్నర కప్పు పెరుగు, అర టీ స్పూన్ వంటసోడా వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇందులో ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వ యాడ్ చేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి 30 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు పెరుగు మిశ్రమంలో అటుకుల పేస్ట్ వేసి మూడు నిమిషాల పాటు బాగా కలపాలి. ఇందులో సరిపడా నీళ్లు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఓసారి కలపాలి.
- మరోవైపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్కు ఆయిల్ అప్లై చేసి ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండిని వేసుకోవాలి. ఇడ్లీ పాత్రను స్టవ్పై పెట్టి సరిపడా నీళ్లు పోసి మూతపెట్టాలి. వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు ఈ ప్లేట్స్ ఉంచి మూత పెట్టి ఉడికించాలి.
- ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఐదు నిమిషాలు ఆ తర్వాత లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
- ఇడ్లీలు పర్ఫెక్ట్గా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇడ్లీ ప్లేట్స్ పక్కన పెట్టాలి.
- ఓ ఐదు నిమిషాల తర్వాత స్పూన్ లేదా చేతిని తడి చేసుకుంటూ ఇడ్లీలను ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం మీకు నచ్చిన చట్నీతో తింటే సూపర్ అనాల్సిందే.
- ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే పిల్లలు, పెద్దలు వన్స్మోర్ అంటారంతే!
