మెత్తటి దూదిలాంటి "ఇడ్లీలు" - రొటీన్​కు భిన్నంగా, ఎంతో టేస్టీగా!

ఇడ్లీలను ఇలా చేయండి - ఏ చట్నీతో తిన్నా సూపర్​గా ఉంటుంది!

Atukula Idli
Atukula Idli (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 31, 2025 at 1:48 PM IST

2 Min Read
Atukula Idli Making in Telugu : ఇడ్లీలను అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. ఇందులో ఎలాంటి నూనెలు, కారం మసాలాలు లేకపోవడం, పొట్టకి హాయిగా అనిపించడంతో అందరి ఫేవరెట్ లిస్ట్​లోకి​ చేరిపోయింది. వీటిని తయారు చేయాలంటే ముందురోజే పిండిని నానబెట్టి రుబ్బాలి. ఆ తర్వాత పిండిని పులియబెట్టాలి. అయితే కొన్నిసార్లు అంత సమయం ఉండదు. అలాంటి సందర్భాల్లోనూ అప్పటికప్పుడు రుచికరమైన ఇడ్లీలను ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా?

లేదంటే ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి. కేవలం నిమిషాల్లోనే ఇవి తయారవుతాయి. అవే అటుకులతో సింపుల్​గా తయారయ్యే ఇడ్లీలు. ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేశారంటే సూపర్ సాఫ్ట్​గానూ, టేస్టీగానూ ఉంటాయి. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇంకోసారి చేయమని అడుగుతారు. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఇన్​స్టంట్ ఇడ్లీ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Atukula Idli
అటుకులు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అటుకులు - 1 కప్పు
  • పెరుగు - ఒకటిన్నర కప్పు
  • వంటసోడా - అర టీ స్పూన్
  • బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఆయిల్ - కొద్దిగా
Atukula Idli
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో కప్పు అటుకులను వేసి కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు 30 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. అర గంట తర్వాత మిక్సీజార్​లో నానబెట్టిన అటుకులు, అర కప్పు నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు గిన్నెలో ఒకటిన్నర కప్పు పెరుగు, అర టీ స్పూన్ వంటసోడా వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇందులో ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వ యాడ్ చేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి 30 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు పెరుగు మిశ్రమంలో అటుకుల పేస్ట్ వేసి మూడు నిమిషాల పాటు బాగా కలపాలి. ఇందులో సరిపడా నీళ్లు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఓసారి కలపాలి.
Atukula Idli
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)
  • మరోవైపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్​కు ఆయిల్​ అప్లై చేసి ప్రిపేర్​ చేసుకున్న పిండిని వేసుకోవాలి. ఇడ్లీ పాత్రను స్టవ్​పై పెట్టి సరిపడా నీళ్లు పోసి మూతపెట్టాలి. వాటర్​ బాయిల్​ అవుతున్నప్పుడు ఈ ప్లేట్స్​ ఉంచి మూత పెట్టి ఉడికించాలి.
  • ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఐదు నిమిషాలు ఆ తర్వాత లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
  • ఇడ్లీలు పర్ఫెక్ట్​గా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ఇడ్లీ ప్లేట్స్​ పక్కన పెట్టాలి.
  • ఓ ఐదు నిమిషాల తర్వాత స్పూన్​ లేదా చేతిని తడి చేసుకుంటూ ఇడ్లీలను ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం మీకు నచ్చిన చట్నీతో తింటే సూపర్ అనాల్సిందే.
  • ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే పిల్లలు, పెద్దలు వన్స్​మోర్ అంటారంతే!

